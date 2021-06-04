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Собака - друг человека. Человек давно приручил собаку, но нужно ли самой собаке учиться взаимодействию с людьми? Новое исследование ученых из Аризоны показало, что щенки рождаются готовыми к взаимодействию с человеком - общение с нами у них "запрограммировано" на генетическом уровне.
Команда специалистов из Аризонского университета провела исследование, которое выявило, что щенки биологически подготовлены к социальным взаимодействиям с людьми. Насчет взрослых собак сомнений не было - у них есть есть социальные навыки, но оказывается, это заложено в них генетически. Еще до того, как щенки покинули помет, они могут слушать людей, следовать указательным жестам, держать зрительный контакт.
В исследовании приняли участие 375 щенков возрастом примерно восемь недель, которые ранее мало общались с людьми один на один. У каждого щенка была родословная, насчитывающая несколько поколений. Щенки выполняли ряд задач, предназначенных для оценки навыков социализации. В одном из тестов щенки находили лакомство, спрятанное под одним из двух стаканов, когда исследователь указывал на него.
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В другом эксперименте ученые "разговаривали" со щенками более высоким голосом, и следили за реакцией на жесты человека, голосовые команды, и измеряли время зрительного контакта. Оказалось, щенки прекрасно реагируют на голос и жесты, а также воспринимают информацию от людей. Все щенки успешно справились по меньшей мере с одной из задач.
В финальном тесте щенков уже не направляли к стакану, под которым спрятано лакомство - они искали его сами. Ученые установили: хотя щенки с рождения знают, как реагировать на общение, инициированное человеком, способность самостоятельно инициировать это общение может появиться позже.
"Нам удалось доказать, что щенки с самого раннего возраста отвечают взаимностью на инициирование контакта, и готовы использовать информацию, предоставленную человеком. По ходу общения с людьми, с годами этот навык социализации развивается. Все эти результаты свидетельствуют о том, что собаки биологически подготовлены к общению с людьми," - говорит доктор Эмили Брэй.
В планах ученых - выяснить, какие именно гены отвечают за склонность собак к социализации с человеком. Данные исследования полезны не только для истории одомашнивания в целом, но и, например, для отбора служебных собак в будущем.
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