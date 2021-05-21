Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров

Знаменитости стараются выглядеть идеально в соцсетях и на публике. В общественном месте это, оказывается, гораздо сложнее провернуть, ведь нет редакторов, фильтров, которые за секунду могли бы исправить ситуацию. Давайте же посмотрим, какие лица и тела скрывают за красивыми кадрами в интернете отечественные звезды.

Кажется, Наташа Королева забыла, что все не раз видели ее фото без макияжа и ретуши 0

Пугачева изо всех старается продемонстрировать в соцсетях, что она использует минимум редакторов, но удачный ракурс и немного замыленные фильтры скрывают несовершенства, добиться такого эффекта в реальной жизни Примадонна не может 0

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Анфиса Чехова постройнела, покинув ряды пышнотелых коллег, однако в ее инстаграме можно заметить фото с нарочно уменьшенными объемами тела, ведущая не такая худышка, какой хочет казаться 0

Анна Дзюба из группы "Artik & Asti" прибегнула не только к редакторам, но и к помощи хирургов: она сделала грудь, ягодицы, подтяжку лица, но вот только в жизни работа мастеров красоты выглядит несовершенной 0

Виктория Боня всегда с идеальными скулами и макияжем на фото, а вот в жизни лицо смотрится заплывшим и не пышащим здоровьем 0

Без грима и причесок Успенская напоминает обычную бабушку 0

Иногда звезды сами делятся фото без фильтров и макияжа в личных блогах, так сделала и Лера Кудрявцева 0

Семенович вновь разнесло, но она пытается делать вид, что очень стройная, но отражение не врет 0

Алла Довлатова публикует идеальные снимки в соцсетях, забывая, что во время съемок различных телешоу все видят ее истинное лицо 0

Слева - свежее фото из инстаграма Волочковой справа - кадр из прессы 0