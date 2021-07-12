23 примера виртуозной работы дизайнеров

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Эти дизайнеры достойны, как минимум, премии за свой профессионализм и нестандартное мышление!
"Купили новый телевизор?" - спросили меня грузчики, доставившие мой новый велик. Некоторые продавцы велосипедов теперь печатают на коробке телевизор, чтобы грузчики обращались с ними поаккуратнее"
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Капли со свежевымытой посуды стекают прямо в раковину, и нет необходимости постоянно мыть поддон
С таким карманом на простыне вы не будете долго шарить покровати в поисках телефона или очков
Очкарики оценят! На тыльной стороне большого пальца перчатки встроена мягкая резинка для протирки очков. Это устройство очень пригодится в снегопад или в дождь
Магазин, доставляющий товары для животных, упаковывает их в ящики, которые можно превратить в домик-замок для кошки
Таблетки для ежедневного приема с отпечатанными на упаковке днями недели. Так контролировать прием лекарств гораздо удобнее: сразу видно, выпил ты сегодня таблетку или еще нет
Производитель предлагает утешительный приз для тех, кто открыл коробку вверх ногами
"Вау! Вы творческая личность, и вам повезло! Вы принадлежите к 10% людей, открывающих коробку вверх ногами. За это вы получите 10%-ную скидку при следующей покупке в интернет-магазине PowerDeWise".
Нож с плоским концом необходим, когда нужно достать остатки со дна баночки с джемом или арахисовым маслом
Холодильник испускает зеленый луч, показывая, что он работает в штатном режиме. Его видно сразу, в отличие от маленькой лампочки в верхнем углу
Чайный пакетик с петлей, которую легко зацепить за ручку чашки, чтобы он не упал в чай целиком
"Приехала моя авторская футболка от художника из Филадельфии, упакованная в виде сэндвича"
Новые коробки для доставки товаров из магазина Amazon можно использовать как коврики для йоги
"Коврик для йоги. Инструкция по сборке: 1. Тщательно разберите коробку 2. Постелите коробку на пол 3. Не заняться ли йогой?"
На упаковке сладкого батончика указано, сколько минут надо посвятить физическим упражнением, чтобы сжечь полученные калории
На крышке пузырька с клеем встроен держатель для колпачка, так что теперь он не потеряется
"Я заказала бейсболку в онлайн-магазине. Ее прислали в пакете, надутом воздухом,чтобы не помялась"
Супермаркет встроил линзы в ручки тележек, чтобы пожилые люди могли прочитать информацию на этикетках
Рулон туалетной бумаги, во втулку которого вставлен еще один рулон поменьше. Его удобно брать с собой в дорогу"
"К моим ботинкам прилагается чистящая щеточка, чтобы вычищать камешки, забившиеся в протектор"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Колпачок - чтоб не потерялся - давно уже делают на специальной "ножке".
А так - в общем - неплохо.