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9 интересных фактов из жизни рыжей рыси

9 интересных фактов из жизни рыжей рыси (12 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: животные   природа   рыжая рысь   рысь   факты   фото   
887
12

Красавица рысь имеет удивительные кисточки на ушах, короткий хвост и большие бакенбарды.

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Метки: животные   природа   рыжая рысь   рысь   факты   фото   
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Гюрза 11 минут назад
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Алексей Гулевич 4 минуты назад
о, я из Гомеля Беларусь - у нас символ города - Рысь и на гербУ тож
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Petr Chernyshev Час назад
В Сибири раньше рысь - был мужской род. Красавец рысь.
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