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Поезд без тормозов! О происшествии случившемся в Челябинской области, в 2011 г.

Поезд без тормозов! О происшествии случившемся в Челябинской области, в 2011 г. (1 фото)

Автор:
04 июля 2021 00:39
Метки: железная дорогоа   мнение   происшествие   
196
1

В двух словах о том, что произошло: Тяжёлый грузовой поезд № 2707, ведомый двумя электровозами ВЛ10 соединенными по системе многих единиц, из-за отказа тормозов на крутом уклоне разогнался до скорости 136 км/ч и, догнав впереди идущий грузовой поезд № 1933, столкнулся с его хвостом. В результате столкновения у поезда № 2707 сошли с рельсов два электровоза и 66 из 67 вагонов. У поезда № 1933 сошли с рельсов 3 последних вагона. (из материалов Википедии).

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Метки: железная дорогоа   мнение   происшествие   
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27k
Антон 4 часа назад
Фильм "Остановился поезд" подробно рассказывает про подобные рас3.14здяйства. Очень чётко передано волшебное "авось", царящее у нас во всём.
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3k
Горожанин Полчаса назад
"Повредили концевой кран тормозной магистрали- и такое бывает. Кран можно либо поменять, либо деревянный клин в трубу забить ..."

Чем в институтах отличается инженер от ученого? Первый - как бухгалтер, будет получать удовольствие от знания своего дела, говорить всем на своем языке и смеяться, что его не понимают. Второй - учёный - будет страдать от того, что его не понимают, и он лучше сдохнет, но истину донесет.

Этим и отличается инженер - бухгалтер от ученого.
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9k
Александр 4 часа назад
Судя по всему, на незаслуженном отдыхе, т.к. выгнали ссанными тряпками за пьянку и прогулы. Или этот опус в виде шутки юмора к столетию изобретения прямодействующего автоматического тормоза Казанцева?
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