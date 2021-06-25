159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде

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После того как 12-этажное жилое здание рухнуло, Джо Байден ввел локальный режим ЧС.
Местоположение 159 человек, которые находятся под обломками, еще не установлено. На месте работают спасатели, с поисковыми собаками, специальными камерами и эхолокаторами. Команды спасателей пытаются проложить специальный туннель под обломками до подземной парковки, к месту, где могут находиться люди.
Службы сообщают, что из-под обломков слышен стук, но есть опасность, что обломки могут завалить не только находящихся под ними людей, но и спасателей. Каждый раз, когда начинают пробивать часть конструкции, начинают падать обломки. Дополнительным осложнением служит еще штормовой ветер и дождь.
Родные и близкие тех, кто был в здании, без перерыва дежурят в нескольких кварталах, не переставая прозванивать телефоны заваленных людей. Эта 12-этажная башня Champlain Towers 8777 по Коллинз-авеню. Она находится на побережье и в ней было больше сотни квартир.
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Топикстартер такой себе переводчик. На человеческом это означает, что не установлено местонахождение 159 человек. Сколько из них под обломками, неизвестно.