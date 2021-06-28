"Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы

Митрополит Илларион Алфеев
Интересно, а если женщина залетит от сатаны они тоже будут против аборта??— NewOld (@NewOld26277762) June 27, 2021
Требовать от попов разрешение на аборт так же глупо как венчать геев в церкви.— ED-209 (@cutawayway) June 27, 2021
Ага. Сходить с ума от ненависти все 9 месяцев беременности? Думать что этот плод на столько нежелателен что ты мечтаешь об аборте или самоубийстве. Вспоминать что эта тварь с тобой сделала в подробностях а потом орать в родах его ребенка? Сможет ли девушка любить такое чудо?— Arviana Melony (@arvianamelony) June 27, 2021
Как хорошо митрополиту Илариону, что ему никогда не придётся принимать такое решение. А языком молоть - не мешки ворочать. Кратко - сама девушка должна решать. Без учёта мнения митрополитов— Fiorellino (@Lilia65772263) June 26, 2021
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А этому иллариону я хочу пожелать, чтобы его малолетняя дочь залетела от насильника, вот тогда мы и посмотрим- как он будет соответствовать своим же слова
С точки зрения религии убийство грех всегда. По мне-это правильно. Я за. Но тема насилия или отклонений-это вопрос крайне сложный