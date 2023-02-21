30 примеров простого и гениального дизайна

Со всех сторон нас окружают вещи, созданные кем-то другим, и порой они продуманы настолько плохо, что хочется схватить этого кого-то другого за плечи и как следует потрясти, вопрошая: "О чем ты вообще думал?". К счастью, большинство предметов вокруг полностью соответствуют нашим ожиданиям: стол — это стол, и на том уже спасибо. Однако в редких случаях креативные творцы превосходят все наши ожидания, и вот подборка таких случаев.
2. Постер к петиции изменить законы об истреблении акул: "Люди убивают 14 000 акул в час, акулы убивают 12 человек в год"
6. Образцы красок в виде кубиков, чтобы можно было увидеть, как цвет будет смотреться в тени и на свету
14. Знак в защиту озера от загрязнения в Колорадо: "Пейте на здоровье! Озеро Эвергрин — источник питьевой воды в Эвергрине. Сохраним его чистым!"
18. «Болезнь Альцгеймера забирает память деталь за деталью». Кампания инициативы по исследованию болезни Альцгеймера
19. Красочный стеклянный навес в Сономе, Калифорния. Авторы: Олафур Элиассон и Себастьян Бехманн
22. "На фильтре моего пылесоса проявляются краны, когда он влажный после уборки, чтобы знать, когда он полностью сухой"
27. Социальная реклама против домашнего насилия: "Перекосило от любви? Нет, это домашнее насилие"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Стильность в ущерб удобству.