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28 профессий, которые не такие классные, как все думают

28 профессий, которые не такие классные, как все думают (29 фото)

Автор:
10 июня 2021 19:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   мнение   профессии   работа   
1683
29

Если вам кажется, что работа палеонтолога – сплошное приключение, а спасателя на пляже – эпизод «Спасателей Малибу», то вас ждет большое разочарование. В одном сообществе Reddit попросили назвать профессии, которые на практике далеко не такие классные, как все думают, и вот 28 лучших ответов из десятков тысяч комментариев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   мнение   профессии   работа   
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18  комментариев
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3k
Mimik 2 часа назад
Херня. Если не любишь свою работу - то это полюбе каторга
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49k
alertol Полчаса назад
15. Скажите это хирургу где нибудь в глубинке, который нелегально за копейки отрабатывает 24 часа в сутки без выходных, потому что на 3 города один хирург, и когда приходится жить в больнице и домой ходить как в гости, но каждую секунду ждать звонка и бежать обратно...
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15k
Денис Полчаса назад
работаю в разработке ПО, в управлении проектами.
Работа охрененная, интересная, постоянно что-то новое, так как огромное количество вводных постоянно.
Ну и с деньгами всё более-менее ОК что очень радует.
Плюс на твой график работы всем как-то пох с момента достижения определённого уровня.
ОЧЕНЬ БЫЛ РАД коронавирусным ограничениям и с ужасом жду отмены ограничений на поездки и тим билдинги, ибо летать по миру и бухать с командами и заказчиками очень весело выглядит со стороны и действительно интересно первые год-два-три, но постепенно это сильно задалбывает и думаешь, ну вас нах, лучше на балконе с ноутом отчёты почитаю и параллельно на фишках посижу. :)
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49k
alertol Полчаса назад
23. Миллион раз ходил в магазины, там тишина... Выбирал гитару, побрынчал на всех что были в радиусе бюджета, продавцы даже не слышали потому что я в другом конце зала. Кроме меня в магазин за пол часа только я зашёл и был там один, потому что музыкальные инструменты это не сильно ходовой товар, за ним не ходят как за хлебом каждый день.
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912
Kusok Полчаса назад
Пошел учиться на инженера - думал, прикольно, научат здания захватывать..
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49k
alertol 37 минут назад
25. Работал в этой специфике, от скуки ты никогда не помрёшь, только от истощения включая моральное (если конечно ты реально работаешь, а не делаешь вид) это не работа 8 часов в сутки, это изнасилование мозга круглые сутки, приходя с работы ты хочешь отдохнуть, но мозг не отдыхает, он взрывается и тебе кажется что ты бы лучше на заводе работал...

Я так и сделал, пошёл работать на завод наладчиком, руки заняты, голова свободна. Да получаю меньше в разы, но чем быстрее я бы заработал там на похороны, тем быстрее пришлось бы их проводить...
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524
a_komolow 38 минут назад
Нравится работа - работай на здоровье, если нет - ищи другую!
В любой работе есть "подводные камни", о которых мало кто знает
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7k
Дмитрий Данилов 42 минуты назад
Все профессии важны, все профессии нужны
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49k
alertol 43 минуты назад
28. Именно он и написал этот высер сюда.
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2k
Роман 58 минут назад
А какая профессия - классная?
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25
Дядя Витя Час назад
Статья англоязычная 100%. Учитель на 1-ом месте исключительно из-за зарплаты!
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5k
Мистер Фикс Час назад
*где-то с середины промотал*
Чувак, ты сам выбрал не ту профессию
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15k
Пумба Час назад
Про остальные профессии не скажу, скажу про свою. №27 - Инженер. Видимо, в английском языке (а я ни на секунду не сомневаюсь, что это англоязычная статья, переведенная на русский язык) в силу скудности инженерами называют всех технарей. В какой-то мере это верно, но описание - конкретно про инженера-конструктора. Не технолога, не инженера по технике безопасности. Так вот. Я - тот самый конструктор. Со стажем работы по специальности 25 лет. Текст поста справедлив только для конструктора-новичка, работающего в крупном КБ. Тогда да, его задача - воплотить в чертеже конструкцию, придуманную (и продуманную от и до) начальником. Никакого творчества. Но стоит тебе хоть чуть-чуть продвинуться вверх (а для этого всего-то нужно показать, что тебе эта работа нравится и интересна) до конструктора хотя бы 2-й категории как тебе тут же подкинут уже самостоятельные задачи, которые ты сам будешь решать и отстаивать своё мнение перед начальством. Короче, впереди самый сок! Но не дай тебе бог выбиться в начальство! Даже просто ведущий конструктор - это уже не просто придумыватель и воплощатель, а еще и писатель. Писатель сотен служебных записок, отчетов, аналитических обзоров, технических условий в конце концов... Короче, разнообразие полнейшее! Конечно, если ты конструктор на заводе алюминиевых профилей, то творчества там ровно ноль, раз в 10 лет нарисовал новый профиль, а всё остальное время клепай чертежи, отличающиеся друг от друга только линейным размером. Ужас!
Квинтэссенция конструкторской работы - единственный конструктор в частной фирме производственного направления. Вот это жесть! В хорошем смысле. Ты делаешь ВСЁ! При этом всё сам. Правда, и отвечаешь сам. Но зато разнообразия - хоть отбавляй! Сегодня пластиковые литьевые детали, завтра металлоконструкции, послезавтра детали из гнутого листового металла...
Короче. Я люблю свою работу и не променяю на любую другую! Уточнение: за такой же порядок денег. За зарплату в 2 раза больше, конечно, можно обсуждать...
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Любой вид деятельности, который превращается в рутину, насто"бывает.
А то недоразумение, что на некоторых предприятиях сейчас называется "инженер", таковым не является. Были " инженера" с высшими филологическим, педагогическим и другими не техническими образованиями. А сейчас и вовсе бывший мусор. Читать чертежи они, естественно, не умеют. Зато умеют передавать данные по счетчикам, заказывать запчасти(которые иногда и по названию не знают, благо есть фотоаппарат в телефоне))), ну и подобная хрень. Просто, бл"дь, незаменимые кадры.)))
Одно хорошо в данной ситуации- такого начальника опытному работяге легко объ"бать. И по времени/сложности работы и по расходникам. Кто сказал что в мутной воде рыбку ловить хорошо только начальству?)
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