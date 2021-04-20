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Актеры, сыгравшие злодеев и положительных героев

Актеры, сыгравшие злодеев и положительных героев (14 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:05
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   
886
14

Эти актеры виртуозно исполнили и положительных и отрицательных персонажей.

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Метки: актер   интересно   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   
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7  комментариев
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1k
★Lucifer★ Час назад
Актёр играет РАЗНОПЛАНОВЫЕ роли????
Да не может такого быть?????
Как жить после такого откровения?
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13k
shuma_her 15 минут назад
Американские гомно-фильмы
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14k
Alex 39 минут назад
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4k
Vasiliy Alex Полчаса назад
Этот Кощей нетипичен, но вот положительным мне его на премьере фильма называть не захотелось, он больше всё же злодей :)
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26k
Рекламщик 52 минуты назад
А как же Арти, с терминатором? 1-2?
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5k
Александр Иванов 53 минуты назад
А Шварц? Терминатор-1 и Терминатор-2,3,4...
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1k
★Lucifer★ Час назад
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