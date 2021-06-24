"...Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании..."

Сложно игнорировать очевидную глупость девушки, которая своими поступками подрывает доверие полиции к настоящим жертвам насилия. В России и так достаточно эпизодов, когда полиция просто не верит жертве или же обвиняет ее в том, что ее изнасиловали. Аморален поступок мнимой "жертвы", а вовсе не секс по добровольному согласию где-то за домами в Подмосковье. Хотя... это общественное место и там тоже не стоит предаваться плотским утехам, так-то.