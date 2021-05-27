Что будет, если объединить два портрета знаменитостей?

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Француз по имени Бенджи решил провести эксперимент и «смешал» лица двух известных личностей.
Знаменитости настолько часто мелькают на экранах наших телевизоров, компьютеров и телефонов, что их лица мы уже знаем чуть ли не наизусть. Поиграть с этими знакомыми лицами решил француз по имени Бенджи. Парень решил пошутить и стал объединять двух знаменитостей в одну с помощью редактора. В итоге получаются лица, которые кажутся знакомыми, но при этом немного взрывают мозг.
1. Илон Маск и Роберт Дауни-младший
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2. Вайнона Райдер и Кира Найтли
3. Джесси Айзенберг и Дэниэл Рэдклифф
4. Эмма Стоун и Марго Робби
5. Алессандра Амбросио и Изабель Гулар
6. Джонни Депп и Тимоти Шаламе
7. Джереми Ирвин и Райан Рейнольдс
8. Билли Айлиш и Килиан Мёрфи
9. Брэд Питт и Роберт Редфорд
10. Вуди Харрельсон и Анна Ганн
11. Шакира и Кира Найтли
12. Майк Тайсон и Джейми Фокс
13. Диана Крюгер и Дженнифер Коннелли
14. Шарлиз Терон и Аня Тейлор-Джой
15. Брэд Питт и Крис Хемсворт
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Вот такая вот херня и получится.
Только вот зачем из херни делать пост?
11. Шакира и Кира Найтли - получилась красотка.
10. Вуди Харрельсон и Анна Ганн - Кончита Вурст получился.
4. Эмма Стоун и Марго Робби - вообще разницы не заметил.
Смысл поста.