Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп

Сегодня это одна из самых известных женщин мира - бывшая Первая леди США, жена миллиардера, красавица. Но когда-то об этой девушке мало кто знал. Как же она тогда выглядела?
Подкорректировав свое тело с помощью пластической хирургии (ринопластика и грудь) она стал сниматься в мужских журналах «GQ», «Max». и другие
В 1996 переехала в Нью-Йорк где успешно продолжила карьеру модели
В 1998 она познакомилась с Дональдом Трампом и ее карьера стремительно пошла вверх
Ее приглашали на фотосессию такие журналы, как Harper's Bazaar, Ocean Drive, In StyleWeddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vogue и многие другие
В 2005 Мелания и Дональд поженились, она оставила модельную карьеру и занялась ювелирным бизнесом
Источник:
- 15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками
- Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы: как живет Стас Михайлов
- 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей
- Рита Хейворт - мечта моряка
- Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х
Понравилось27