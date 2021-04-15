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Легендарные актёры 20 века в основной своей массе с годами отходят от кинематографа и всё реже появляются на экранах.
Тем ценнее каждый новый вышедший фильм с их участием! С другой стороны есть и те ветераны киноиндустрии, типа Аль Пачино и Роберта Де Ниро, которые до сих пор чуть ли не каждый год радуют поклонников премьерами.
Сегодня мы решили зафиксировать, какой на данный момент фильм является крайним для великих актёров старой школы, каждому из которых уже за 80 лет. Ну и для сравнения мы сопоставили кадры из этих фильмов с самыми известными их работами из прошлого.
Сегодня мы решили зафиксировать, какой на данный момент фильм является крайним для великих актёров старой школы, каждому из которых уже за 80 лет. Ну и для сравнения мы сопоставили кадры из этих фильмов с самыми известными их работами из прошлого.
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3. Леонид Куравлёв (84 года)
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Весь этот джем» (2015).
6. Василий Ливанов (85 лет)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» (1979-1986) и «Медвежья охота» (2007).
8. Клинт Иствуд (90 лет)
«Хороший, плохой, злой» (1966) и «Наркокурьер» (2018).
В 2021 году Клинт Иствуд работает на новым фильмом «Мужские слёзы» — он режиссирует картину и играет в ней главную роль. В 90 лет!
В 2021 году Клинт Иствуд работает на новым фильмом «Мужские слёзы» — он режиссирует картину и играет в ней главную роль. В 90 лет!
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