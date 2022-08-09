Кудесники резьбы по дереву

Автор:
09 августа 2022 08:30
Если плотник сможет сделать из дерева стул, то настоящий талант вырежет из него шедевр! Подборки удивительных работ резчиков по дереву часто можно увидеть
на "Фишках". Вот вам еще одна!
"Я очень доволен своим котенком"
"Я сделал книжные полки, стилизованные под тему сафари"
"Я сделал шкатулку для драгоценностей"
"Моей дочке четыре недели. Я закончил для нее колыбельку, над которой работал 9 месяцев"
"Мой 14-летний сын вырезал из дерева шахматы"
"Я два года учился в колледже на плотника. Это моя дипломная работа"
"Год искал журнальный сто, но мне ничего не нравилось. Пришлось делать самому"
"Я сделал домик для птиц своими руками"
"Мой друг сделал себе каноэ, и еще одно - своей жене в подарок на свадьбу"
"Эту фигурку я сделал для своей любимой. Она лечится от депрессии, и ей нужна поддержка"
"Мой дед сделал их три года назад"
"Сделал этот шкаф, когда учился в плотницком колледже"
"Я сделал себе необычный табурет"
"У деда в саду засохло персиковое дерево, и он его спилил. Сегодня я подарил ему на юбилей вазу, самостоятельно вырезанную из этого дерева"
"Я завершила свой первый проект! Работала 6 месяцев, да еще и беременной. Очень горжусь!"
"На выходных закончил делать шкафчик для хранения чая"
"На прошлой неделе завершил эту комиссию в стиле ретро для 32-дюймового телевизора. Заказчик хотел не только сохранить ретро-эстетику, но и найти место для колонок и сабвуфера"
Крупный план: стыковка панелей из английского коричневого дуба и бука
"Жена попросила меня сделать ей вазу для фруктов. Я думаю, что превзошел себя"
"Винный погреб на 1150 бутылок, который я только что закончил. Он сделан из белого дуба"
"Самая свежая из моих мандолин в стиле барокко"
"Я целиком обставил свой кемпер, используя только доски от паллет"
"Мы с подругой решили вместе делать мебель. Начали с кровати для себя"
"Жене понравился внешний вид столов из эпоксидной смолы. Я сказал, что могу сделать стол лучше, чем в магазине"
"Колыбель для моего сына. Он родится через месяц"
"Я сделала себе странную ложку"
"Жена хотела купить красивые подставки под бокалы, но я сделал их для нее сам"
"Парень моей дочери попросил меня помочь ему сделать коробочку для помолвочного кольца"
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— переведено специально для fishki.net
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