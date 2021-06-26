Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена

Встреча с ямайской певицей Грейс Джонс в Австралии изменила жизнь Лундгрена. Певица, которая была на девять лет старше его, заметила его в ночном клубе в Сиднее, где выступала в тот вечер. Она тут же наняла брутального вышибалу в качестве своего телохранителя, а позже они стали парой. Когда Лундгрен переехал с Грейс в Нью-Йорк, у него кардинально изменилось окружение. На одном мероприятии он познакомился с легендой поп-культуры, художником Энди Уорхолом. Лундгрен рассказал, что Уорхол первым подошел к нему и спросил: “Чем вы знамениты?" Лунгрен ответил: “Особо ничем". На что Уорхол пригласил его сняться для журнала. Это был значимый толчок в карьере Лундгрена.