9 интересных фактов из жизни рыжей рыси

Красавица рысь имеет удивительные кисточки на ушах, короткий хвост и большие бакенбарды.
Природа пожадничала, не выдав рыжей рыси зимний комплект черевичек. Лапы её — менее широкие и сильные, чем у европейской родственницы. Да и краски что ли не хватило? У большинства рысей хвосты больше окрашены чёрным, а у нашей героини — имеются просветы. Уникальные особенности мелкого представителя хищников на этом не заканчиваются.
9. Охотник-универсал
У рыжей рыси невероятный арсенал охотничьих инструментов. Она может отправиться на мышкование, чтобы достать из-под снега зазевавшегося грызуна, а может с лёгкостью поохотиться с дерева или из кустовой засады. Мелкий представитель рысей довольно универсален! Кажется, что даже кисточки на ушах помогают нашей героине в нелёгкой жизни. Слух у рыси — близок к идеальному, охотница точно знает, где сидит фазан.
8. Чужие припасы
Если рысь голодна, то она не станет кривить душой. Её сейчас не волнуют принципы, поэтому она станет приглядываться к человеку. Нет, не для того, чтобы атаковать двуногого. А для того, чтобы отобрать его добычу. Иногда на фермерские хозяйства заберётся, но чаще просто опустошит капканы. Как в магазин сходила: обошла ловушки и забрала то, что по праву принадлежит хищнице. Главное — явиться раньше охотника!
7. Сытый кот — добрый кот
Рыжая отличается от других подвидов миролюбивым нравом. Если провизии много, то рысь не проявляет агрессию, но так будет не всегда. Голодные рыси, претендующие на один обед, вступят в настоящий поединок. Компромиссам здесь не место! Если за один присест рысь не осилила добычу, что мешает ей спрятать остатки? Поэтому никаких договорённостей — мол, «давай пополам». У еды один хозяин!
6. Пустите переночевать!
Территории самца в два раз больше, но женские угодья всегда идут внахлёст с мужскими — так «барышня» обеспечивает себе и защиту от супостатов, и постоянного супруга. Самец обитает лишь в центре угодий, а по краям бегают «барышни», терпеливо ожидающие «свадебного периода». Но если часть угодий уже занята, то новую «даму» самец просто не подпустит к территории. Гарем уже заполнен.
5. Особые послания
Запах половозрелой самки заметно меняется. В такой момент она отправляется на пограничную зону, чтобы оставить послание. Самец сразу распознаёт намёк и начинает кричать! Рык? Лай? Не разобрать! Но рысиха уже бежит в нужном направлении. Нелегко быть самцом рыжей рыси — необходимо общаться с каждой «барышней» в округе. Самец будет носиться до тех пор, пока не выяснит, что одна из самок ждёт потомство.
Ненадолго он может отдохнуть от трудовых будней!
4. Столько бед и забот
Но как только на свет появляется молодая поросль, рыжий снова приступит к делам. Каждую даму самец непременно будет подкармливать — сначала её, а потом своих отпрысков. Мало того, он ещё и в воспитании участие принимает! Увы, но в этот период гиперактивный отец заметно худеет, хотя и продолжает ухаживать за крупным семейством. Гарем — это хорошо, а вот «последствия» гарема требуют заботы и усердий.
3. Рысьи пируэты
Рысь и плавать умеет. Если она случайно нырнёт в стремительную реку, то стопроцентно выгребет на противоположном берегу. Важное уточнение — если случайно! Ведь намерено рысь в воду не полезет… Не нравится ей мокрая шкура и состояние невесомости, так рыжая чувствует себя уязвимой. Кстати, при необходимости рысь может брать разгон и прыгать в длину на 3-3.5 м! Ей проще совершить трюк, чем нырять в воду.
2. Я — не трус, но отступлюсь
Естественных врагов у рысей хватает, и некоторые из них обладают весьма внушительными габаритами. Маленькой хищнице их никак не одолеть. Если рысь понимает, что на неё ведётся охота, то она стремглав бежит к ближайшему дереву. Супостаты, превосходящие рысь по размерам, не рискуют следовать за кошкой. Наша героиня отсидится наверху, а затем преспокойно спустится на землю.
1. Тайники и их содержимое
Рысь-мать использует несколько «родзалов». В одном она приведёт потомство, а остальные нужны для того, чтобы прятать «новеньких». Если мать заметит, что рядом поселились койоты, то технично перетаскает всех котят в безопасное место. Но если угроза пришла наскоком, а на манипуляции с перепрятыванием времени нет — рысь кинется на любого, кто хоть в мыслях подумает подобраться к её мальцам.
Теперь и вы видели котят рыжей рыси.
Источник:
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