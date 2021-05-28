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10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте

10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте (11 фото)

Автор:
28 мая 2021 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   подборка   рейтинг   роль   фильм   
2698
11

Как известно, многие успешные на старте кинофраншизы со временем превращаются в бездушную машину по выкачиванию денег из зрителей.

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Метки: актер   интересно   кино   подборка   рейтинг   роль   фильм   
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25  комментариев
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1k
Денис 2 часа назад
Назад в будущее изначально задумывался как трилогия и по сути один фильм с тремя сериями.
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1k
Саня 40 секунд назад
Крестный отец три раза пытался посмотреть, засыпаю или на потом откладываю, где там интересно начинается?
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28k
LEPA 4 минуты назад
А могли бы наклепать ещё с пяток фильмов и всё бы скатилось в УГ.
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682
sasha7630 12 минут назад
4, 5, 6 - Звездные Войны!!! Дальше не надо было ничего снимать!!!
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1k
имя пользователя 15 минут назад
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23k
Vazari 17 минут назад
На мой взгляд, вовремя не сумели остановиться Вачовски с "Матрицей", начиная со второй идет маразм. И "Терминатор" после третьего уже откровенная бредятина. Ну и "Крепкие орешки"-тоже выезжают исключительно харизме Брюса Уиллиса.
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83k
Феофан 19 минут назад
Жаль третий фильм не вышел, хотя слухи ходили.
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6k
Кружок Полчаса назад
"10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться" (с)
Автор ... сам то понял, что написал???
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867
zu4ara 37 минут назад
"Восставшие из ада" все 4 части

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2k
Kozlodoev 38 минут назад
Все "Чужие" тоже норм, кроме "Прометея", "Завета", и других сиквелов. Хотя всё равно смотрел с удовольствием )))
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3k
Алекс Таворотов 38 минут назад
акромя Назад в будущие, усё остальное - гуано
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11k
Паша Эмильевич Час назад
Это очень правильно- вовремя остановиться. А то мусолят- мусолят одну тему, пытаясь высосать как можно бабок, в результате все превращается в унылое г-но, типа последнего терминатора или последних трансформеров
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13k
Booka1a 2 часа назад
11 друзей Оушена еще как-то зашло, но по мне, фильм одноразового просмотра.
12 друзей посмотрел, понял, что сюжет максимально тупой, 13 уже и смотреть не стал
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