33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь

Ничто не сравнится с хорошим дизайном, ведь он помогает решать насущные проблемы и делает нашу жизнь чуть-чуточку проще. А еще он возвращает нам немного веры в человечество, напоминая, что люди вокруг нас не всегда настолько глупы, насколько кажется.