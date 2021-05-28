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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4925 постов • 668 подписчиков подписаться
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Домашние тапочки за 100 000 рублей: сколько стоит одежда Насти Ивлеевой

Домашние тапочки за 100 000 рублей: сколько стоит одежда Насти Ивлеевой (17 фото)

Автор:
28 мая 2021 06:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Настя Ивлеева   звезды   знаменитости   прикол   фото   шоу бизнес   
1472
17
Настя Ивлеева - популярный блогер с 18 млн подписчиков в инстаграме. Настоящий успех к ней пришел после участия в телепрограмме "Орел и Решка". Сейчас девушка известна не только благодаря смешным роликам в сети, она создает собственное шоу, участвует в разных передачах и подкастах, снимается в кино и рекламе, ее приглашают в качестве ведущей на премии.
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Метки: Настя Ивлеева   звезды   знаменитости   прикол   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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41k
Максим Т. Час назад
Интересно, кто эти 18 млн. клоунов?
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15k
Сергей 5 минут назад
Если может себе позволить, то пусть покупает. Кому какое дело?
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16
Гиви Сергей 38 секунд назад
Правильно. Она же не пиз.ит деньги из бюджета.
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7k
Даниил 7 минут назад
Зашел. Не глядя жмякнул минус. Пускай автор продолжает на этих недоблогеров онанировать
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3k
★Lucifer★ 11 минут назад
Насрать и на эту блоХЕРШУ и на то, что она носит.
Пусть 18 млн. ипанашек от этого слюни пускают.
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11k
Erorist 36 минут назад
Я бы хотел чтобы все блогеры, хипстеры и прочие инста-самки, унеслись в век эдак 9-10... пусть там полицедействуют.
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8k
Шамсуддин 37 минут назад
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1k
ss202 38 минут назад
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8k
Касьян Пуздой 46 минут назад
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25k
blus 53 минуты назад
От неё будет польза, если её разобрать на органы... Пока это биомусор.
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Broscan Час назад
Не доживу наверно, до того дня когда будет мода на скромность,вежливость и т.д
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15k
Maks Es Час назад
Это при том, что 80% молодежи в стране живут на 200 евро в месяц.
А потом все эти трусики по 200 баксов доведут до русского бунта, когда настюх будут пользовать по очереди обезумевшие от нищеты подростки в подворотнях.
Но виноватыми будут как обычно большевики...
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10k
booz223 Час назад
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