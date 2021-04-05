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Предлагаю вам посмотреть на разные воплощения известных вымышленных персонажей, которые объединяют мир игр и фильмов, появляясь и там, и там.
Чаще всего персонажи, которые почтили своим присутствием кино и мир видеоигр, вышли именно из игровой индустрии, но случается всякое — иногда у них есть общий литературный первоисточник.
1. Йеннифер — серия игр Witcher (по одноимённой серии романов Анджея Сапковского)
Появление в кино: сериал «Ведьмак» (2019).
Исполнительница роли: Аня Чалотра.
Исполнительница роли: Аня Чалотра.
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2. Марио — серия игр Super Mario
Появление в кино: «Супербратья Марио» (1993).
Исполнитель роли: Боб Хоскинс.
Исполнитель роли: Боб Хоскинс.
3. Лютик — серия игр Witcher (по одноимённой серии романов Анджея Сапковского)
Появление в кино: сериал «Ведьмак» (2019).
Исполнитель роли: Джои Бэти.
Исполнитель роли: Джои Бэти.
4. Уильям Гайл — серия игр Street Fighter
Появление в кино: «Уличный боец» (1994).
Исполнитель роли: Жан-Клод Ван Дамм.
Исполнитель роли: Жан-Клод Ван Дамм.
5. Принц Персии — серия игр Prince of Persia
Появление в кино: «Принц Персии: Пески времени» (2010).
Исполнитель роли: Джейк Джилленхол.
Исполнитель роли: Джейк Джилленхол.
6. Макс Пэйн — серия игр Max Payne
Появление в кино: «Макс Пэйн» (2008).
Исполнитель роли: Марк Уолберг.
Исполнитель роли: Марк Уолберг.
7. Хитмэн — серия игр Hitman
Появления в кино: «Хитмэн» (2007) и «Хитмэн: Агент 47» (2015).
Исполнители роли: Тимоти Олифант и Руперт Френд.
Исполнители роли: Тимоти Олифант и Руперт Френд.
8. Лара Крофт — серия игр Tomb Raider
Появления в кино: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц: Колыбель жизни» (сиквел, 2003) и «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018).
Исполнительницы роли: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
Исполнительницы роли: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
9. Доктор Эггман — серия игр Sonic the Hedgehog
Появление в кино: «Соник в кино» (2020).
Исполнитель роли: Джим Керри.
Исполнитель роли: Джим Керри.
10. Лю Кан — серия игр Mortal Kombat
Появления в кино: «Смертельная битва» (1995) и «Смертельная битва 2: Истребление» (1997).
Исполнитель роли: Робин Шу.
Исполнитель роли: Робин Шу.
11. Геральт из Ривии (по одноимённой серии романов Анджея Сапковского)
Появления в кино: сериал «Ведьмак» (2019).
Исполнитель роли: Генри Кавилл.
Исполнитель роли: Генри Кавилл.
12. Рейн — серия игр BloodRayne
Появления в кино: «Бладрейн» (2006) и «Бладрейн 2: Освобождение» (2007).
Исполнительницы роли: Кристанна Локен и Натасия Мальте.
Исполнительницы роли: Кристанна Локен и Натасия Мальте.
13. Райдэн — серия игр Mortal Kombat
Появления в кино: «Смертельная битва» (1995) и «Смертельная битва 2: Истребление» (1997).
Исполнители роли: Кристофер Ламберт и Джеймс Ремар.
Исполнители роли: Кристофер Ламберт и Джеймс Ремар.
14. Принцесса Китана — серия игр Mortal Kombat
Появления в кино: «Смертельная битва» (1995) и «Смертельная битва 2: Истребление» (1997).
Исполнительница роли: Талиса Сото.
Исполнительница роли: Талиса Сото.
15. Гарри Поттер — серия игр Harry Potter (по франшизе «Волшебный мир Гарри Поттера», созданной Джоан Роулинг)
Появления в кино: серия фильмов о Гарри Поттере (2001-2011).
Исполнитель роли: Дэниэл Рэдклифф.
Исполнитель роли: Дэниэл Рэдклифф.
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