Автор:
30 июня 2021 08:30
Моток ниток, крбчок или спицы, и много-много таланта - в результате получается настоящий шедевр!
"Мне нравится вязать звероноски"
Шотландка Энн Унсон связала себе забор
"Наконец-то закончила двусторонний шарф, посвященный "Звездным войнам"
"Связала носки, которые превращают ноги в лапы"
"Я люблю вязать, и это видно по интерьеру моей квартиры"
"Я вязала этот плед пчеловода 5 лет!"
"Хотелось связать самый яркий плед - и мне это удалось!"
"Запечатлела своего кота на свитере"
"Наконец-то научилась вязать вкруговую. Вот мое первое изделие в этой технике"
"Я связала брату мячик для бейсбола"
"Я связала это платье по схеме из журнала 1958 года и очень горжусь им"
"Свадебное платье для сестры я вязала почти целый год"
"Такая двуслойная вязка - очень сложное дело. Я счастлива, что закончила это!"
"Это все грибы, связанные мной за прошлый год"
"Я скопировала свитер с обложки журнала 1940 года"
"Я связал для мамы кружевную шаль!"
"Этот носок-гигант я связала в подарок сестре"
"Мне очень понравился этот свитер с зеброй, и он мне определенно удался!"
"Хоть я и парень, но я вяжу шапки, носки и шарфы для всей семьи. А теперь впервые связал себе свитер"
"Теперь у нас с моим песиком - одинаковые свитеры"
"Я сам свзал себе этот свитер с милыми мишками в шапочках"
"Я придумала и связала себе свитер с потрясающими рукавами!"
"Я решил воплотить образ Ленни Кравитца с этим огромным шарфом. Ради этого пришлось научиться вязать!"
"Я связал свитер для дочки"
"Я закончила взать этот рождественский подарок брату как раз к утру Рождества"
"Недавно я рассказала 3-летнему сыну о планетах. Ему стало интересно, и я связала ему всю Солнечную систему"
"Я связала шарф, зашифровав в нем погоду каждого из дней 2020 года по схеме"
"Мой свитер с Венди Адамс"
"Вчера я вышла замуж. Накануне свадьбы я связала себе шаль к свадебному платью"
"Это первое платье, которое я связала. Я занималась им почти два месяца"
"Пока шел локдаун, я связала покрывало"
"Мне нравится живопись Баскии, и я связала себе свитер по сюжетам его картин"
"Я хороший плотник, а моя жена здорово вяжет. Вместе мы делаем отличную мебель для дома"
"Когда вы с подругой оба биологи, и вдобавок один из вас вяжет"
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— переведено специально для fishki.net
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