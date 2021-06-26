Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена

776
8
Швед Дольф Лундгрен сделал себе имя на боевиках, и завоевал славу "крутого парня", так как в основном изображал на экране жестких бойцовских персонажей. Чего только стоят роли в "Рокки 4", "Каратель", "Универсальный солдат" и "Неудержимые". Узнаем несколько интересных фактов о жизни актера.
У Лундгрена высокий IQ
Коэффициент IQ Лундгрена составляет 160. Учитывая его образование, это неудивительно. Парень из Стокгольма обучался на инженера в Университете штата Вашингтон, на химика в Королевский технологическом институте, и получил диплом магистра химического машиностроения в Сиднейском университете. Кроме того, Лундгрен проходил подготовку в подразделении подводных диверсионных сил и средств в шведской морской пехоте. Как пишет Time, он быстро “сдался после того, как начал встречаться с моделью Грейс Джонс, которая наняла его телохранителем и заставила вернуться с ней в Нью-Йорк”. После этого Лундгрен начал актерскую карьеру.
×
Он сыграл героя Marvel до того, как это стало мейнстримом
Лундгрен сыграл роль персонажа комиксов Marvel Фрэнка Касла в экранизации "Карателя" 1989 года. Это было задолго до идеи кинематографической вселенной, поэтому многие считают этот фильм дебютом "супергероя" Marvel в кино. Больше Лундгрен не играл персонажей комиксов, разве что проходил кастинг в DC на роль Аквамена, но в итоге роль досталась Джейсону Момоа.
Его когда-то заметил Энди Уорхол
Встреча с ямайской певицей Грейс Джонс в Австралии изменила жизнь Лундгрена. Певица, которая была на девять лет старше его, заметила его в ночном клубе в Сиднее, где выступала в тот вечер. Она тут же наняла брутального вышибалу в качестве своего телохранителя, а позже они стали парой. Когда Лундгрен переехал с Грейс в Нью-Йорк, у него кардинально изменилось окружение. На одном мероприятии он познакомился с легендой поп-культуры, художником Энди Уорхолом. Лундгрен рассказал, что Уорхол первым подошел к нему и спросил: “Чем вы знамениты?" Лунгрен ответил: “Особо ничем". На что Уорхол пригласил его сняться для журнала. Это был значимый толчок в карьере Лундгрена.
Самая неожиданная роль - "Детсадовский полицейский 2"
В 2016 году вышел фильм "Детсадовский полицейский 2" с Лундгреном в главной роли. Это был сиквел фильма 1990 года "Детсадовский полицейский" с Арнольдом Шварценеггером. Хотя Лундгрена было неожиданно и интересно увидеть в такой роли, многие зрители раскритиковали работу негативными отзывами, усомнившись в том, нужен ли был вообще сиквел.
Лундгрен мог сыграть роль в "Гладиаторе"
Когда-то Лундгрен пробовался на роль непобеждённого гладиатора Тигриса из Галлии в фильме "Гладиатор". Однако, как рассказал режиссер Ридли Скотт в одном из интервью, как актёр, Лундгрен "не подошёл к тому, чего команда пыталась достичь".
Лундгрен отправил Сильвестра Сталлоне в больницу
В "Рокки 4" Лундгрен сыграл бешеного русского бойца Ивана Драго. Хотя на этапе кастингов парню отказали из-за слишком большого роста в 193 см, он отправил своё портфолио напрямую Сильвестру Сталлоне. После этого он получил роль. Боевые сцены актеры договорились отрабатывать по-настоящему, и во время съемок Сталлоне получил от Лундгрена сильный удар в область груди. Актера отвезли в больницу, где он провёл 4 дня под присмотром врачей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
- Стало известно, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены
- Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь!
- Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
- Какие дома на курортах у звезд
34
Понравилось34
Новости партнёров