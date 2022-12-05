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Вышивальщики, которые удивили своей фантазией

Вышивальщики, которые удивили своей фантазией

Автор:
05 декабря 2022 15:00
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   вышивка   интересно   красивое   необычно   своими руками   фантазия   хендмейд   
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Вышивка - хобби, причтное во всех отношениях. Оно не отнимает слишком много времени и сил, развивает тщательность и аккуратность, и на память о себе оставляет приятные поделки, которыми можно украсить дом или подарить друзьям на день рождения. Но порой фантазия вышивальщиков поднимается еще выше, и они делают настоящие произведения искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   вышивка   интересно   красивое   необычно   своими руками   фантазия   хендмейд   
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3  комментария
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
некоторые, - маньяки. в хорошем смысле
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3k
Nigilist 52 минуты назад
Мне папаша запрещал, чтоб крестом я вышивал, мне мамаша запрещала, чтоб крестом я вышивала ...
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228
Olldd Nigilist Полчаса назад
Костик, а Хоботов всё галдит.
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