Что будет, если объединить два портрета знаменитостей?

Знаменитости настолько часто мелькают на экранах наших телевизоров, компьютеров и телефонов, что их лица мы уже знаем чуть ли не наизусть. Поиграть с этими знакомыми лицами решил француз по имени Бенджи. Парень решил пошутить и стал объединять двух знаменитостей в одну с помощью редактора. В итоге получаются лица, которые кажутся знакомыми, но при этом немного взрывают мозг.

1. Илон Маск и Роберт Дауни-младший