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Целлюлит и лишний вес: как на самом деле без фотошопа выглядят знаменитости на пляже

Целлюлит и лишний вес: как на самом деле без фотошопа выглядят знаменитости на пляже (22 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   звезды без фотошопа   звезды на пляже   знаменитости   знаменитости на пляже   фото   
3529
22
Несмотря на то, что знаменитости хотят выглядеть идеально в любой ситуации, на пляже скрыть недостатки фигуры под одеждой не удается. Тем, кто стесняется своего тела, советуем посмотреть на фото популярных артистов, которые без фотошопа не так уж и хороши!

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Метки: звезды   звезды без фотошопа   звезды на пляже   знаменитости   знаменитости на пляже   фото   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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35k
Олег 10 минут назад
Автор! Ты только сейчас узнал. что тетки старше 50 лет выглядят совсем не так, какими были в 18-25? Ты еще пугачёву запости, может меня стошнит
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567
сеньор Леонсио 36 минут назад
Бодинегатив.
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19
Abloy_Vlg 49 минут назад
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Abloy_Vlg 50 минут назад
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983
БУЛЬБАШ Час назад
А зачем Гагарина лифчик носит ???
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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