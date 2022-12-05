Вышивальщики, которые удивили своей фантазией

Вышивка - хобби, причтное во всех отношениях. Оно не отнимает слишком много времени и сил, развивает тщательность и аккуратность, и на память о себе оставляет приятные поделки, которыми можно украсить дом или подарить друзьям на день рождения. Но порой фантазия вышивальщиков поднимается еще выше, и они делают настоящие произведения искусства.

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"У меня агорафобия, и я скучаю по художественным галереям. Поэтому я вышила свою мини-галерею" 0 Источник:

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"Папа с детства запрещал мне вышивать, потому что это "для девчонок". Сейчас мне 20, и я закончил свою первую вышивку" 0 Источник:

"86 600 стежков, 5 лет… и вот, наконец, готово" 0 Источник:

"Сделал это в подарок для жены. Работа заняла целый год" 0 Источник:

"Вышить змея Эдема заняло целую вечность, но я так доволен тем, как это получилось!" 0 Источник:

"Просто мои лягушки" 0 Источник:

"Похоже на акварель, правда?" 0 Источник:

"Эту вышивку по картине сделала моя мама. Горжусь ей!" 0 Источник:

"Я вышила карту звездного неба. Ни одной помарки!" 0 Источник:

"За год я закончила свою первую вышивку крестиком" 0 Источник:

"3 года и 197 580 стежков спустя она, наконец, готова!" 0 Источник:

"Я вышиватю крестом сюжет о каждуой поездке, в которую мы с мужем отправляемся вместе. Я вышиваю, он делает рамки" 0 Источник:

"Подарок на день рождения моей маме, которая научила меня вышивать крестиком" 0 Источник:

"Это одна из моих самых больших законченных работ" 0 Источник:

"Я вышила это для моей помешанной на голубях подруги. Как думаете, ей понравится?" 0 Источник:

"Наконец-то я ее закончил, ура!" 0 Источник:

"Любопытный Иисус" 0 Источник: "Я все видел".

"Йога в исполнении авокадо. Мило, правда?" 0 Источник:

"Мои три котика в черно-белой версии" 0 Источник:

"Собираюсь удивить жену сегодня вечером этим подарком к рождению нашего первенца" 0 Источник:

"Вот так я провела уик-энд" 0 Источник:

"Учитывая, что на эту работу у меня ушло около 15 лет, я думаю, что ей стоит поделиться" 0 Источник:

"Моя эпическая вышивка с покемонами!" 0 Источник:

"Это одна из моих недавних работ. Что думаете?" 0 Источник:

"Я закончила вышивку в японском стиле" 0 Источник:

"Эту работу я назвала "Радужный сад" 0 Источник:

"Никто из друзей не оценил мою вышивку крестиком, поэтому я расстроен, но я закончил эту лягушку за неделю" 0 Источник:

"Я провела самое холодное время зимы, вышивая этого дракона" 0 Источник:

"Я сделала это для друга - фаната "Властелина колец" 0 Источник:

"Я все-таки справился!" 0 Источник:

"Это мой подарок для друга, который обожает ежиков" 0 Источник: