10 лучших фильмов с Билли Зейном

Актерская карьера Билли Зейна длится почти 40 лет, но он наиболее известен ролями второго плана. Он начал свою карьеру в 1985 году с небольшой роли в фильме "Назад в будущее", а в 1989 году стал знаменитым, сыграв Хью Уорринера в "Мертвом штиле". Разноплановому актеру подвластны любые образы, однако чаще всего ему достаются отрицательные персонажи.