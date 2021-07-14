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33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь

33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь (33 фото)

Автор:
14 июля 2021 16:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   интересное   полезные идеи   удобство   умный дизайн   хороший дизайн   
1713
33

Ничто не сравнится с хорошим дизайном, ведь он помогает решать насущные проблемы и делает нашу жизнь чуть-чуточку проще. А еще он возвращает нам немного веры в человечество, напоминая, что люди вокруг нас не всегда настолько глупы, насколько кажется.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интересное   полезные идеи   удобство   умный дизайн   хороший дизайн   
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5k
М С Час назад
Модельки диванов в мебельном? Смысл? Модельку жопы с собой носить, чтобы тестить?
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5k
Александр Зотов 50 минут назад
23. В спортивном магазине выставлены маленькие модели палаток, чтобы сэкономить место
----
когда впервые увидел такую, подумал, что для кота)))) в поход брать с собой)
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2k
Spanki Час назад
Страшно даже представить, как могли бы выглядеть дверные ручки магазина товаров для взрослых

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4k
Борис Карабанов Час назад
А это чехлы защищающие бахилы защищающие обувь защищающую ноги от дождя. А это... Сдохнем скоро все по шею в мусоре.
................................................
Эх, бросить бы всё и уйти в питомцы...
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