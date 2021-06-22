10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян

После насыщенного дня знаний.

4. Прагматичный подход

Раньше орангутаны предпочитали жизнь на земле. И жилища на грунте строили, и провизию там добывали. А затем вдруг сообразили, что здесь слишком много врагов — и леопард, и суматранский тигр… Так или иначе, а популяция рыжих обезьян не бесконечна. Вот и переехали приматы на деревья. Животные забрались так высоко, как не способен вскарабкаться ни один кошачий супостат. На воле они редко спускаются на землю.