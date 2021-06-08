Когда люди зависят от чужого мнения, это может сильно осложнять и портить жизнь. Какие причины вызывают такую зависимость, и как от них избавиться?
Вызывать неуверенность в себе, собственных силах и, соответственно, зависимость от чужого мнения могут страх ошибок, одиночества, потребность в одобрении, слабохарактерность, негативный жизненный опыт, перенесенное насилие, внушенные стереотипы. Но чаще всего на это влияют следующие причины:
- неуверенность в собственных силах. Большое количество проблем родом из детства. Когда ребенку постоянно твердят, что родители знают лучше, не стоит высказывать свое мнение, пока не вырастешь, со стороны всегда лучше видно, то в действительности такая забота может стать причиной инфантильности и напрочь убить в человеке веру в собственные силы;
- страх быть отвергнутым. Человек существо социальное. И по природе своей он опасается одиночества, то есть возможности быть изгнанным, брошенным, оставленным. Такой страх может быть и результатом подростковых психологических травм, таких как преследование, несчастная первая любовь, отторжение со стороны родственников или друзей. Такие проблемы вызывают множество установок в отношении себя, большая часть из которых не соответствует действительности. Человек взрослеет с ощущением собственной дефектности, неправильность, готов идти на любые жертвы и подстраиваться под мнение окружающих, чтобы не быть отвергнутым обществом;
- стремление всем понравиться. Существует категория людей, которые жить не могут без всеобщего одобрения и восхищения. Для них оно является своего рода зависимостью, сродни алкогольной или наркотической. Равнодушие и недовольство со стороны окружающих сильно бьет по их самооценке и порождает неумение защищать личные границы. Если человек не справляется с такой задачей, то он не в состоянии препятствовать присутствию ненужных людей в своей жизни. И, соответственно, зависит от их мнения.
- неумение понимать свои настоящие желания. Каким бы странным это ни казалось, но многие люди совершенно не понимают, чего они хотят в действительности от себя, общества, жизни. В силу различных причин они игнорируют настоящие желания и подменяют их иллюзорными, навязанными извне. Естественно, это происходит неосознанно, и человек может даже не догадываться, что его ценности и убеждения на самом деле ему не принадлежат.
Признание существования проблемы – это уже 50% успеха. Чтобы избавиться от зависимости, важно анализировать каждую эмоцию, действие, решение, поступок. Желательно даже делать это в письменном виде. Следует также составить список людей, от мнения которых человек особенно зависит. Необходимо отделить, что называется, зерна от плевел – собственные желания от навязанных извне. После чего приступить к отстаиванию собственного мнения.
Безусловно, вначале будет сложно и некомфортно, поскольку привычная модель поведения будет включаться в обычном режиме. Но этот момент нужно отслеживать и поступать по-другому. В результате постепенно, шаг за шагом одна модель поведения будет заменена на другую. Все накопленные негативные эмоции можно выплеснуть через спорт, физические нагрузки, даже плач.
Важно понимать, что угодить всему миру невозможно. Да, собственно, нет необходимости этого делать. Главная задача каждого человека – быть счастливым без ущерба для окружающих. Если самостоятельно справиться с зависимостью не получается, можно обратиться за помощью к профессиональному психологу.
Источник:
- Одиночество больших городов
- Сложности коммуникации: какие причины и факторы препятствуют легкому общению с людьми?
- Боязнь перемен: анализ свойства человеческого характера через призму русской классики
- Причины, в связи с которыми котел гаснет при сильном ветре
- Страшная кровь: какие факторы вызывают ужас при виде этой физиологической жидкости?
Понравилось12
Нет лучше лекарства от нервного срыва, чем чистая совесть. (Но жить станет тяжелее)
Тунеянство? Тоже точную формулировку можно?
Ну и напоследок: Свободу Навальному! Лукашенко за честные выборы! Слава Украине! Путин против коррупции. Андроид говно-яблоко рулит! Даешь больше мечетей в Москве! Нищеброды с зп меньше 200.000 не должны размножаться.
Это-уже-следующий уровень!
Первое - ты на них не обижайся, с какой бы стороны они не были - они работают.
Ну, типа, две мегафирмы продают пельмени, конкурируют, а ты решил на их "поляне" свои, домашние, с мясом продавать...
Второе - не спорь, задавят. Прокомментировал и радуйся, читай ответы... и не отвечай. Там аккаунтов, уууу... На выборы ходил? Значит, знаешь.