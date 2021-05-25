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Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп

Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп (22 фото)

Автор:
25 мая 2021 14:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мелания Трамп   биография   звезды   знаменитости   карьера   модель   фото   шоу бизнес   
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Сегодня это одна из самых известных женщин мира - бывшая Первая леди США, жена миллиардера, красавица. Но когда-то об этой девушке мало кто знал. Как же она тогда выглядела?

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Метки: Мелания Трамп   биография   звезды   знаменитости   карьера   модель   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
хватит эот тупой цензуры! мы хотим сиськи!
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Ivan 36 минут назад
Как выглядела Мелания до того, как стать миссис ТрампПосмотреть
Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп
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Vitamin 39 минут назад
А чо сиськи то замазали?))) Деваха то ничего...))
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Дмитрий Данилов 48 минут назад
Как по мне, так вылетая порноактриса Madison Ivy
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