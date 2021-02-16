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Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь

Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь (8 фото)

Автор:
16 февраля 2021 18:25
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   интересное   природа   факты   фото   
155
8
На чувство любви способны не только люди, но и животные. Некоторые из них моногамны до конца своей жизни. Они выбирают одного партнера, и не разлучаются с ним с того момента - и это не только лебеди, которые известны своей верностью. Посмотрим на несколько примеров такой моногамии в животном мире.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   интересное   природа   факты   фото   
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2  комментария
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−83
МИХАН Полчаса назад
Читал об этом ,но это конечно не любовь ,тут что то другое на уровне генетики ,запахов и т.д. Если бы так было ,то животного мира бы не осталось на земле..Полигамия все же основа жизни и размножения и у людей в том числе (не у всех конечно )
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15k
Ego sum qui sum 10 минут назад
какая чушь
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