10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян

Сколько уже провели экспериментов, позволяющих оценить уровень интеллекта всевозможных приматов? Не сосчитаешь! В списке лидеров, помимо шимпанзе и горилл, удобно расположились орангутаны. Наблюдения вели не только за невольными особями, но и за свободолюбивыми «жителями леса».
10. Путь к саморазвитию
Как привлечь внимание взрослого орангутана? Легко! Нужно подкинуть ему сложную задачу. Не надо никаких поощрений в виде бананов и фейхоа, не нужны и ласковые слова — мол, «какой ты молодец». Орангутану только дай над чем задуматься, и он не бросит дело, пока не найдёт решения. Факт того, что орангутан постоянно стремится к саморазвитию, уже является признаком интеллекта.
9. Кажется дождь начинается
У каждой отдельной «приматоличности» имеется собственный зонтик. Орангутаны — единственные, кто всегда старается выходить сухим из воды. О том, что такое проливные дожди — знают все. Вот рыжий и сооружает несколько конструкций, иногда даже двухэтажных — когда над одним укрытием есть ещё одно. Или скручивает листья особым образом — со сливом, а иногда натягивает над головой обычный тканевый мешок.
Не выносят солнцепёка и тропических ливней.
8. Синьор Робинзон
Орангутаны питаются фруктами и растительностью, но могут и мёдом побаловаться, и крупными насекомыми, и орехами. Если вдруг случится ситуация, когда склады провизии станут пустыми, то орангутан не растеряется. Он найдёт то, из чего можно сделать пюре или выжать сок, и заменить им полноценное питание. Пожуёт какие-нибудь коренья, высосет оттуда всю жидкость, обязательно выплюнув лишнее.
7. Рыжий медвежатник
Если поставить посреди Суматранских болот сундук с замками разной сложности, то к нему сбегутся все орангутаны. Они ещё и полемику устроят за право открытия. Представьте, как сложно с ними в зоопарках. Ощущение, что каждая особь отдельно проходила обучение на слесаря. Там такая конструкция на дверях понаворочена, что создатель кубика Рубика обзавидовался бы. Впрочем, это отличный умственный труд!
6. Оптимизация мышления
Если орангутан видит цель, то он попробует достичь её разными способами. Сначала в ход пойдут очевидные, потом — сложнее, и, наконец, самые сложные, но при этом — самые быстрые. Большую часть знаний переедают из поколения в поколение мудрые аксакалы. Мальцы наблюдают за ними со стороны, но иногда словно спрашивают совета — приносят неопознанные предметы или просят открыть фрукт.
5. Материнский форум
Самки весьма дружны между собой. Те, у кого уже есть мальцы, охотно собираются на девчачьи посиделки. Они могут присмотреть за чужой детворой, наказать свою, и «обсудить» с соплеменницами шкодников. Добрососедские отношения помогают им пережить послеродовую депрессию. Интересно, что старшее поколение охотно привлекает к своим посиделкам подростков. Чтобы заранее учились уму-разуму!
После насыщенного дня знаний.
4. Прагматичный подход
Раньше орангутаны предпочитали жизнь на земле. И жилища на грунте строили, и провизию там добывали. А затем вдруг сообразили, что здесь слишком много врагов — и леопард, и суматранский тигр… Так или иначе, а популяция рыжих обезьян не бесконечна. Вот и переехали приматы на деревья. Животные забрались так высоко, как не способен вскарабкаться ни один кошачий супостат. На воле они редко спускаются на землю.
«Можно водички?»
3. Своеобразный район
Большинство приматов объединяется в группы. Там и вожак имеется, и подданные, и охранники, и добытчики. Но орангутаны пришли к выводу, что лучше жить обособленно, но в стае. Они расселяются в обозримом пространстве друг от друга, хотя у каждого имеется своя территория. Не напоминает человека? Со всеми соседями обезьян поддерживает добрые отношения. Когда хотят — объединяются, когда нет — в рассыпную.
2. Контроль качества
Кстати, о еде. Орангутаны трепетно относятся к рациону — никогда не станут есть пропавший фрукт. Они всегда чётко знают, какая часть растительности питательна, а какая бесполезна. Если человек, находясь в джунглях, станет ориентироваться в еде на этих приматов, то стопроцентно выживет. А ещё орангутаны без проблем открывают крепкие кокосы и пользуются палочками для поедания мёда.
С такими знаниями и ответственностью к делу — любого ждёт успех.
1. Нужны гарантии безопасности
Орангутаны стараются всё держать под пристальным контролем. Был случай, когда примат отвязал от пирса лодку и переправился на ней на другой берег. Пока он там прохаживался, рассматривал окрестности и собирал опавшие фрукты, верёвку всё время держал в руках. Таким образом, обеспечив себе гарантию того, что плавсредство никуда от него не денется, а он стопроцентно вернётся в родной дом.
Как вам орангутан? Делитесь мнением в комментариях.
Источник:
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