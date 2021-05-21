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Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров

Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров (11 фото)

Автор:
21 мая 2021 06:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: В реальной жизни   в инстаграме и в жизни   звезды   звезды без фильтров   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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Знаменитости стараются выглядеть идеально в соцсетях и на публике. В общественном месте это, оказывается, гораздо сложнее провернуть, ведь нет редакторов, фильтров, которые за секунду могли бы исправить ситуацию. Давайте же посмотрим, какие лица и тела скрывают за красивыми кадрами в интернете отечественные звезды.
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Метки: В реальной жизни   в инстаграме и в жизни   звезды   звезды без фильтров   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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30k
Азат Баширов 6 минут назад
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Иван 5 минут назад
Во с тупыми тоже самое - в сети выдают себя за профессора, а в жизни ещё то ебобо!!!
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15k
Maks Es 8 минут назад
Звёзд российской эстрады после 1990-го года рождения я узнаю не по лицам, а по жопам и сиськам.
Тема не раскрыта полностью, автор!
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Ужас. А может, бабы - это такие оборотни? Вечером она красавица, а утром -хоп!- и она превращается в страшную баба Ягу.
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1k
💰красава💰 37 минут назад
Без макияжа сексее.

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