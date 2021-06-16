Липкий креатив: 15 гениальных изменений обычной клейкой ленты

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Да, когда ее изобрели в известном нам виде - это уже было нечто гениальное. но с тех пор над ней значительно поработали и придумали новые концепты, которые облегчают задачу использования одного из самых удобных предмета для упаковки.
Скотч с одной не липкой линией - и не надо искать как его оторвать от коробки
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Линия посередине просто разрывает ленту пополам - и коробка открыта
Этот скотч от вас не укатится
Теперь не придется долго искать кончик ленты
Не надо ничего замерять и ставить метки - просто наклей скотч
И еще кучка креативных, дизайнерских скотчей на все случи жизни
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