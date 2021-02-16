Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь

На чувство любви способны не только люди, но и животные. Некоторые из них моногамны до конца своей жизни. Они выбирают одного партнера, и не разлучаются с ним с того момента - и это не только лебеди, которые известны своей верностью. Посмотрим на несколько примеров такой моногамии в животном мире.

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Гиббоны 0 Источник: Отношения гиббонов похожи на человеческие, и полны страстей - они даже могут изменять, расставаться и сходиться снова. При этом в большинстве случаев они остаются с одним и тем же партнером. Гиббоны, которые остаются вместе, поровну разделяют обязанности по воспитанию малышей, а также ухаживают друг за другом до конца жизни.

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Морской конек 0 Источник: Хоть морские коньки живут относительно недолго, они - моногамные животные. Кроме того, у них очень интересный процесс ухаживаний - в период спаривания самец танцует вокруг самки и обвивает ее хвостиком. А еще, самки могут ревновать и соревноваться между собой за самца.

Тупики 0 Источник: Эти птицы около шести месяцев проводят в море, но это не мешает им возвращаться каждый раз к одному и тому же партнеру, несмотря на расстояния. Также, они каждый год спариваются и вместе заботятся о потомстве.

Белоголовые орланы 0 Источник: Орлы - профи в вопросах любви на расстоянии. Всю зиму и в период миграции они летают в одиночку, а каждый брачный сезон они воссоединяются со своими единственными партнерами. Многие из белоголовых орланов заводят партнера в возрасте примерно пяти лет, и остаются с ним до 20 лет.

Сипухи 0 Источник: В большинстве случаев, находя пару, сипухи остаются вместе до конца жизни. При этом в период ухаживаний самцы поют для самок и приносят им подарки в виде мышей. Если самка отвечает на эти жесты "кваканьем", значит, она соглашается на создание пары.

Лебеди 0 Источник: Эти птицы - известный символ любви и верности, и не просто так. Стоит лебедям достичь определенного возраста, они выбирают партнера и остаются вместе до конца жизни. У них очень красивый процесс ухаживаний: в этот период они выгибают шеи друг к другу в форме сердца, взмахивают крыльями и кланяются друг другу.