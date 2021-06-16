FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4975 постов • 672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е

Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е (16 фото)

Автор:
16 июня 2021 10:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90е   звезды   звезды 90   звезды в молодости   знаменитости   прикол   фото   шоу бизнес   
3545
16
В то время, несмотря на непростой период для страны, зажигались звезды шоу бизнеса! Многие сегодня уже давно угасли, но старички все еще держатся за микрофон в надежде получить лишнюю копеечку от преданных поклонников. Перед вами время юности, молодости и зрелости отечественных знаменитостей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 90е   звезды   звезды 90   звезды в молодости   знаменитости   прикол   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр 2 часа назад
Не корректный заголовок. Отечественные ШУТЫ было бы уместнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Злобный Члегр 9 минут назад
П.и.д.арасы слева направо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 13 минут назад
Да! Время становления российской эстрады..время надежд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK Полчаса назад
Надо было назвать трэш и угар артистов из 90-х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
jonnyD 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Ernesto Tatti🇫🇮 58 минут назад
Что-то Зверев на Лагутенко сильно похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Отличные фотки замечательный людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Александр Зубарев Час назад
порывай уродка..собчак шлюшендра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
У Киселева как будто прорезь для монеток на голове. Совпадение?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
на людей были похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Шпис да, с него и пошла мода на голубизну эстрады
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... 2 часа назад
"звёзды"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы: как живет Стас Михайлов Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы: как живет Стас Михайлов Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров 15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками 15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508274



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол
3
119
В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол
﻿
Набирающие популярность в сообществах
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
0
10
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
13
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
«Самые одинаковые близнецы в мире» обручились с одним мужчиной на двоих (7 фото)
«Самые одинаковые близнецы в мире» обручились с одним мужчиной на двоих (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#люди#в мире#фотографии#СССР#Россия#футбол#дтп#ретро авто
#интересно#животные#факты#прикол#автомир#вещи#кино#спорт#позитив#прикольные
#фото#картинки#история#автомобили#интересное#комментарии#сша#фильм#приколы#находки

На что жалуетесь?

Вернуться