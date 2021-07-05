30 людей, которые случайно встретили знаменитостей

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Звезды - тоже люди, и они тоже ходят по магазинам, на тренировку, или даже ездят на метро. Некоторые встречают их и просят сфотографироваться, и в этой подборке - как раз такие везунчики, встретившие своих любимых певцов или актеров. А вы когда-нибудь встречали знаменитость?
"Встретил Джека Блэка недавно. Он посмотрел на меня и сказал, что я - вылитый он в юности"
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"Сегодня я встретила Джеффа Голдблюма! Мы ехали в одном поезде в Прагу, и даже выпили вместе"
"Заметил в аэропорту Джеффа Бриджеса, и как раз был в футболке с его персонажем в фильме "Большой Лебовски"
"А я однажды встретил Патрика Стюарта. Самая добрая знаменитость, которую мне удавалось встретить"
"Со мной рядом в самолете сидел Кристиан Бэйл! Я не доставал его разговорами, а просто признался, что восхищаюсь его работой, и попросил сфотографироваться"
"Это мы с братом и наш любимый Халк (или актер Лу Ферриньо). Мы расстроены тем, что в жизни он не зеленый"
"Когда улетал на службу в Катар, познакомился с Крисом Эвансом. Спасибо за крутую игру, Капитан Америка!"
"Мама отправила фото с "милым парнем", который сидел с родителями за столом на официальном ужине. Она и не догадывалась, что рядом с ней актер Крис Прэтт"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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