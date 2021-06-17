12 фактов об акулах, которые откроют для вас что-то новое

В основном у акул негативная репутация - они могут запросто съесть человека, в фильмах их изображают монстрами, да и выглядят они довольно пугающе. Но они остаются обитателями океана, у которых большая история, разнообразие видов и свои особенности. Ученые предполагают, что акулы впервые появились в океане около 455 миллионов лет назад. А еще - вы знали, что у акул может быть 35000 зубов, а некоторые виды откладывают яйца?