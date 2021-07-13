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13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров

13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров (15 фото)

Автор:
13 июля 2021 08:53
Сообщество : Кино
Метки: актер   злой   кино   негодяй   подборка   роль   фильм   
1485
15

Ну а что делать, каждому актёру стоит сыграть негодяя, ведь никогда не знаешь, может быть это — твоё.

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Метки: актер   злой   кино   негодяй   подборка   роль   фильм   
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Trilik Час назад
Ну и почему эти роли малоизвестные?
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12k
Erorist 58 минут назад
Был ещё старый фильм такой "Ливень" с Морганом Фрименом и Кристианом Слейтером, вроде он там тоже плохиш был.
https://www.kinopoisk.ru/film/6062/https://www.kinopoisk.ru/film/6062/
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