"Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы

Ага. Сходить с ума от ненависти все 9 месяцев беременности? Думать что этот плод на столько нежелателен что ты мечтаешь об аборте или самоубийстве. Вспоминать что эта тварь с тобой сделала в подробностях а потом орать в родах его ребенка? Сможет ли девушка любить такое чудо?