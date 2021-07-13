13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров

Ну а что делать, каждому актёру стоит сыграть негодяя, ведь никогда не знаешь, может быть это — твоё.
Вот уж от кого, от кого, а от них мы этого не ожидали! Как же мы ошибались, когда думали, что эти актёры избрали себе амплуа положительных героев или по крайней мере не злодеев. Но не тут-то было! Перед вами несколько примеров кастинга от противного, где на роль отрицательных персонажей брались актёры, которые к моменту съёмок ассоциировались у зрителей с хорошими ребятами.
1. Брюс Уиллис в фильме «Шакал» (1997)
2. Харрисон Форд в фильме «Что скрывает ложь» (2000)
3. Киану Ривз в фильме «Наблюдатель» (2000)
Кстати, вы удивитесь, но Киану сыграл эту роль не по своей воле. Такое бывает!
4. Хью Джекман в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015)
5. Том Хэнкс в фильме «Игры джентльменов» (2004)
6. Робин Уильямс в фильме «Бессонница» (2002)
Любопытно, что в том же 2002 году Робин сыграл ещё одного антигероя в фильме «Фото на час». Это был злодейский год Робина Уильямса.
7. Роберт Дауни — младший в фильме «Служители закона» (1998)
8. Шон Коннери в фильме «Мстители» (1998)
9. Кевин Костнер в фильме «Кто вы, мистер Брукс?» (2007)
10. Патрик Стюарт в фильме «Заговорщики» (1997)
11. Мэтт Деймон в фильме «Талантливый мистер Рипли» (1997)
12. Стивен Сигал в фильме «Совершенное оружие» (2016)
Также Сигал играл злодея в фильме «Мачете» (2010).
Осторожно, следующий пункт может быть немного страшненьким!
13. Уилл Смит в фильме «Любовь сквозь время» (2014)
Смит играет не кого-нибудь, а самого Люцифера.
Бонус: Морган Фримен в фильме «Ангел мести» (2021)
Свежайший, но потонувший в негативных оценках фильм с неожиданным злодеем. Кстати, у Фримена есть и ещё одна роль антигероя — в фильме «Особо опасен» (2007).
Источник:
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https://www.kinopoisk.ru/film/6062/https://www.kinopoisk.ru/film/6062/
Получается, что не так редко ему доводилось играть плохишей.