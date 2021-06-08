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Независимость от всех: как научиться не зависеть от мнения окружающих?

Независимость от всех: как научиться не зависеть от мнения окружающих? (3 фото)

Автор:
08 июня 2021 11:42
Сообщество : Психология
Метки: зависимость   мнение   неуверенность   поощрение   почемучка   причина   психология   страх   
789
3

Когда люди зависят от чужого мнения, это может сильно осложнять и портить жизнь. Какие причины вызывают такую зависимость, и как от них избавиться?

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Метки: зависимость   мнение   неуверенность   поощрение   почемучка   причина   психология   страх   
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21k
Сибиряк Час назад
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17k
Robin Hood 39 минут назад
Вместо 1000 слов
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49k
alertol 46 минут назад
По совести надо жить, а не по законам, и не по тюремным понятиям, и тем более не по модным тенденциям.

Нет лучше лекарства от нервного срыва, чем чистая совесть. (Но жить станет тяжелее)
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2k
Frank Borman 56 минут назад
"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь" - Ф.Раневская, актриса.
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21k
SerGProS 59 минут назад
Вообще никак не завишу от мнений. Мнение это не закон, не аксиома. Если вижу белое, то пусть вокруг говорят, что это черное, это ничего не изменит.
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15k
Пумба Час назад
Независимые от мнения окружающих - это подонки. Что порицаемо обществом, т. е. большинством? Наркомания, алкоголизм, кровосмешение, однополые браки... Что еще? Тунеядство, неуважение к старшим, воровство... Надеюсь, достаточно примеров для доказательства моего тезиса?
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883
Акроко Час назад
Иметь мнение отличное от мнения большинства всегда сложно. Человеки как существа социальные нуждаются в одобрении. Либо притухаешь, прогибаешься под большинство, но живешь спокойно, либо получаешь постоянные тычки за инаковость. Но где бы мы сейчас были, если бы не разные смелые люди отстаивавшие свою правду? Сидели бы до сих пор в глубоком Средневековье.
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46k
noName Час назад
Поднимаете правую руку вверх,вспоминаете тех и то что беспокоит.Резко опускаете руку вниз, при этом на выдохе,эт важно!!!,говорите "покуй!!!"
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2k
Ivan Час назад
Ну для этого достаточно посидеть в комментах на фишках и в спорных вопросах выбрать сторону, которая за законный вариант, а не "по понятиям". И когда осознаешь, каково количество мудаков, сразу к окружающим начнешь относиться еще хуже, чем к говну... Вонючие недоумки.
Ну и напоследок: Свободу Навальному! Лукашенко за честные выборы! Слава Украине! Путин против коррупции. Андроид говно-яблоко рулит! Даешь больше мечетей в Москве! Нищеброды с зп меньше 200.000 не должны размножаться.
Это-уже-следующий уровень!
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394
Миша Час назад
Сколько людей - столько никому не интересных, тупых и дурацких мнений.
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