9 интересных фактов из жизни рыжей рыси

Природа пожадничала, не выдав рыжей рыси зимний комплект черевичек. Лапы её — менее широкие и сильные, чем у европейской родственницы. Да и краски что ли не хватило? У большинства рысей хвосты больше окрашены чёрным, а у нашей героини — имеются просветы. Уникальные особенности мелкого представителя хищников на этом не заканчиваются.

9. Охотник-универсал

У рыжей рыси невероятный арсенал охотничьих инструментов. Она может отправиться на мышкование, чтобы достать из-под снега зазевавшегося грызуна, а может с лёгкостью поохотиться с дерева или из кустовой засады. Мелкий представитель рысей довольно универсален! Кажется, что даже кисточки на ушах помогают нашей героине в нелёгкой жизни. Слух у рыси — близок к идеальному, охотница точно знает, где сидит фазан.