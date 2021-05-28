Настя Ивлеева - популярный блогер с 18 млн подписчиков в инстаграме. Настоящий успех к ней пришел после участия в телепрограмме "Орел и Решка". Сейчас девушка известна не только благодаря смешным роликам в сети, она создает собственное шоу, участвует в разных передачах и подкастах, снимается в кино и рекламе, ее приглашают в качестве ведущей на премии.

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Фотографии и видео с ее участием набирают миллионы просмотров, за ней следят и ей подражают

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Естественно, от скромной девочки из Ленинградской области не осталось и следа: теперь Ивлеева предпочитает дорогие машины, рестораны и одежду 0 Источник:

Фанаты отслеживают каждый образ Насти, сейчас мы покажем, во что одевается звезда, у которой неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на 200 тыс рублей 0 Источник:

Цена на футболки начинается от 25 тыс рублей 0 Источник:

Самые обычные с виду рубашки и блузки - на самом деле брендовые и обходятся в копеечку 0 Источник:

Может себе позволить Настюшка Опасность леопардовые принты по цене 2-х месячных зарплат 0 Источник:

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Может, я чего-то не понимаю, но выглядит это платье на 100к? 0 Источник:

Даже "бабулин кардиган" у знаменитости за 74 тыс рублей 0 Источник:

На украшениях девушка тоже не экономит 0 Источник:

Сережки от Баленсиага за 35 тыс рублей 0 Источник:

Впрочем, даже шапка у Насти выглядит как обычная за пару тысяч, но стоит аж 22 500 0 Источник:

Ну не зажрались ли наши звезды, по дому передвигаясь в носках за 7 тыс? 0 Источник:

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Домашние тапочки и халат от Louis Vuitton 0