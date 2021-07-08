Целлюлит и лишний вес: как на самом деле без фотошопа выглядят знаменитости на пляже

Несмотря на то, что знаменитости хотят выглядеть идеально в любой ситуации, на пляже скрыть недостатки фигуры под одеждой не удается. Тем, кто стесняется своего тела, советуем посмотреть на фото популярных артистов, которые без фотошопа не так уж и хороши!

0 Бикини - самому популярному купальнику в мире - 5 июля исполнилось 75 лет. Мы решили посмотреть, в чем купаются и загорают отечественные звезды, заодно оценить их фигуры без фотошопа.

1. На фото звезда фильма "Интердевочка" - Ирина Розанова, 2000 год 0 Источник:

Тоже кадр из нулевых 0 Источник:

2. 66-летняя Лариса Удовиченко 0 Источник:

3. 65-летняя Лариса Копенкина во время отдыха в 2017 году 0 Источник:

4. 53-летняя Алика Смехова отдыхает в Сочи 0 Источник:

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5. Полина Гагарина всегда радует поклонников кадрами с отдыха 0 Источник:

6. Анна Семенович становится все больше и больше в последнее время, сама себя не узнает на фото из СМИ 0 Источник:

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7. Алла Довлатова поделилась в соцсетях, что уже 25 лет делает массажи, занимается аквааэробикой, поэтому сохранила фигуру 0 Источник:

8. Надежда Бабкина в Болгарии в 2009 году 0 Источник:

А это уже в 2019 0 Источник:

9. Волочкова в хорошей форме, ее шпагаты в крошечных купальниках видели даже те, кто не хотел, однако талию балерина себе все-таки фотошопит 0 Источник:

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10. Анна Седокова регулярно публикует откровенные и пикантные кадры с идеальной фигурой, а вот папарацци в 2019 сделали реальный снимок певицы во время отдыха 0 Источник:

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11. Яна Рудковская часто делает себе непропорционально длинные ноги 0 Источник:

12. Реальная фигура Бузовой, отдыхающей на Мальдивах 0 Источник:

13. Поклонники просят Наташу Королеву перестать пользоваться фотошопом, ведь в реальности ее кожа выглядит иначе 0 Источник: