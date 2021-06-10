28 профессий, которые не такие классные, как все думают

Если вам кажется, что работа палеонтолога – сплошное приключение, а спасателя на пляже – эпизод «Спасателей Малибу», то вас ждет большое разочарование. В одном сообществе Reddit попросили назвать профессии, которые на практике далеко не такие классные, как все думают, и вот 28 лучших ответов из десятков тысяч комментариев.
Потому что дети – энергетические вампиры.
Конечно, это не так сложно, как работа в зоопарке, но меня поражает количество людей, которые устраиваются в приюты или приходят как волонтеры, ожидая, что будут весь день играть с щенятами. По сути, мы – прислуга для животных. Приходится иметь дело с животными с самыми разными характерами и на разных этапах развития, которые повсюду гадят и писаются. В какой-то момент ты оборачиваешься, и видишь, что пес по кличке Чумбавумба плавает в своей миске для воды, и тебе по шесть раз на дню приходиться менять ему воду и сушить клетку, а потом ты идешь в комнату с кошками мыть пол, где десять котят пытаются съесть твою швабру, а еще четыре посетителя кричат, что на пол кого-то стошнило, и нужно убрать это НЕМЕДЛЕННО. Не говоря уже о прочем закулисье, которое никогда не видят люди. Например, как летом, в сезон котят и щенков, в приюте на 500 животных находится 750, и я за шесть дней на смене ни разу не могу присесть или пообедать. Как служба контроля за животными появляется на пороге с четвертой беременной бродяжкой за неделю, но питомник забит, поэтому коллега забирает кошек себе. Не говоря уже о е***ых людях, которых царапают/кусают из-за их же тупости, а достается за это животному. Но я обожаю свою работу, даже когда она невероятно тяжелая. Сегодня я ни разу не присела за 9 с половиной часов и нашла в манжете джинсов кошачью какашку, но мне плевать, потому что сегодня из приюта в один дом забрали двух взрослых кошек, которые привязались друг к другу. Оно того стоит.
Не любитель, а именно человек, у которого свой бизнес. Это высасывает всю радость из работы, потому что ты начал этим заниматься, чтобы делать фотографии, а по факту получаешь скандальную тетку, которой не понравилось, как она выглядит на одном снимке, и теперь она требует деньги за эту фотосессию, бесплатную пересъемку и при этом оставить себе все эти фотографии. А потом два школьника, которые решили пожениться ровно в 18 лет, хотят нанять вас снимать свадьбу, но денег у них кот наплакал. А потом перезванивает та тетка с предложением все-таки заплатить за пересъемку, но только если ты бесплатно снимешь свадьбу ее дочери. А потом тебе звонит невеста, чья свадьба прошла две недели назад: ГДЕ ФОТКИ??? Потом какая-то инстаграмерша, которая считает себя «инфлюенсером» предлагает «коллаборацию», в рамках которой ты ее фотографируешь, а она накладывает на снимки инста-фильтры и всем говорит, что их сделала подруга. Платить она за это не собирается. А потом какая-то яжемать предлагает за копейки фотографировать ее новорожденного каждый день в течение первого года жизни. Короче, теперь я снова фотограф-любитель.
Я морской биолог. Всю последнюю неделю я замерял размороженные рыбьи головы.
Нет, ты не играешь целыми днями в готовый продукт. Ты снова и снова проходишь один и тот же уровень, пытаясь словить баг.
Шутка. Никто не считает эту профессию классной.
Весь этот лоск и блеск, который показывают по телеку и в передачах Netflix далек от того, что на самом деле происходит в индустрии. Это не стильные блюда и татуированные/крутые парни, которые работают сами на себя. Это алкоголизм, наркозависимость и нарушающая законодательство рабочая среда, которая выгодна только владельцам ресторана.
Люди представляют себе загадочную фигуру в капюшоне, которая вводит пару строк кода и получает доступ к суперсекретным файлам. В жизни же эта профессия – 10% написания кода и 90% поиска решения проблемы на Stack Overflow.
