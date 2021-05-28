Как известно, многие успешные на старте кинофраншизы со временем превращаются в бездушную машину по выкачиванию денег из зрителей.
Новые части штампуются, а вот художественные качества с каждым разом всё сильнее и сильнее выветриваются. Совсем недавно мы писали про те серии фильмов, которые уже исчерпали всю свою прелесть, но продолжают существовать в виде всё новых продолжений, сегодня же мы рассмотрим обратные примеры. А именно серии фильмов, которые успели не скатиться и ушли красиво.
Уровень успешности картин мы измеряли с помощью зрительских оценок на «КиноПоиске», и нужно сразу уточнить, что это НЕ список тех случаев, когда последующие части были не хуже/лучше предыдущих. В половине случаев оценки продолжений всё же пониже, чем у первых частей, но они, тем не менее, всё ещё остаются высокими, что бывает очень и очень нечасто.
Одно ограничение: мы не учитываем фильмы, все части которых были довольно точно поставлены по литературному первоисточнику, то бишь, «Властелина колец» и «Гарри Поттера» тут не будет.
Ну и вот они — не скатившиеся красавцы!
1. Трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене
- «Бэтмен: Начало» (2005) — 7.9
- «Тёмный рыцарь» (2008) — 8.5
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — 8.1
«Тёмный рыцарь» и вовсе считается одним из самых удачных сиквелов всех времён по части улучшения всех параметров по сравнению с первым фильмом.
2. Назад в будущее — 3 фильма
- Назад в будущее (1985) — 8.6
- Назад в будущее 2 (1989) — 8.3
- Назад в будущее 3 (1990) — 8.2
Периодически в интернете появляются слухи о продолжении или перезапуске франшизы, но создатели оригинала Роберт Земекис и Боб Гейл настаивают на том, что при их жизни этого точно не произойдёт.
3. Перед рассветом — 3 фильма
- «Перед рассветом» (1995) — 7.9
- «Перед закатом» (2004) — 7.6
- «Перед полуночью» (2013) — 7.6
4. История игрушек — 4 фильма
- «История игрушек» (1995) — 7.9
- «История игрушек 2» (1999) — 7.8
- «История игрушек: Большой побег» (2010) — 7.8
- «История игрушек 4» (2019) — 7.6
Совсем недавно создатели сделали вроде бы опасный шаг, выпустив четвёртую часть, но она оказалась идеальным завершением истории, и получила «Оскара» за лучший анимационный фильм.
5. «Долларовая трилогия»
- «За пригоршню долларов» (1964) — 8.0
- «На несколько долларов больше» (1965) — 8.2
- «Хороший, плохой, злой» (1966) — 8.5
6. Трилогия Росомахи
- «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009) — 7.4
- «Росомаха: Бессмертный» (2013) — 6.5
- «Логан» (2017) — 7.5
Эта трилогия находится внутри франшизы о Людях Икс, которая в целом является тем самым примером бесконечной серии фильмов, которая заметно сдала в последних эпизодах.
7. Трилогия друзей Оушена
- «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) — 8.1
- «Двенадцать друзей Оушена» (2004) — 7.7
- «Тринадцать друзей Оушена» (2007) — 7.7
Фильм «8 подруг Оушена» (2018) мы не учитываем, потому что это очевидный ремейк или спин-офф, но точно не продолжение.
8. Как приручить дракона — 3 мультфильма
- «Как приручить дракона» (2010) — 8.2
- «Как приручить дракона 2» (2014) — 7.9
- «Как приручить дракона 3» (2019) — 7.7
9. Крёстный отец — 3 фильма
- «Крёстный отец» (1972) — 8.7
- «Крёстный отец 2» (1974) — 8.5
- «Крёстный отец 3» (1990) — 7.9
Зловещие мертвецы — 3 фильма и 1 сериал
- «Зловещие мертвецы» (1981) — 7.2
- «Зловещие мертвецы 2» (1987) — 7.6
- «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы» (1992) — 7.6
- «Эш против Зловещих мертвецов» (сериал, 2015-2018) — 7.9
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Автор ... сам то понял, что написал???
12 друзей посмотрел, понял, что сюжет максимально тупой, 13 уже и смотреть не стал
2 и 3 части этого фильма тупо доение франшизы.
Оригинал с Синатрой кстати всего одну часть имел