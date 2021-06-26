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Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена

Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена (8 фото)

Автор:
26 июня 2021 11:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дольф Лундгрен   звезды   знаменитости   люди   слава   факты   фото   шоу бизнес   
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Швед Дольф Лундгрен сделал себе имя на боевиках, и завоевал славу "крутого парня", так как в основном изображал на экране жестких бойцовских персонажей. Чего только стоят роли в "Рокки 4", "Каратель", "Универсальный солдат" и "Неудержимые". Узнаем несколько интересных фактов о жизни актера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дольф Лундгрен   звезды   знаменитости   люди   слава   факты   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Вася Час назад
для большинства Лундгрен, конечно, "Ивандрага".. замутить с этой страшной обезьяной.. мда.. 160 ику говорите ?
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