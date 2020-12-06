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Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками

Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками (2 фото)

Автор:
06 декабря 2020 12:33
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ржавчина   самоделки   сантехника   своими руками   сделай сам   унитаз   хендмейд   
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Препятствие образованию ржавчины на элементах смывного механизма бачка, антибактериальная обработка поверхностей сантехники, ароматизация воздуха в процессе смыва воды – со всем этим замечательно справляются специальные таблетки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Стоят они не дешево, но есть одна житейская хитрость!

P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: ржавчина   самоделки   сантехника   своими руками   сделай сам   унитаз   хендмейд   
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6  комментариев
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44k
noName 37 минут назад
"Стоят они не дешево, но есть одна житейская хитрость!"-спасиб мил-человек,что лайфхаком это не обозвал!А про не дешево,вроде как они в райне 100 рублей стоили, далеко не "космические" деньги...
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9k
Сережа 5 минут назад
Петарду бросить намного эффективнее будет. И кстати, сбылась моя мечта - увидеть пылающий магазин пиротехники.
Ссылка youtu.be
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6k
Barachek_Obachek 8 минут назад
Их главное 1 января утром не скушать
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116
Anatolij 16 минут назад
Два стакана соды + стакан лимонки = пока сухо, может ещё ничего и не будет. Но, как только появится водичка, думаю детишек очень позабавит нехилый такой вулканчик
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7k
Cornho 37 минут назад
Ну, сделали таблетки и что? Дальше-то с ними что делать? Не внутрь же принимать?
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7k
Клёст 44 минуты назад
В рецептах этих самоделок отсутствуют пластиковые бутылки.
/Не принимается/
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