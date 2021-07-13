13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров

Вот уж от кого, от кого, а от них мы этого не ожидали! Как же мы ошибались, когда думали, что эти актёры избрали себе амплуа положительных героев или по крайней мере не злодеев. Но не тут-то было! Перед вами несколько примеров кастинга от противного, где на роль отрицательных персонажей брались актёры, которые к моменту съёмок ассоциировались у зрителей с хорошими ребятами.

1. Брюс Уиллис в фильме «Шакал» (1997)