Актеры, сыгравшие злодеев и положительных героев

Эти актеры виртуозно исполнили и положительных и отрицательных персонажей.
Поистине хороший актёр может сыграть кого угодно — у звёзд кинематографа в послужном списке можно отыскать самые разные роли, от драматической до комедийной. Некоторые за свою карьеру умудряются сыграть сразу и злодеев, которые хотят уничтожить мир (ну или пару человек), и героев, которые этим самым злодеям противостоят. Пользователи Твиттера обсудили, у кого из актёров лучше всех получилось сыграть добро и зло, и вот, к каким выводам они пришли.
3. Кристоф Вальц
4. Шарлиз Терон
6. Гэри Олдмен
7. Рэйф Файнс
9. Дэвид Теннант
10. Крис Эванс
11. Том Харди
Источник:
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Да не может такого быть?????
Как жить после такого откровения?