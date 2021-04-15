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Великие актеры в своих самых знаменитых и последних на данный момент ролях

Великие актеры в своих самых знаменитых и последних на данный момент ролях (13 фото)

Автор:
15 апреля 2021 11:04
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
968
13
Легендарные актёры 20 века в основной своей массе с годами отходят от кинематографа и всё реже появляются на экранах.
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Метки: актер   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
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18k
Аня Час назад
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7k
Андрей А 24 минуты назад
Кристофер Ллойд (82года).Он в 1985 выглядел на 82

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541
Добрыня 36 минут назад
Аль Пачино очень на Ярмольника похож!!!
Или Ярмольник на него?
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7k
Majul Час назад
Отиличная подборка.
Все гениальные актеры!
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