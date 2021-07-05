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30 людей, которые случайно встретили знаменитостей

30 людей, которые случайно встретили знаменитостей (31 фото)

Автор:
05 июля 2021 21:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: встречи   звезды   знаменитости   истории   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
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31
Звезды - тоже люди, и они тоже ходят по магазинам, на тренировку, или даже ездят на метро. Некоторые встречают их и просят сфотографироваться, и в этой подборке - как раз такие везунчики, встретившие своих любимых певцов или актеров. А вы когда-нибудь встречали знаменитость?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: встречи   звезды   знаменитости   истории   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
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