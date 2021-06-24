"...Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании..."

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В полицию пришла 24-летняя девушка с требованием привлечь к уголовной ответственности молодого человека.
Лия Х. пришла в полицию и заявила, что ее изнасиловал некий Иван. Инцидент произошел за домом в Балашихе. Но чуть позже девушка забрала заявление со словами, что секс-то был добровольным, вот только он ей не понравился, а это, по ее мнению, незаконно и аморально.
Сложно игнорировать очевидную глупость девушки, которая своими поступками подрывает доверие полиции к настоящим жертвам насилия. В России и так достаточно эпизодов, когда полиция просто не верит жертве или же обвиняет ее в том, что ее изнасиловали. Аморален поступок мнимой "жертвы", а вовсе не секс по добровольному согласию где-то за домами в Подмосковье. Хотя... это общественное место и там тоже не стоит предаваться плотским утехам, так-то.
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Вы ещё её к малахова пригласите...
А "удовольствие от секса" это сейчас сколько?
Если в рублях.
\_(ツ)_/
Каждый лепит кто во что горазд. Кули ты от чувака хочешь, который себя ливанцем считает?)))