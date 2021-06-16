Умная кухня: 25 важных мелочей для тех, кто делает ремонт

На кухне мы проводим достаточно большое количество времени. И когда в е интерьере все продумано до мелочей, включая эргономику и какие-то креативно-гениальные идеи - это не может не радовать. Посмотрите, вдруг вам что-то приглянется и вы реализуете это у себя. Как говорится - мелочь, а приятно
Если у вас есть 10 сантиметров между шкафами - сделайте там место для кухонных досок
Выдвижные столы экономят кучу пространства
Место под раковиной тоже можно использовать с пользой
Идея с мусорками - замечательная, а если еще и доска над ведром с отверстием для мусора - вообще шик
Не расставляйте сковородки и сотейник и - подвесьте их и место экономится
Бутылочницы не только для бутылок с маслом, из них можно много чего придумать
И даже сделать их до потолка, задекорировать и никто не догадается
Поистине важная штука, если ваша духовка далеко от стола - столик для горячего
А вот духовка, которая выдвигается вместе с противнем - вообще мечта
Прикольная, правда очень спорная идея. Но вдруг кому-то приглянется
Вращающиеся системы, так называемые карусели - очень удобны
Да, угловые ящики это дороговато, но зато как удобно
Отдельный выдвигающийся столик для громоздких кухонных гаджетов - прелесть
Чтобы ваши бумажные полотенца не таскались по всему столу - закрепите их под ящиком
И ножи туда же
Красота, хоть и громоздко и дорого
Хотя идея с доской на раковину - прекрасна
И угловая доска экономит кучу места, да и удобна
И капельку нескучного дизайна
Источник:
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- 17 примеров удачного дизайна
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Но удобство и рациональность??: как на выдвижной разделочной доске, например отбить мясо? А занять целую тумбу подвешенными сковородками-тоже так себе идея