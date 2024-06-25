Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя

В Нижегородской области произошёл совершенно уникальный случай. Пенсионерка прикормила и даже почти приручила хищную рысь.
Произошло это в селе Беласовка Семёновского района Нижегородской области буквально в марте этого года. По какой причине дикая кошка вышла к людям, до сих пор не понятно. Возможно она получила повреждения тела и решила переждать восстановление среди людей. Так или иначе, но её прикормила и поселила в бане местная пенсионерка. Наверное с возрастом у неё возникли проблемы со зрением, поскольку она посчитала рысь заблудившейся породистой и красивой собакой. Как объяснила свое поведение пожилая женщина по имени Нина:
"У меня по ночам стал загораться свет. Я смотрю – собачка ходит. Упитанная, хорошая, незамученная, значит, найдётся хозяин".
Пожалев «собачку», она стала её прикармливать и поселила её в бане. Животное не выражало агрессии и охотно принимало пищу, правда держалось подальше от новой «хозяйки». Но такое поведение пенсионерка объяснила для себя особенностями характера, который предполагал независимое и осторожное поведение «Трезора». Это вполне понятно в условиях нового места проживания.
Восстановившись через некоторое время, хищница начала осваивать новую территорию. Она стала бегать по дорогам деревни Беласовка и даже заглядывать в окна местной школы. Это конкретно напугало местных жителей, особенно родителей школьников. Они рассмотрели, что это отнюдь не милая собачка, а настоящая дикая рысь. После этого в интернете появились видеоролики с характерными подписями: «Осторожно, рысь!». Затем соседи и знакомые бабушки объяснили ей, что она приручила настоящего зверя.
К сожалению, нет достаточной информации чем закончилась эта история. Вряд ли нижегородская пенсионерка смогла сама выгнать опасного зверя, который смог комфортно устроиться следи людей. Можно предположить, что животное за некоторое время восстановилось и снова ушло в лес, в места более привычного проживания. А глава местного районного охотничьего общества Павел Анисимов пояснил, что инцидент с дикой кошкой по-своему уникален.
Однако это не единичный случай, связанный именно с рысями. Так, несколько лет назад похожая история была зафиксирована в Иркутской области. Тогда хищная рысь, возможно котёнок или подросток, поселилась в подвале жилого дома. Заботливые жители и даже дети принимали её просто за крупную кошку. Вела она себя соответствующе, даже отзывалась на классическое «кис-кис», не проявляла агрессии и с удовольствием ела кошачий корм. Только гладить себя не давала и сторонилась людей. Есть начинала только когда местные жители отходили на достаточное расстояние.
Как мы видим, случай в Нижегородской области не является единичным. В критической ситуации даже дикие звери не стесняются обращаться за помощью к людям, понимая, что им в этом случае не нанесут вреда. Так поступила и пожилая героиня из деревни Беласовка Семёновского района Нижегородской области.
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