У ветеринаров самый высокий уровень самоубийств среди всех профессий. Большую часть времени ты говоришь с людьми о деньгах, а не спасаешь животных. А когда спасаешь, не все животные тебе за это благодарны и пытаются тебе укусить, потому что ты делаешь им больно, а они не понимают, что это в их же интересах. А среди клиентов бывают уроды, которые пытаются тобой манипулировать.
Я думал, что буду весь день играть с собаками. Вместо этого я по пять часов в день вытираю понос, а оставшиеся 3 не даю мелким собакам тр***ться.
В этой работе есть не только книги и полная тишина. Есть еще бесконечные таблицы.
Приходить на работу в 3 или 4 утра, чтобы к шести уже была готова выпечка – ужасно.
Не поймите меня неправильно, проводить время в компании удивительных животных и заботиться о них – это здорово, но… Вонь невероятно, безумно мерзкая. У меня крепкий желудок, но это все равно очень тяжело, несколько стажеров из-за этого уволились. Когда я только пришел в профессию, меня предупреждали о вони, но я подумал: «Да ну, я работал добровольцем в приютах для животных, я знаю, как пахнут животные». Нет. Даже не подозревал.
Один и тот же повторяющийся сценарий, ты переставляешь одни и те же вещи на те же места, даешь одни и те же подсказки к одним и тем же загадкам. Клиенты – семьи, которые постоянно спорят, бесячие нетерпеливые подростки, пьяные студенты и идиоты, которые ломают и трогают х***ю, которую я СПЕЦИАЛЬНО ПРОСИЛ НЕ ТРОГАТЬ. Они никогда не запоминают, что ты им говоришь в начале. Если одна команда что-то ломает, нужно как можно побыстрее починить это до того, как придет следующая.
Я судебно-медицинский эксперт, и это буквально единственное, о чем меня спрашивают в приложениях для знакомств. Это техническая и чрезвычайно рутинная работа.
Все думают, что это как в «Спасателях Малибу», и ты только и делаешь, что спасаешь людей. На самом деле ты просто сидишь на одном месте, свистишь в свисток и просишь детей прекратить беситься.
Люди думают, что эта работа – сплошные крики «Эврика!», а не «эти данные придется обрабатывать вручную в течение 600 часов, прежде чем их можно будет проанализировать».
Все мечтают рас***ачить что-нибудь кувалдой. Все устают поднимать эту кувалду уже на пятом ударе. А еще никто не хочет собирать обломки в мешки или тачку и тащить их на помойку.
Нет, ты не будешь работать с целыми скелетами динозавров и выезжать на всевозможные крутые экспедиции. В основном ты сидишь за столом, разглядываешь фотографии и вбиваешь данные в компьютер; может, изредка изучаешь какую-нибудь окаменелость. Если повезет, отправишься на настоящие раскопки и НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ БУДЕШЬ СМАХИВАТЬ ПЫЛЬ С КАМНЕЙ ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ, ВАУ!!
«Ух ты, наконец-то дело дошло до суда! Черт возьми, другая сторона не явилась на заседание. Увидимся через три месяца».
Ты один в машине по 8 часов в день и больше, не можешь сделать лишний перерыв, нужно постоянно быть сосредоточенным (а то разобьешь дорогую машину с дорогущим оборудованием), в итоге становишься метеорологом-любителем, потому что нужно постоянно следить за погодными условиями и облаками, и, по моему опыту, ты выводишь из себя кучу людей, которые злятся на тебя, на Google и на эту работу в целом. Мне нравилось этим заниматься, но это было далеко не так увлекательно и гламурно, как это себе представляли мои друзья и родные.
