Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров

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Знаменитости стараются выглядеть идеально в соцсетях и на публике. В общественном месте это, оказывается, гораздо сложнее провернуть, ведь нет редакторов, фильтров, которые за секунду могли бы исправить ситуацию. Давайте же посмотрим, какие лица и тела скрывают за красивыми кадрами в интернете отечественные звезды.
Пугачева изо всех старается продемонстрировать в соцсетях, что она использует минимум редакторов, но удачный ракурс и немного замыленные фильтры скрывают несовершенства, добиться такого эффекта в реальной жизни Примадонна не может
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Анфиса Чехова постройнела, покинув ряды пышнотелых коллег, однако в ее инстаграме можно заметить фото с нарочно уменьшенными объемами тела, ведущая не такая худышка, какой хочет казаться
Анна Дзюба из группы "Artik & Asti" прибегнула не только к редакторам, но и к помощи хирургов: она сделала грудь, ягодицы, подтяжку лица, но вот только в жизни работа мастеров красоты выглядит несовершенной
Виктория Боня всегда с идеальными скулами и макияжем на фото, а вот в жизни лицо смотрится заплывшим и не пышащим здоровьем
Иногда звезды сами делятся фото без фильтров и макияжа в личных блогах, так сделала и Лера Кудрявцева
Алла Довлатова публикует идеальные снимки в соцсетях, забывая, что во время съемок различных телешоу все видят ее истинное лицо
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Метки: В реальной жизни в инстаграме и в жизни звезды звезды без фильтров знаменитости фото шоу бизнес
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