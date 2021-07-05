30 людей, которые случайно встретили знаменитостей

Звезды - тоже люди, и они тоже ходят по магазинам, на тренировку, или даже ездят на метро. Некоторые встречают их и просят сфотографироваться, и в этой подборке - как раз такие везунчики, встретившие своих любимых певцов или актеров. А вы когда-нибудь встречали знаменитость?

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"Встретил Джека Блэка недавно. Он посмотрел на меня и сказал, что я - вылитый он в юности" 0 Источник:

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"Хью Джекману понравилась моя футболка с Райаном Рейнольдсом" 0 Источник:

"Моя 99-летняя бабушка встретилась со своим любимым актером, Дензелом Вашингтоном" 0 Источник:

"Сегодня я встретила Джеффа Голдблюма! Мы ехали в одном поезде в Прагу, и даже выпили вместе" 0 Источник:

"А я встретил Джима Керри. У кого получилось круче?" 0 Источник:

"Бейонсе сказала мне сделать любое лицо, и пообещала его повторить" 0 Источник:

"Заметил в аэропорту Джеффа Бриджеса, и как раз был в футболке с его персонажем в фильме "Большой Лебовски" 0 Источник:

"А я однажды встретил Патрика Стюарта. Самая добрая знаменитость, которую мне удавалось встретить" 0 Источник:

"Сделали смешное фото семьей с Джейсоном Момоа" 0 Источник:

"Со мной рядом в самолете сидел Кристиан Бэйл! Я не доставал его разговорами, а просто признался, что восхищаюсь его работой, и попросил сфотографироваться" 0 Источник:

"Не каждый день встретишь Барака Обаму на улице" 0 Источник:

"Это мы с братом и наш любимый Халк (или актер Лу Ферриньо). Мы расстроены тем, что в жизни он не зеленый" 0 Источник:

"Когда улетал на службу в Катар, познакомился с Крисом Эвансом. Спасибо за крутую игру, Капитан Америка!" 0 Источник:

"Словила любимого Дэйва Грола и Foo Fighters после концерта" 0 Источник:

"Мама отправила фото с "милым парнем", который сидел с родителями за столом на официальном ужине. Она и не догадывалась, что рядом с ней актер Крис Прэтт" 0 Источник:

Твое лицо, когда встречаешь Брайана Крэнстона 0 Источник:

"Фото моего отца в молодости с Мухаммедом Али, 70-е" 0 Источник:

"А я встретила актера Генри Уинклера!" 0 Источник:

"Угадайте, кто у меня тут? Гарольд, скрывающий боль" 0 Источник:

"Встретил на стадионе Билла Мюррея" 0 Источник:

"Вот кого я увидел сегодня на работе!" 0 Источник:

"Моя самая запоминающаяся встреча - со Стивом Бушеми" 0 Источник:

"А я встретила Питера Динклэйджа во время тренировки" 0 Источник:

"А это Арни, случайно словила его в тренажерном зале" 0 Источник:

"Этот парень стоял со мной в очереди в кафешку. Это мой любимчик Адам Сэндлер!" 0 Источник:

"Пирс Броснан долго извинялся за то, что он прервал мой день рождения в ресторане" 0 Источник:

"И это Джон Сина!" 0 Источник:

"Линда Хэмилтон всегда прекрасна" 0 Источник:

"А это - Ходор, или Кристиан Нэрн. Встретили его в аэропорту" 0 Источник: