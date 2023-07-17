10 лучших фильмов с Билли Зейном

Актерская карьера Билли Зейна длится почти 40 лет, но он наиболее известен ролями второго плана. Он начал свою карьеру в 1985 году с небольшой роли в фильме "Назад в будущее", а в 1989 году стал знаменитым, сыграв Хью Уорринера в "Мертвом штиле". Разноплановому актеру подвластны любые образы, однако чаще всего ему достаются отрицательные персонажи.
Австралийский триллер 1989 года рассказывает о супружеской паре, которая встречает красивого незнакомца. Тогда еще малоизвестный режиссер Филлип Нойс выбрал на главные роли Николь Кидман, Сэма Нилла и Билли Зейна. Последний блестяще сыграл роль психопата-убийцы. Он показал всю многогранность актерской игры: от испуганного выжившего до обаятельного и опасного безумца.
В легендарном "Титанике" Зейн сыграл богатого жениха Роуз Кэла Хокли. Его роль второго плана помогла создать необходимый драматический конфликт и напряжение в любовном треугольнике. За эту роль актер был номинирован на премию MTV как "Лучший злодей года".
В комедийном фильме ужасов Зейн сыграл Рыцаря-демона, желающего заполучить ключевой артефакт и способного открыть врата ада. Актер отлично справился с образом главного антагониста, ему достались лучшие реплики: "Люди! Вы не достойны данной вам плоти!"
Его первой работой в кино стала роль Матча, друга Биффа Таннена в первых двух частях трилогии "Назад в будущее". Его привычка жевать спички в сочетании с внешностью кинозвезды и самоуверенным поведением идеально подошли для персонажа эпохи 50-х годов. Интересно, что Билли первоначально пробовался на роль Биффа, но ему дали Матча.
Харизма, притягательная внешность и крепкое телосложение подарили Зейну роль Фантома в одноименном фильме. И актеру удалось воплотить этот персонаж в жизнь. Однако громкий блокбастер 1996 года закончился грандиозным кассовым провалом.
"Фанатик" знаменовал актерский прорыв Райана Гослинга. Помимо того, что фильм заставляет задуматься об идеологии неонацизма и преступлениях на почве ненависти, в нем также снялся Зейн в образе Кертиса Зампфа. Под учтивостью и лукавым обаянием Зампфа скрывается манипулятор и пропагандист, возглавляющий фашистское движение.
В фильме о последнем боевом вылете американского бомбардировщика B-17 во время Второй мировой войны задействован звездный ансамбль. Среди них - Билли Зейн в роли лейтенанта Вэла Козловски. Он излучает обаяние и уверенность с момента своего появления в кадре. Его партия невелика, но достаточно важна в сцене, где он быстро использует шанс сбросить бомбы после того, как цель становится видна из-за дымовой завесы.
В комедии Бена Стиллера Зейн сыграл самого себя. Он рассказывает Дереку Зеландеру (Бен Стиллер), что слышал безумные истории о его сопернике Хэнселе (Оуэн Уилсон). "Образцовый самец" является сатирой на индустрию моды.
В фильме "Снайпер" Том Беренджер и Билли Зейн играют снайперов, которые не ладят друг с другом. Первый - ворчливый ветеран, а второй - новичок, работающий его наблюдателем. Взаимодействие героев, отправленных на задание в панамские джунгли, придает в общем-то простой истории особую драматическую напряженность.
Плотоядные пушистые комочки из космоса, вероятно, и есть главные звезды фильма ужасов "Зубастики". Но не стоит забывать о небольшой роли Билли Зейна, сыгравшего Стива Эллиотта, возлюбленного Эйприл. Сцена его смерти, кровавая и жестокая, является одной из лучших в фильме, как и полагается приличному ужастику.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Эххх как же быстро время летит...