25 фото из жизни милейших кроликов, которых вам захочется срочно тиснуть

Кролики, это не только ценный мех. ну вы знаете, да? Они еще и невероятно милые зверушки. И это мы вам сейчас докажем.
Зайцы и кролики лишь родственники в биологическом смысле
Дикие кролики при беге способны развивать скорость до 50-55 км/ч
В Северной Америке есть 16 видов кроликов, которые, все как один, нор не роют, живут в лесах поодиночке и лазают по деревьям. Все остальные кролики всего мира делают все наборот
Кстати здесь, в Северной Америке обитает более 5% кроликов всего мира
В дикой природе на кроликов охотятся все хищники, которые есть в этой местности. От вымирания их спасает лишь способность к быстрому размножению
Кролики не так уж и безобидны - загнанный в угол кролик может мощным ударом задних лап с когтями серьезно ранить, а то и убить хищника
Рекорд веса кролика - 13 килограмм
В мире более 305 пород кроликов и их все еще продолжают выводить
Кролики жуют со скоростью два движения челюсти в секунду. Это очень быстро, причем жевать с такой скоростью они могут довольно длительное время
Кролики на воле живут не более 1-2 лет, в неволе рекорд 19 лет
Они могут прыгать на 3 метра в длину и 1,5 метра в ысоту
Кроликам не надо поворачивать голову, чтобы увидеть, что происходит сзади них - так устроено их зрение
В жару подушечки кроличьих лап потеют
Официальный рекорд приплода - 24 крольченка
Кроли пьют очень много воды - один кроль потребляет воды, более чем собака в 5 раз крупнее его
У самок кроликов двойная матка, что позволяет им одновременно носить в себе сразу два поколения потомства, причём от разных самцов
Рекорд длины кроличьих ушей - 80 см
У кроликов 28 зубов
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