Целлюлит и лишний вес: как на самом деле без фотошопа выглядят знаменитости на пляже

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Несмотря на то, что знаменитости хотят выглядеть идеально в любой ситуации, на пляже скрыть недостатки фигуры под одеждой не удается. Тем, кто стесняется своего тела, советуем посмотреть на фото популярных артистов, которые без фотошопа не так уж и хороши!
Бикини - самому популярному купальнику в мире - 5 июля исполнилось 75 лет. Мы решили посмотреть, в чем купаются и загорают отечественные звезды, заодно оценить их фигуры без фотошопа.
6. Анна Семенович становится все больше и больше в последнее время, сама себя не узнает на фото из СМИ
7. Алла Довлатова поделилась в соцсетях, что уже 25 лет делает массажи, занимается аквааэробикой, поэтому сохранила фигуру
9. Волочкова в хорошей форме, ее шпагаты в крошечных купальниках видели даже те, кто не хотел, однако талию балерина себе все-таки фотошопит
10. Анна Седокова регулярно публикует откровенные и пикантные кадры с идеальной фигурой, а вот папарацци в 2019 сделали реальный снимок певицы во время отдыха
13. Поклонники просят Наташу Королеву перестать пользоваться фотошопом, ведь в реальности ее кожа выглядит иначе
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