Умная кухня: 25 важных мелочей для тех, кто делает ремонт

На кухне мы проводим достаточно большое количество времени. И когда в е интерьере все продумано до мелочей, включая эргономику и какие-то креативно-гениальные идеи - это не может не радовать. Посмотрите, вдруг вам что-то приглянется и вы реализуете это у себя. Как говорится - мелочь, а приятно