159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде

Родные и близкие тех, кто был в здании, без перерыва дежурят в нескольких кварталах, не переставая прозванивать телефоны заваленных людей. Эта 12-этажная башня Champlain Towers 8777 по Коллинз-авеню. Она находится на побережье и в ней было больше сотни квартир.

2021-06-25T18:33:30+03:00