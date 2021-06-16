Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е

В то время, несмотря на непростой период для страны, зажигались звезды шоу бизнеса! Многие сегодня уже давно угасли, но старички все еще держатся за микрофон в надежде получить лишнюю копеечку от преданных поклонников. Перед вами время юности, молодости и зрелости отечественных знаменитостей.

0

1. Всех узнали? Слева направо: Влад Сташевский, Сергей Зверев, Юрий Айзеншпис, а еще нос Леонида Агутина, клубе "Арлекино" в 1993 году 0 Источник:

×

2. Сергей Безруков с родителями 0 Источник:

3. Дизайнер (тогда модельер) Юдашкин в 1994 году 0 Источник:

4. Старая гвардия, которая все никак не уйдет на пенсию, в 90-е 0 Источник:

5. Лидер группы "Мумий Тролль "Илья Лагутенко 0 Источник:

6. У Кисилева в молодости был ирокез 0 Источник:

7. Кадр со съемок фильма "Королeва Марго’’, 1993 год: на снимке актеры Дмитрий Харатьян, Михаил Eфpeмов, Eвгeния Добровольская, Дмитрий Пeвцов, Вepа Сoтникова 0 Источник:

8. Семен Слепаков: начало 0 Источник:

9. Дмитрий Нагиев словно не меняется 0 Источник:

10. Мавроди только открыл офис 0 Источник:

11. Ксения Собчак и Владимир Левкин из группы "На-На" 0 Источник:

12. Михаил Шуфутинский в сомнительной компании воров в законе, Сочи в 1995 году 0 Источник:

13. Популярные комики 90-х 0 Источник:

14. Вера Брежнева в молодости 0 Источник: