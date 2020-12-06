Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками

Берем 2 стакана пищевой соды и перемешиваем их с тем же количеством кукурузного крахмала. Далее, замешиваем в получившийся состав стакан сухой лимонной кислоты, а также ароматизатор.



Основные ингредиенты смешаны, теперь добавляем воду. Тут главное – не перелить. Масса должна быть чуть влажной, чтобы из нее можно было вылепить таблетки. После того, как с лепкой вы закончили, нужно выложить их на лист полиэтиленовой пленки и полностью просушить.