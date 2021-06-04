Команда специалистов из Аризонского университета провела исследование, которое выявило, что щенки биологически подготовлены к социальным взаимодействиям с людьми. Насчет взрослых собак сомнений не было - у них есть есть социальные навыки, но оказывается, это заложено в них генетически. Еще до того, как щенки покинули помет, они могут слушать людей, следовать указательным жестам, держать зрительный контакт.