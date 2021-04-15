Тем ценнее каждый новый вышедший фильм с их участием! С другой стороны есть и те ветераны киноиндустрии, типа Аль Пачино и Роберта Де Ниро, которые до сих пор чуть ли не каждый год радуют поклонников премьерами.

Сегодня мы решили зафиксировать, какой на данный момент фильм является крайним для великих актёров старой школы, каждому из которых уже за 80 лет. Ну и для сравнения мы сопоставили кадры из этих фильмов с самыми известными их работами из прошлого.