Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е

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В то время, несмотря на непростой период для страны, зажигались звезды шоу бизнеса! Многие сегодня уже давно угасли, но старички все еще держатся за микрофон в надежде получить лишнюю копеечку от преданных поклонников. Перед вами время юности, молодости и зрелости отечественных знаменитостей.
1. Всех узнали? Слева направо: Влад Сташевский, Сергей Зверев, Юрий Айзеншпис, а еще нос Леонида Агутина, клубе "Арлекино" в 1993 году
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7. Кадр со съемок фильма "Королeва Марго’’, 1993 год: на снимке актеры Дмитрий Харатьян, Михаил Eфpeмов, Eвгeния Добровольская, Дмитрий Пeвцов, Вepа Сoтникова
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