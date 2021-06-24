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Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании

Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании (2 фото)

Автор:
24 июня 2021 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   жить в россии   полиция   происшествие   случай   
3475
2
В полицию пришла 24-летняя девушка с требованием привлечь к уголовной ответственности молодого человека.

Источник:

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Метки: Девушка   Россия   жить в россии   полиция   происшествие   случай   
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35  комментариев
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
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39k
Войнов 21 секунду назад
Статья - вранье, ибо статья 131 - частно-публичного обвинения и забрать заявление невозможно. Полиция только может отказать в возбуждении УД после проверки, если изнасилования не было.
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7k
alex9845 15 минут назад
Таких случаев и не только,было бы гораздо меньше, если бы за ложное заявление наказывали серьёзно,либо большой штраф,либо тюрьма.А тут хочу напишу,хочу заберу и никакого наказания.
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−2
Князь Курбский Полчаса назад
Трахнул? Зарой
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−79
Лучший Друг 44 минуты назад
Сложно игнорировать очевидную глупость девушки, а также автора поста....

Вы ещё её к малахова пригласите...
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4k
Shtoppi 49 минут назад
Тут вариантов то не оч много. Либо баба фригидная, либо парень удовлетворял себя с ее помощью и не понял что секс это для двоих))) А то что в износе обвинила, то это она ТП конечное же.
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−101
vova old 59 минут назад
кто-то Просто вспомнил старый анекдот про проститутку и фальшивую купюру и сочинил пост
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327
Елена Букреева Час назад
Да уж, я тоже помню свое разочарование от первого секса. На самом деле очень многие женщины не получают удовольствия в процессе, плюс еще видишь как мужик с восторгом оргазмирует в твоём теле, и становится ещё обиднее
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19k
Альберт Час назад
"...Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании..."

А "удовольствие от секса" это сейчас сколько?
Если в рублях.
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2k
Генрих Час назад
Сначала должен быть составлен акт проверки качества предоставляемых услуг, который заверят комиссия, а на основании его подается заявление в полицию
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Статья ни о чем,автор как в лужу пернул
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Ну если бы она внесла предоплату за качественный секс, то тогда могла бы жаловаться.
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1k
Гур 2 часа назад
Мораль : Епите старательно! Эх, Ваня, Ваня...
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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484
Not Found! 2 часа назад
24-летнюю Х. Лию за корыстную попытку «по даче ложных» приговорить к… за домом в Балашихе (пока не понравиться). Жизнь, девочка, жестока…
\_(ツ)_/
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480
Миша 2 часа назад
И денег не дал, козлина! Никакого удовольствия.
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1k
Владимир 2 часа назад
Вот поражает эта хрень, про то, что забрала заявление обратно. Ну нельзя заявление забрать, если ты уже обвинила человека в совершении тяжкого преступления. Значит, на заявительницу дело, за заведомо ложный донос.
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114
vijilante Владимир Час назад
За лже-донос и за секс в общественном месте. По совокупности : пол-года ИТР и штраф.
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4k
samsr 2 часа назад
Лишь бы запостить ху#ту
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13k
Александр 2 часа назад
Захотелось побыть "Дианой Шурыгиной" но Малахов в отпуске...
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4k
livaneth 2 часа назад
Почему-то нашел только на мове
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481
Сергей Ковалев livaneth 2 часа назад
Ты видимо довольно плохо знаешь и свой "язык",если предоставил сию так сказать писульку на "мове" По перше на "мові",по друге українською практично все написано с помилками. Если ты от нечего делать пытаешься слепить какое то там оскорбление,то пиши хотя бы грамотно.
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481
Сергей Ковалев Albert GER Полчаса назад
Ничего я от него не хочу. С чего вы взяли? Написал в транскрипции. Хочется послушать его когда он будет пытаться сказать слово паляниця.До речі,я написав це російскою тому,що не всі розуміють українську. І як я зрозумів це мова на Фишках викликає збудження и викид парникових газів
Я досить не пагано володію українською мовою,але рідна мова російська якій я надаю перевагу в побуті. Але, досить кумедно спостерігати за вибухами пердаків
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