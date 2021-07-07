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Остроумные изобретения, которые здорово облегчают повседневную жизнь

Остроумные изобретения, которые здорово облегчают повседневную жизнь (23 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   идеи   необычно   остроумно   помощь   стиль   удобство   
740
23
Для того, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, не обзательно задействовать высокие технологии. Иногда простое дизайнерское решение способно добавить в жизнь ничуть не меньше радости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   идеи   необычно   остроумно   помощь   стиль   удобство   
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7  комментариев
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−90
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Вроде прикольно, но по сути - бесполезная хрень, которая будет валяться по углам.

Ну а про лавочку, с которой удобно сбрасывать бомжа, уже столько раз писали...
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4k
samsr Минуту назад
Сколько фигни ещё не куплено, а сколько ещё предстоит не купить
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1k
zu4ara 3 минуты назад
Комментарий к фото
Бомжей сбрасывать удобно.
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1k
zu4ara 5 минут назад
Комментарий к фото
вот это мне понравилось
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26k
winergy2012 40 минут назад
Алиэкспресс до сих пор нуждается в рекламе?
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40k
Raush 41 минуту назад
Я чего-то не понял... Как песок не попадает на коврик? Что ему мешает?
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Alex DM-BALTIC Raush Полчаса назад
Думаю коврик в виде сетки, типо песок проходит насквозь.
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