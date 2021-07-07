Остроумные изобретения, которые здорово облегчают повседневную жизнь

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Скамейка, на которой не мокро сидеть после дождя
"Прокрутите ручку на торце скамейки, поверхность прокрутится сухой стороной вверх, и вы сможете сесть, не намочив одежду".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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