Новые части штампуются, а вот художественные качества с каждым разом всё сильнее и сильнее выветриваются. Совсем недавно мы писали про те серии фильмов, которые уже исчерпали всю свою прелесть, но продолжают существовать в виде всё новых продолжений, сегодня же мы рассмотрим обратные примеры. А именно серии фильмов, которые успели не скатиться и ушли красиво.

Уровень успешности картин мы измеряли с помощью зрительских оценок на «КиноПоиске», и нужно сразу уточнить, что это НЕ список тех случаев, когда последующие части были не хуже/лучше предыдущих. В половине случаев оценки продолжений всё же пониже, чем у первых частей, но они, тем не менее, всё ещё остаются высокими, что бывает очень и очень нечасто.

Одно ограничение: мы не учитываем фильмы, все части которых были довольно точно поставлены по литературному первоисточнику, то бишь, «Властелина колец» и «Гарри Поттера» тут не будет.

Ну и вот они — не скатившиеся красавцы!

1. Трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене