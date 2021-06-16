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Липкий креатив: 15 гениальных изменений обычной клейкой ленты

Липкий креатив: 15 гениальных изменений обычной клейкой ленты (15 фото)

Автор:
16 июня 2021 09:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   клейкая лента   креатив   скотч   
840
15

Да, когда ее изобрели в известном нам виде - это уже было нечто гениальное. но с тех пор над ней значительно поработали и придумали новые концепты, которые облегчают задачу использования одного из самых удобных предмета для упаковки.

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Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   клейкая лента   креатив   скотч   
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401
Будьте крепенькими и здоровенькими! 47 минут назад
Оригинально, но и цена, вероятно, будет неплохая
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13k
Booka1a 41 минуту назад
скотч измеритель конечно гениален с точки зрения маркетинга и продажи ненужных вещей.
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