30 примеров необычного и замысловатого дизайна

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Сабреддит r/DesignDesign коллекционирует образцы интересного дизайна. Некоторые работы можно назвать уникальными и креативными, а некоторые вызывают вопросы, связанные с эстетикой и функциональностью. Но в любом случае эта коллекция расширяет кругозор и видение того, каким может быть мир окружающих нас вещей.
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8. Дверная ручка с эффектом "рыбьего глаза", которая выдает изображение комнаты с углом обзора 180 градусов
13. Банановая горка, которая тренирует уверенность в выборе направления. Главное на ней не застрять где-то между
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Эстетика. Дизайн. Стиль. дизайн креативные штуковины креативные штучки креативный дизайн необычный дизайн функциональность хороший дизайн эстетика
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