Все те, кого мы видим в кино и на телевидении – это 0,0001% невероятно удачливых и талантливых людей, которым удалось пробиться во враждебно настроенной и переполненной индустрии. И даже если тебе удалось найти работу, 99% времени ты сидишь на коробке в жарком гриме и ждешь, пока настроят свет. А потом ты целый час повторяешь одни и те же три строчки перед камерой, и на этом все заканчивается.
Целыми днями ты слушаешь, как 50 человек очень неумело играют 50 разных мелодий одновременно, как будто они на собственном концерте выступают.
Это тяжелый и неблагодарный способ зарабатывать на жизнь: без выходных и без начальства, которому можно было бы поплакаться.
Ты: Отец в больнице, ему очень плохо, можно мне взять пару дней отпуска?
Растения:
Взломать что-то -- не так быстро и просто, как это показывают в кино. Да, это отличная сфера, но большую часть времени ты либо ищешь информацию, либо загибаешься от скуки, особенно если работаешь в правительственной организации.
Люди думают, что нижнее белье покупают только супермодели, а по факту большая часть клиентов – всем недовольные тетки.
В детстве я любил самолеты, космические корабли, машины, мотоциклы, все механическое и электрическое, и мне было интересно знать, как это все работает. В реальности ты сидишь за столом, в лучшем случае создаешь подкомпоненты и решаешь проблемы, которые возникают, когда те не срабатываются с другим компонентом конечного продукта. Большинство инженеров не используют даже половину того, чему их научило высшее образование.
Я считал это работой мечты. Но после универа я смог устроиться только на фабрику контента автором блога. Я работал по 70 часов в неделю, сидя в подвале здания бывшего банка, смотрел в монитор и строчил тупые статьи про то, чем опасна плесень, как почистить забор и зачем нужен рекламный навес. Мечта превратилась в кошмар.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Работа охрененная, интересная, постоянно что-то новое, так как огромное количество вводных постоянно.
Ну и с деньгами всё более-менее ОК что очень радует.
Плюс на твой график работы всем как-то пох с момента достижения определённого уровня.
ОЧЕНЬ БЫЛ РАД коронавирусным ограничениям и с ужасом жду отмены ограничений на поездки и тим билдинги, ибо летать по миру и бухать с командами и заказчиками очень весело выглядит со стороны и действительно интересно первые год-два-три, но постепенно это сильно задалбывает и думаешь, ну вас нах, лучше на балконе с ноутом отчёты почитаю и параллельно на фишках посижу. :)
Я так и сделал, пошёл работать на завод наладчиком, руки заняты, голова свободна. Да получаю меньше в разы, но чем быстрее я бы заработал там на похороны, тем быстрее пришлось бы их проводить...
В любой работе есть "подводные камни", о которых мало кто знает
Чувак, ты сам выбрал не ту профессию
Квинтэссенция конструкторской работы - единственный конструктор в частной фирме производственного направления. Вот это жесть! В хорошем смысле. Ты делаешь ВСЁ! При этом всё сам. Правда, и отвечаешь сам. Но зато разнообразия - хоть отбавляй! Сегодня пластиковые литьевые детали, завтра металлоконструкции, послезавтра детали из гнутого листового металла...
Короче. Я люблю свою работу и не променяю на любую другую! Уточнение: за такой же порядок денег. За зарплату в 2 раза больше, конечно, можно обсуждать...
А то недоразумение, что на некоторых предприятиях сейчас называется "инженер", таковым не является. Были " инженера" с высшими филологическим, педагогическим и другими не техническими образованиями. А сейчас и вовсе бывший мусор. Читать чертежи они, естественно, не умеют. Зато умеют передавать данные по счетчикам, заказывать запчасти(которые иногда и по названию не знают, благо есть фотоаппарат в телефоне))), ну и подобная хрень. Просто, бл"дь, незаменимые кадры.)))
Одно хорошо в данной ситуации- такого начальника опытному работяге легко объ"бать. И по времени/сложности работы и по расходникам. Кто сказал что в мутной воде рыбку ловить хорошо только начальству?)