Белая Муха
Вот что значит настоящие мастера!
Автор:
11 ноября 2022 13:48
Изделия ручной работы часто ассоциируются с низким качеством - мол, хоть и кривоватое, зато от всей души. Однако истинные мастера рукоделия самых разных видов умеют сотворить такое, что при взгляде на их работу невольно ахаешь от восхищения!
"Эта летучая мышь - моя самая свежая мини-игрушка из шерсти"
Сделала красного кардинала из шерсти. Кажется, получилось неплохо
Миниатюрная собачка, свалянная из шерсти
Когда моя собака умерла, я превратил ее поводок в брелок и закладку
Я создал этот дизайн календаря для своих друзей
Сделал витраж для друга, уезжавшего из нашего города
Фан-арт по Гарри Поттеру. Цветная полимерная глина
Захотелось чего-то новенького для украшения верхушки елки
Этот ночник "Акула" я целиком сделал сам
Я впервые самостоятельно сделала корсет
Я делаю стеклянные фигурки уже несколько лет и хочу похвастаться этим пауком
Знакосьтесь, это смотритель маяка Бьорн и его друг чайка по имени Берт
Моя мама стесняется публиковать, поэтому я выкладываю несколько фотографий ее мини-дома ручного изготовления
Я сделала этот набор подставок из кожи в виде кактуса на день рождения моей тети
Я сделала эту осеннюю картину на дереве, потому что люблю осень
Одеяло с таксой, которое я только что закончила, в подарок моей невестке
Этот маленький горшок с белым мишкой я сам сделал из фарфора
Я сделал из старого телевизора домик для кошки
Это мое первое деревянное кольцо, над которым я очень долго работал
Я нарисовала картину маслом, чтобы показать, каково мне было потерять мою 15-летнюю собаку
Вышивка с птицами на тюле с колючей проволокой
Эту куклу целиком сделала моя бабушка
Давно задумал этот витраж-черепаху и наконец-то сделал его
По просьбе жены сделал подставку для колец
Сделал это из пластиковых пакетов и старых проводов
Я создал витражи в форме бумажных корабликов оригами
Сделал детский вращающийся мобиль для сына друга, обожающего ужастики
Сделала игрушки на елку в форме слонят-арбузиков
Двухметровый плюшевый осьминог - мое самое милое и самое дурацкое рукоделие года!
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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