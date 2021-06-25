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159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде

159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 18:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: здание   новости   происшествие   события   сша   трагедия   
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После того как 12-этажное жилое здание рухнуло, Джо Байден ввел локальный режим ЧС.

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Метки: здание   новости   происшествие   события   сша   трагедия   
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15  комментариев
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9k
Александр 44 минуты назад
Интересно, как американцы реагировали на подобное в России?
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10k
кира 2 минуты назад
Очень сочувствую родственникам пострадавших. Это беда! Вот так просто, быть дома, ни о чем не подозревать, и вдруг дом рушится... Кошмар! Даже представить жутко. Всем надежды и веры в то, что многих извлекут из-под завалов живыми!
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6k
Артём 24 минуты назад
"Местоположение 159 человек, которые находятся под обломками, еще не установлено."(с)
Топикстартер такой себе переводчик. На человеческом это означает, что не установлено местонахождение 159 человек. Сколько из них под обломками, неизвестно.
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15k
Денис Полчаса назад
Американцы - держитесь! Дай вам Бог больше выживших и здоровых!
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499
Not Found! Полчаса назад
Думаю, что стёб и ирония здесь не уместны. Соболезную всем пострадавшим!
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43k
parallax 39 минут назад
Пипец конечно. Сидишь дома с семьёй, и вдруг на голову падает потолок.
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−108
vova old 45 минут назад
телефон горячей линии для членов Семей 1-847-322-1422.
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5k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Реально трагедия. Людей жаль. А что стало причиной такого обвала части дома? Нарушения при строительстве, или ещё что? пытался найти что, но не нашел. Может искал плохо или не очень тщательно...
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105
Шурман 55 минут назад
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15k
Maks Es Час назад
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