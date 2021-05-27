FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4923 поста • 668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Что будет, если объединить два портрета знаменитостей

Что будет, если объединить два портрета знаменитостей (16 фото)

Автор:
27 мая 2021 07:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бенджи   забавно   звезды   знаменитости   подборка   фото   
833
16

Француз по имени Бенджи решил провести эксперимент и «смешал» лица двух известных личностей.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бенджи   забавно   звезды   знаменитости   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
★Lucifer★ 3 часа назад
Что будет, если объединить два портрета знаменитостей?
Вот такая вот херня и получится.
Только вот зачем из херни делать пост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
720
Виталий 38 минут назад
8. Билли Айлиш и Килиан Мёрфи - трансгендер какой-то получился.
11. Шакира и Кира Найтли - получилась красотка.
10. Вуди Харрельсон и Анна Ганн - Кончита Вурст получился.
4. Эмма Стоун и Марго Робби - вообще разницы не заметил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий Час назад
А что будет, если скрестить ужа и ежа? Полтора метра колючей проволоки.
Смысл поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей 17 людей, которых сразил острый приступ лени 17 людей, которых сразил острый приступ лени Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

690262



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф
1
245
Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф
Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
0
54
Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
﻿
Такого еще не было: как русские ребята удивили мир
Такого еще не было: как русские ребята удивили мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#подборка#картинки#новости#фильм#позитив#Москва#Разное#звезды
#Юмор#факты#люди#Россия#СССР#дети#фотографии#сатира#прикол#криминал
#интересно#история#животные#знаменитости#кино#мемы#шоу бизнес#прикольные#полиция#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться