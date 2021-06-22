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10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян

10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян (16 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:32
Сообщество : Животные
Метки: животные   обехбяна   орангутан   приматы   природа   факт   факты   фото   
622
16

Сколько уже провели экспериментов, позволяющих оценить уровень интеллекта всевозможных приматов? Не сосчитаешь! В списке лидеров, помимо шимпанзе и горилл, удобно расположились орангутаны. Наблюдения вели не только за невольными особями, но и за свободолюбивыми «жителями леса».

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Метки: животные   обехбяна   орангутан   приматы   природа   факт   факты   фото   
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6k
ваня панкин Час назад
видел в зоопарке... забавные буддисты...
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
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−11
Meri Poppins Ufa 36 минут назад
Познавательно. Спасибо.
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