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30 примеров необычного и замысловатого дизайна

30 примеров необычного и замысловатого дизайна

Автор:
09 февраля 2023 16:43
Метки: Эстетика. Дизайн. Стиль.   дизайн   креативные штуковины   креативные штучки   креативный дизайн   необычный дизайн   функциональность   хороший дизайн   эстетика   
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Сабреддит r/DesignDesign коллекционирует образцы интересного дизайна. Некоторые работы можно назвать уникальными и креативными, а некоторые вызывают вопросы, связанные с эстетикой и функциональностью. Но в любом случае эта коллекция расширяет кругозор и видение того, каким может быть мир окружающих нас вещей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эстетика. Дизайн. Стиль.   дизайн   креативные штуковины   креативные штучки   креативный дизайн   необычный дизайн   функциональность   хороший дизайн   эстетика   
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2  комментария
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Андрей Иванов 41 минуту назад
В основном - понты. Пользы никакой. Некоторое количество приколов быстро надоест, а делать что-то относительно капитальное, но с расчётом на месяц - как то глупо
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