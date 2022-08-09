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Кудесники резьбы по дереву

Кудесники резьбы по дереву

Автор:
09 августа 2022 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   дерево   искусство   красиво   необычно   резьба по дереву   самоделки   своими руками   
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Если плотник сможет сделать из дерева стул, то настоящий талант вырежет из него шедевр! Подборки удивительных работ резчиков по дереву часто можно увидеть на "Фишках". Вот вам еще одна!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   дерево   искусство   красиво   необычно   резьба по дереву   самоделки   своими руками   
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2  комментария
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25k
SerGProS 2 часа назад
Делал шкатулку с секретом ,а получилось вот это
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Анатолий 58 минут назад
Дебильный перевод с английского, если переводчик не видит разницы между столяром и плотником, пусть пишет о козявках в собственном носу.
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