Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя

Восстановившись через некоторое время, хищница начала осваивать новую территорию. Она стала бегать по дорогам деревни Беласовка и даже заглядывать в окна местной школы. Это конкретно напугало местных жителей, особенно родителей школьников. Они рассмотрели, что это отнюдь не милая собачка, а настоящая дикая рысь. После этого в интернете появились видеоролики с характерными подписями: «Осторожно, рысь!». Затем соседи и знакомые бабушки объяснили ей, что она приручила настоящего зверя.

К сожалению, нет достаточной информации чем закончилась эта история. Вряд ли нижегородская пенсионерка смогла сама выгнать опасного зверя, который смог комфортно устроиться следи людей. Можно предположить, что животное за некоторое время восстановилось и снова ушло в лес, в места более привычного проживания. А глава местного районного охотничьего общества Павел Анисимов пояснил, что инцидент с дикой кошкой по-своему уникален.

Однако это не единичный случай, связанный именно с рысями. Так, несколько лет назад похожая история была зафиксирована в Иркутской области. Тогда хищная рысь, возможно котёнок или подросток, поселилась в подвале жилого дома. Заботливые жители и даже дети принимали её просто за крупную кошку. Вела она себя соответствующе, даже отзывалась на классическое «кис-кис», не проявляла агрессии и с удовольствием ела кошачий корм. Только гладить себя не давала и сторонилась людей. Есть начинала только когда местные жители отходили на достаточное расстояние.