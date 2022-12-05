Белая Муха
Вышивальщики, которые удивили своей фантазией
Автор:
05 декабря 2022 15:00
Вышивка - хобби, причтное во всех отношениях. Оно не отнимает слишком много времени и сил, развивает тщательность и аккуратность, и на память о себе оставляет приятные поделки, которыми можно украсить дом или подарить друзьям на день рождения. Но порой фантазия вышивальщиков поднимается еще выше, и они делают настоящие произведения искусства.
"У меня агорафобия, и я скучаю по художественным галереям. Поэтому я вышила свою мини-галерею"
"Папа с детства запрещал мне вышивать, потому что это "для девчонок". Сейчас мне 20, и я закончил свою первую вышивку"
"86 600 стежков, 5 лет… и вот, наконец, готово"
"Сделал это в подарок для жены. Работа заняла целый год"
"Вышить змея Эдема заняло целую вечность, но я так доволен тем, как это получилось!"
"Похоже на акварель, правда?"
"Эту вышивку по картине сделала моя мама. Горжусь ей!"
"Я вышила карту звездного неба. Ни одной помарки!"
"За год я закончила свою первую вышивку крестиком"
"3 года и 197 580 стежков спустя она, наконец, готова!"
"Я вышиватю крестом сюжет о каждуой поездке, в которую мы с мужем отправляемся вместе. Я вышиваю, он делает рамки"
"Подарок на день рождения моей маме, которая научила меня вышивать крестиком"
"Это одна из моих самых больших законченных работ"
"Я вышила это для моей помешанной на голубях подруги. Как думаете, ей понравится?"
"Наконец-то я ее закончил, ура!"
"Йога в исполнении авокадо. Мило, правда?"
"Мои три котика в черно-белой версии"
"Собираюсь удивить жену сегодня вечером этим подарком к рождению нашего первенца"
"Вот так я провела уик-энд"
"Учитывая, что на эту работу у меня ушло около 15 лет, я думаю, что ей стоит поделиться"
"Моя эпическая вышивка с покемонами!"
"Это одна из моих недавних работ. Что думаете?"
"Я закончила вышивку в японском стиле"
"Эту работу я назвала "Радужный сад"
"Никто из друзей не оценил мою вышивку крестиком, поэтому я расстроен, но я закончил эту лягушку за неделю"
"Я провела самое холодное время зимы, вышивая этого дракона"
"Я сделала это для друга - фаната "Властелина колец"
"Это мой подарок для друга, который обожает ежиков"
Только что закончила свою вторую большую работу. На нее ушло два года. В вышивке использованы нити 90 цветов
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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