Древние сооружения доколумбовых времён, обнаруженные в лесах Амазонки

Используя метод дистанционного зондирования LIDAR (light detection and ranging, технология обнаружения света и измерения дальности), исследователи Винисиус Перипато и Луис Арагао при помощи фотографа Диего Гургеля обнаружили настоящие сокровища. Им удалось найти более 20 ранее недокументированных земляных сооружений коренных народов. И, по их прогнозам, предстоит обнаружить еще от 10 000 до 24 000 подобных объектов.

«Известно, что коренные народы проживают в бассейне Амазонки более 12 000 лет, но масштабы освоения ими амазонских лесов остаются неясными», — пишут исследователи из Национального института космических исследований Бразилии в научной работе, опубликованной в журнале Science. Кроме того, в ходе исследования были обнаружены одомашненные виды деревьев, что свидетельствует об активном развитии лесоводства.

В доколумбову эпоху на территории Амазонки, занимающей 2,59 млн кв. км, существовали многочисленные и развитые общества.

«Эти древние общества коренных народов прекрасно разбирались в земляных работах, изменении русла рек, обогащении почвы, а также земледелии и скотоводстве, что позволяло им создавать одомашненные ландшафты, более пригодные для жизни, — поясняют ученые. — Коренные народы умело создавали разнообразные земляные сооружения (кольцевые рвы, геоглифы, пруды и колодцы), в основном в период от 1500 до 500 лет до н. э., и эти сооружения выполняли социальные, ритуальные и оборонительные функции».

Благодаря масштабным аэрофотоснимкам, сделанным Диего Гургелем, среди лесной зелени обнаружены массивные геометрические фигуры. Для максимального контраста снимки были сделаны в ярком свете позднего вечера. Огромные квадраты и круги, известные как геоглифы, усеивают ландшафт.

Эти кадры позволяют не только узнать больше о древних народах, населявших Амазонку, но и помочь тем, кто живет там в настоящее время и сталкивается с уникальными проблемами.