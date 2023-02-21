30 примеров простого и гениального дизайна

Со всех сторон нас окружают вещи, созданные кем-то другим, и порой они продуманы настолько плохо, что хочется схватить этого кого-то другого за плечи и как следует потрясти, вопрошая: "О чем ты вообще думал?". К счастью, большинство предметов вокруг полностью соответствуют нашим ожиданиям: стол — это стол, и на том уже спасибо. Однако в редких случаях креативные творцы превосходят все наши ожидания, и вот подборка таких случаев.