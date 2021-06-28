FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2905 постов • 1058 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы

"Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы (8 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пушкина   аборт   видео   митрополит Илларион   мнение   рпц   
531
8
1
Всем известно, как Церковь относится к аборту. Причем, иные батюшки делают исключение для женщин, идущих на эту процедуру по медицинским показаниям, а кто-то, как видим, уверен, что беременность даже после изнасилования надо сохранять. Иначе грех.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Пушкина   аборт   видео   митрополит Илларион   мнение   рпц   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Владимир Полчаса назад
Человечество еще нескоро избавится от религиозного мракобесия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−153
Сергей 59 секунд назад
Их бог убил 500000 египетских детей, согласно Библии
А тут аборт, нельзя, грех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 6 минут назад
Носитель таких " хороших" генов , имею ввиду насильника, передаст их по наследству и это - благо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
MakoHunt 13 минут назад
XXI Век, мдааа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 15 минут назад
Митрополит- кретин, но и Пушкина тоже то ещё говнище
А этому иллариону я хочу пожелать, чтобы его малолетняя дочь залетела от насильника, вот тогда мы и посмотрим- как он будет соответствовать своим же слова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 16 минут назад
Если бог попустил такую гадость в отношении тебя, то какой смысл обращаться к его посреднику насчёт последствий??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
gfjhtgfjhf 18 минут назад
Да уж... Иногда лучше жевать, чем говорить. Д.Б.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 18 минут назад
О бабы смотрю возмутились. На святое лезут-с. А вот давайте иначе смотреть на вопрос. Женщины единолично в любом случае решают рожать или нет. Мнение мужика-справочное. Зато если развод-половина мне. И алименты. Может тогда раз женщины берут на себя право решать жизнь или смерть, вопрос денег тоже сами решвют?то у них равноправие и не смейте мне затыкать рот, а если в морду прилетает-сразу вопли женщин бить нельзя...они же женщины.
С точки зрения религии убийство грех всегда. По мне-это правильно. Я за. Но тема насилия или отклонений-это вопрос крайне сложный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 21 минуту назад
Как легко этому святоше принимать решение за других, благо сам всю жизнь открещивается от ответственности, прикрываясь именем Божьим. А знает ли он, в состоянии вообще осознать, что переживает женщина после изнасилования? Понимает ли, что она и так ненавидит себя, ненавидит свое тело, казнит себя за случившееся? Понимает ли, что ей стыдно смотреть людям в глаза, больно думать и вспоминать об этом? Сознает ли он, что все эти эмоции, страх, унижение, боль останутся с ней навсегда? Думает ли о том, что этот ребенок станет для нее олицетворением и увековечением того, что с ней произошло? Сознает ли, что кроме отвращения и ненависти у женщины может не быть к этому ребенку никаких чувств? Поистине, чужую беду руками разведу. Тот, кому не дано прочувствовать боль, не в праве судить поступки других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
GoInDown 22 минуты назад
Ну и дальше то что? Если опираться на логику, все верно, сказал, другое дело моральные и нравственные "но", но церковь же не УК, там по пунктам не расписано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
arcush 23 минуты назад
Грех, это ходить в нашу церковь... Вот только подумайте, наш главпоп - человек в погонах! Поганый КГБэшник! Он торговал спиртом! Он торговал табаком! Он сутяжничал и получал за это деньги(пыльная библиотека...). А сколько он врал...! А любовь к к дорогим часам, больше чем любовь к господу.... Ну и страх, что кто-то узнает что он на яхте с дамами и в дорогих часах... Господь всегда отмечает погань, печатью ли каиновой, нездоровьем, или переносит свой гнев на потомках сего грешника... Не боязно за внуков и детей, товарищ Михайлов? Да и хрен на него и детей его... Погань она и есть погань!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
681
D. K Полчаса назад
Мнение социального паразита особенно ценно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Полчаса назад
В светском государстве мнение церкви интересует только ее прихожан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick Полчаса назад
жаль тот илларион не залетает от анальчегу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Javier 36 минут назад
Жаль, что насильников не абортировали в своё время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Дядя Витя 38 минут назад
Памятник женщинам сделавшим аборт от насильникоов! Вдумайтесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления Анатолий Вассерман признался, что жалеет об отказе от секса Анатолий Вассерман признался, что жалеет об отказе от секса Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС Губернатор Краснодарского края обвинил местного священника в распространении COVID-19 Губернатор Краснодарского края обвинил местного священника в распространении COVID-19 Монашки зажгли, станцевав со скакалкой Монашки зажгли, станцевав со скакалкой "Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умершей учительницы и сорвал отпевание "Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умершей учительницы и сорвал отпевание
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

730495



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека
1
123
Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
0
66
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему так названа весна?
1
7
Почему так названа весна?
Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором
0
0
Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#фотографии#шоу бизнес#приколы#комментарии#удивительно#Разное#спорт
#интересно#животные#факты#в мире#прикольные#Россия#смешные#на различный вкус#прикол#актеры
#Юмор#картинки#люди#интересное#красота#драка#эстетика#познавательно#подборка#игра

На что жалуетесь?

Вернуться