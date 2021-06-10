28 профессий, которые не такие классные, как все думают

Конечно, это не так сложно, как работа в зоопарке, но меня поражает количество людей, которые устраиваются в приюты или приходят как волонтеры, ожидая, что будут весь день играть с щенятами. По сути, мы – прислуга для животных. Приходится иметь дело с животными с самыми разными характерами и на разных этапах развития, которые повсюду гадят и писаются. В какой-то момент ты оборачиваешься, и видишь, что пес по кличке Чумбавумба плавает в своей миске для воды, и тебе по шесть раз на дню приходиться менять ему воду и сушить клетку, а потом ты идешь в комнату с кошками мыть пол, где десять котят пытаются съесть твою швабру, а еще четыре посетителя кричат, что на пол кого-то стошнило, и нужно убрать это НЕМЕДЛЕННО. Не говоря уже о прочем закулисье, которое никогда не видят люди. Например, как летом, в сезон котят и щенков, в приюте на 500 животных находится 750, и я за шесть дней на смене ни разу не могу присесть или пообедать. Как служба контроля за животными появляется на пороге с четвертой беременной бродяжкой за неделю, но питомник забит, поэтому коллега забирает кошек себе. Не говоря уже о е***ых людях, которых царапают/кусают из-за их же тупости, а достается за это животному. Но я обожаю свою работу, даже когда она невероятно тяжелая. Сегодня я ни разу не присела за 9 с половиной часов и нашла в манжете джинсов кошачью какашку, но мне плевать, потому что сегодня из приюта в один дом забрали двух взрослых кошек, которые привязались друг к другу. Оно того стоит.