FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17166 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя

Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя

Автор:
25 июня 2024 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Нижегород   животные   история   пенсионерка   рысь   фото   
650
3


В Нижегородской области произошёл совершенно уникальный случай. Пенсионерка прикормила и даже почти приручила хищную рысь.

Произошло это в селе Беласовка Семёновского района Нижегородской области буквально в марте этого года. По какой причине дикая кошка вышла к людям, до сих пор не понятно. Возможно она получила повреждения тела и решила переждать восстановление среди людей. Так или иначе, но её прикормила и поселила в бане местная пенсионерка. Наверное с возрастом у неё возникли проблемы со зрением, поскольку она посчитала рысь заблудившейся породистой и красивой собакой. Как объяснила свое поведение пожилая женщина по имени Нина:

"У меня по ночам стал загораться свет. Я смотрю – собачка ходит. Упитанная, хорошая, незамученная, значит, найдётся хозяин".

Пожалев «собачку», она стала её прикармливать и поселила её в бане. Животное не выражало агрессии и охотно принимало пищу, правда держалось подальше от новой «хозяйки». Но такое поведение пенсионерка объяснила для себя особенностями характера, который предполагал независимое и осторожное поведение «Трезора». Это вполне понятно в условиях нового места проживания.

Восстановившись через некоторое время, хищница начала осваивать новую территорию. Она стала бегать по дорогам деревни Беласовка и даже заглядывать в окна местной школы. Это конкретно напугало местных жителей, особенно родителей школьников. Они рассмотрели, что это отнюдь не милая собачка, а настоящая дикая рысь. После этого в интернете появились видеоролики с характерными подписями: «Осторожно, рысь!». Затем соседи и знакомые бабушки объяснили ей, что она приручила настоящего зверя.

К сожалению, нет достаточной информации чем закончилась эта история. Вряд ли нижегородская пенсионерка смогла сама выгнать опасного зверя, который смог комфортно устроиться следи людей. Можно предположить, что животное за некоторое время восстановилось и снова ушло в лес, в места более привычного проживания. А глава местного районного охотничьего общества Павел Анисимов пояснил, что инцидент с дикой кошкой по-своему уникален.

Однако это не единичный случай, связанный именно с рысями. Так, несколько лет назад похожая история была зафиксирована в Иркутской области. Тогда хищная рысь, возможно котёнок или подросток, поселилась в подвале жилого дома. Заботливые жители и даже дети принимали её просто за крупную кошку. Вела она себя соответствующе, даже отзывалась на классическое «кис-кис», не проявляла агрессии и с удовольствием ела кошачий корм. Только гладить себя не давала и сторонилась людей. Есть начинала только когда местные жители отходили на достаточное расстояние.

Как мы видим, случай в Нижегородской области не является единичным. В критической ситуации даже дикие звери не стесняются обращаться за помощью к людям, понимая, что им в этом случае не нанесут вреда. Так поступила и пожилая героиня из деревни Беласовка Семёновского района Нижегородской области.

Источник:

подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Нижегород   животные   история   пенсионерка   рысь   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4215 постов (4024 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1348340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
Набирающие популярность в сообществах
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#СССР#кот#Девушка#позитив#улыбнуло#Китай#интересное
#в мире#люди#новости#инцидент#полиция#Россия#задержание#Дагестан#дорога#драка
#животные#история#дети#интересно#кошка#машина#Подмосковье#маразм#игра#Еда
Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском На Камчатке поймали рысь на газоперегрузочном терминале На Камчатке поймали рысь на газоперегрузочном терминале 9 интересных фактов из жизни рыжей рыси 9 интересных фактов из жизни рыжей рыси Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь

На что жалуетесь?

Вернуться