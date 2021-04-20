Актеры, сыгравшие злодеев и положительных героев

Поистине хороший актёр может сыграть кого угодно — у звёзд кинематографа в послужном списке можно отыскать самые разные роли, от драматической до комедийной. Некоторые за свою карьеру умудряются сыграть сразу и злодеев, которые хотят уничтожить мир (ну или пару человек), и героев, которые этим самым злодеям противостоят. Пользователи Твиттера обсудили, у кого из актёров лучше всех получилось сыграть добро и зло, и вот, к каким выводам они пришли.