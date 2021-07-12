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23 примера виртуозной работы дизайнеров

23 примера виртуозной работы дизайнеров (24 фото)

Автор:
12 июля 2021 11:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   комфорт   остроумно   почерк профи   стиль   удобство   
1385
24
Эти дизайнеры достойны, как минимум, премии за свой профессионализм и нестандартное мышление!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   комфорт   остроумно   почерк профи   стиль   удобство   
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24k
Е-Лена Час назад
Да... Шкафчик с такой системой хранения посуды мой муж сделал ещё в 90-е годы... И сверху над тарелками пристроил вертушку для стаканов, чтобы тоже в раковину вода стекала.
Колпачок - чтоб не потерялся - давно уже делают на специальной "ножке".
А так - в общем - неплохо.
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−157
vova old 4 минуты назад
надутые пакеты никакая не новость я не только одежду но даже часы в таких пакетах получал c Ali
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15k
speaktr-st 18 минут назад
Комментарий к фото
Горе, сука, дизайнеры. Большинство холодильников пищит, когда что-то не в порядке. Пищит, млять, чтобы позвать на помощь кожаного ублюдка-дизайнера, который может 12 часов за компом залипать и не увидеть этого вашего красного огонёчка.
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15k
speaktr-st 21 минуту назад
Комментарий к фото
Вы чо, млять, прикалываетесь? Половина кухонь так сделано. У родителей была советская кухня 1978 г.в., такая у 70-ти процентов новосёлов стояла. Там еще часы с таймером были встроены в один из шкафчиков, это вы тоже заново "гениально придумаете", виртуозные, сука, дизайнеры?!
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9k
K7OO 23 минуты назад
Не надо путать дизайнеров с маркетологами, это разные профессии.
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