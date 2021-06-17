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12 фактов об акулах, которые откроют для вас что-то новое

12 фактов об акулах, которые откроют для вас что-то новое (13 фото)

Автор:
17 июня 2021 14:49
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   дикая природа   животные   морские животные   рыбы   факты   фото   
332
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В основном у акул негативная репутация - они могут запросто съесть человека, в фильмах их изображают монстрами, да и выглядят они довольно пугающе. Но они остаются обитателями океана, у которых большая история, разнообразие видов и свои особенности. Ученые предполагают, что акулы впервые появились в океане около 455 миллионов лет назад. А еще - вы знали, что у акул может быть 35000 зубов, а некоторые виды откладывают яйца?

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Метки: акула   акулы   дикая природа   животные   морские животные   рыбы   факты   фото   
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6  комментариев
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winergy2012 44 минуты назад
А как посчитали 35000 зубов?
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Алексей Гулевич 3 минуты назад
"А еще - вы знали, что у акул может быть 35000 зубов, а некоторые из них откладывают яйца?" - что зубы ... и яйца ?! точно не знал
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