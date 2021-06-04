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Ученые доказали: собаки с рождения "запрограммированы" на общение с человеком

Ученые доказали: собаки с рождения "запрограммированы" на общение с человеком (8 фото)

Автор:
04 июня 2021 21:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   новости   собака   собаки   ученые   факты   фото   щенки   
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Собака - друг человека. Человек давно приручил собаку, но нужно ли самой собаке учиться взаимодействию с людьми? Новое исследование ученых из Аризоны показало, что щенки рождаются готовыми к взаимодействию с человеком - общение с нами у них "запрограммировано" на генетическом уровне.

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Метки: животные   новости   собака   собаки   ученые   факты   фото   щенки   
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3  комментария
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233k
Rusbond 48 минут назад
Не знаю, как собаки, но я точно запрограммирован на общение с собаками. Собака- лучший друг человека, единственное существо на планете Земля, кто тебя никогда не предаст!
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42k
parallax Час назад
Собаки от рождения ищут контакт с человеком. Даже если у щенка есть выбор между собакой и человеком, он выбирает человека.
Тысячелетия искусственного отбора сделали своё дело.
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