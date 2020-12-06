Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками

Препятствие образованию ржавчины на элементах смывного механизма бачка, антибактериальная обработка поверхностей сантехники, ароматизация воздуха в процессе смыва воды – со всем этим замечательно справляются специальные таблетки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Стоят они не дешево, но есть одна житейская хитрость!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Вариант таблеток №1
Берем стеклянную емкость и засыпаем в нее 5 столовых ложек желатина, 3 поваренной соли и 3 пищевого уксуса. Если вы хотите добиться и этестическо-ароматизационного эффекта, то можно добавить в состав красители и эфирные масла.
Полученную смесь нужно хорошенько размещать (до получения однородной массы) и оставить застывать. После чего, нарезать на кубики и расфасовать по пакетам, чтобы они не засыхали.
Полученную смесь нужно хорошенько размещать (до получения однородной массы) и оставить застывать. После чего, нарезать на кубики и расфасовать по пакетам, чтобы они не засыхали.
Вариант таблеток №2
Берем 2 стакана пищевой соды и перемешиваем их с тем же количеством кукурузного крахмала. Далее, замешиваем в получившийся состав стакан сухой лимонной кислоты, а также ароматизатор.
Основные ингредиенты смешаны, теперь добавляем воду. Тут главное – не перелить. Масса должна быть чуть влажной, чтобы из нее можно было вылепить таблетки. После того, как с лепкой вы закончили, нужно выложить их на лист полиэтиленовой пленки и полностью просушить.
Основные ингредиенты смешаны, теперь добавляем воду. Тут главное – не перелить. Масса должна быть чуть влажной, чтобы из нее можно было вылепить таблетки. После того, как с лепкой вы закончили, нужно выложить их на лист полиэтиленовой пленки и полностью просушить.
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