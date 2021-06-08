- неуверенность в собственных силах. Большое количество проблем родом из детства. Когда ребенку постоянно твердят, что родители знают лучше, не стоит высказывать свое мнение, пока не вырастешь, со стороны всегда лучше видно, то в действительности такая забота может стать причиной инфантильности и напрочь убить в человеке веру в собственные силы;

- страх быть отвергнутым. Человек существо социальное. И по природе своей он опасается одиночества, то есть возможности быть изгнанным, брошенным, оставленным. Такой страх может быть и результатом подростковых психологических травм, таких как преследование, несчастная первая любовь, отторжение со стороны родственников или друзей. Такие проблемы вызывают множество установок в отношении себя, большая часть из которых не соответствует действительности. Человек взрослеет с ощущением собственной дефектности, неправильность, готов идти на любые жертвы и подстраиваться под мнение окружающих, чтобы не быть отвергнутым обществом;

- стремление всем понравиться. Существует категория людей, которые жить не могут без всеобщего одобрения и восхищения. Для них оно является своего рода зависимостью, сродни алкогольной или наркотической. Равнодушие и недовольство со стороны окружающих сильно бьет по их самооценке и порождает неумение защищать личные границы. Если человек не справляется с такой задачей, то он не в состоянии препятствовать присутствию ненужных людей в своей жизни. И, соответственно, зависит от их мнения.

- неумение понимать свои настоящие желания. Каким бы странным это ни казалось, но многие люди совершенно не понимают, чего они хотят в действительности от себя, общества, жизни. В силу различных причин они игнорируют настоящие желания и подменяют их иллюзорными, навязанными извне. Естественно, это происходит неосознанно, и человек может даже не догадываться, что его ценности и убеждения на самом деле ему не принадлежат.