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30 примеров простого и гениального дизайна

30 примеров простого и гениального дизайна

Автор:
21 февраля 2023 19:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Шедевры рекламы   дизайн   мебель   постеры   умный дизайн   хороший дизайн   
927
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Со всех сторон нас окружают вещи, созданные кем-то другим, и порой они продуманы настолько плохо, что хочется схватить этого кого-то другого за плечи и как следует потрясти, вопрошая: "О чем ты вообще думал?". К счастью, большинство предметов вокруг полностью соответствуют нашим ожиданиям: стол — это стол, и на том уже спасибо. Однако в редких случаях креативные творцы превосходят все наши ожидания, и вот подборка таких случаев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шедевры рекламы   дизайн   мебель   постеры   умный дизайн   хороший дизайн   
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parallax 14 минут назад
14. Книжные скамейки, Болгария.

Стильность в ущерб удобству.
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Porky Pig

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