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Настя Ивлеева - популярный блогер с 18 млн подписчиков в инстаграме. Настоящий успех к ней пришел после участия в телепрограмме "Орел и Решка". Сейчас девушка известна не только благодаря смешным роликам в сети, она создает собственное шоу, участвует в разных передачах и подкастах, снимается в кино и рекламе, ее приглашают в качестве ведущей на премии.
Фотографии и видео с ее участием набирают миллионы просмотров, за ней следят и ей подражают
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Естественно, от скромной девочки из Ленинградской области не осталось и следа: теперь Ивлеева предпочитает дорогие машины, рестораны и одежду
Фанаты отслеживают каждый образ Насти, сейчас мы покажем, во что одевается звезда, у которой неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на 200 тыс рублей
Остальные наряды Насти можно посмотреть в этом аккаунте
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Пусть 18 млн. ипанашек от этого слюни пускают.
А потом все эти трусики по 200 баксов доведут до русского бунта, когда настюх будут пользовать по очереди обезумевшие от нищеты подростки в подворотнях.
Но виноватыми будут как обычно большевики...