33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь

Автор:
14 июля 2021 16:08
Ничто не сравнится с хорошим дизайном, ведь он помогает решать насущные проблемы и делает нашу жизнь чуть-чуточку проще. А еще он возвращает нам немного веры в человечество, напоминая, что люди вокруг нас не всегда настолько глупы, насколько кажется.
1. Гигиеническая дверная ручка
2. Рубашка, в подол которой вшита ткань для протирания очков
3. И еще один безопасный способ открыть дверь в туалете, не прикасаясь к ручке
4. Трость, которая при необходимости превращается в стул
5. В детском магазине установлена вот такая дорожка с разными типами покрытия, чтобы можно было протестировать коляску
6. Собачьи будки у магазинов, где питомец спокойно может подождать хозяина в прохладе
7. Чтобы каблуки не застревали в решетке
8. Зимние ботинки с выдвижными шипами на подошве
9. Скамейки, которые можно перевернуть и получить комбо стол+лавка
10. Гамак с навесом, который защищает от животных и насекомых
11. Бахилы, которые защитят обувь от дождя
13. Туалет для служебных собак в аэропорту
14. Эти штуки меняют цвет одновременно со светофором: специально для тех, кто не отлипает от телефона
15. Место в коридоре, где можно постоять с телефоном, не боясь, что в тебя врежутся
16. Ювелирный магазин с дверной ручкой в виде золотого кольца
17. А это - двери пекарни
18. Кнопки лифта в торговом центре установлены внутри книги на дисплее
19. Спортивный магазин в Германии с мини-озером для тестирования каноэ
20. "Самолет" в магазине сумок и чемоданов, где покупатели могут проверить, подойдет ли ручная кладь по размеру
21. Велосипедная дорожка в торговом центре
22. Магазин в Бангкоке: розовая корзина для покупателей, которым нужна консультация, и черная для тех, кто не хочет, чтобы к ним приставали
23. В спортивном магазине выставлены маленькие модели палаток, чтобы сэкономить место
24. И то же самое с диванами в мебельном магазине
25. Стена с пайетками в торговом центре, где каждый желающий может оставить сообщение
26. Тележка с держателем для телефона
27. И тележка с указаниями, в каком ряду искать какие продукты
28. Этот торговый центр в Токио похож на город в Италии, хотя находится внутри здания
29. Магазин с тележками для питомцев
30. Поилка для собак у торгового центра
31. Холодильные камеры хранения в торговом центре в Японии
32. Дорожка препятствий в спортивном магазине, на которой можно испытать походную обувь
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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когда впервые увидел такую, подумал, что для кота)))) в поход брать с собой)
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Эх, бросить бы всё и уйти в питомцы...