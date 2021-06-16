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Умная кухня: 25 важных мелочей для тех, кто делает ремонт

Умная кухня: 25 важных мелочей для тех, кто делает ремонт (30 фото)

Автор:
16 июня 2021 11:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   креатив   кухня   организация   пространство   удобство   
1233
30

На кухне мы проводим достаточно большое количество времени. И когда в е интерьере все продумано до мелочей, включая эргономику и какие-то креативно-гениальные идеи - это не может не радовать. Посмотрите, вдруг вам что-то приглянется и вы реализуете это у себя. Как говорится - мелочь, а приятно

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Метки: Фабрика идей   дизайн   креатив   кухня   организация   пространство   удобство   
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Snork Snorkoff Час назад
всё это хорошо и красиво для сувенирной кухни, на которой не готовят ежедневно.
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77
ton 14 минут назад
По-поводу красоты-вопросов нет
Но удобство и рациональность??: как на выдвижной разделочной доске, например отбить мясо? А занять целую тумбу подвешенными сковородками-тоже так себе идея
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