Вот что значит настоящие мастера!

Изделия ручной работы часто ассоциируются с низким качеством - мол, хоть и кривоватое, зато от всей души. Однако истинные мастера рукоделия самых разных видов умеют сотворить такое, что при взгляде на их работу невольно ахаешь от восхищения!

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"Эта летучая мышь - моя самая свежая мини-игрушка из шерсти" 0 Источник:

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"Мои подсолнухи" 0 Источник:

Я связала крючком зонтик 0 Источник:

Сделала красного кардинала из шерсти. Кажется, получилось неплохо 0 Источник:

Миниатюрная собачка, свалянная из шерсти 0 Источник:

Когда моя собака умерла, я превратил ее поводок в брелок и закладку 0 Источник:

Я создал этот дизайн календаря для своих друзей 0 Источник:

Сделал витраж для друга, уезжавшего из нашего города 0 Источник:

Фан-арт по Гарри Поттеру. Цветная полимерная глина 0 Источник:

Захотелось чего-то новенького для украшения верхушки елки 0 Источник:

Этот ночник "Акула" я целиком сделал сам 0 Источник:

Я впервые самостоятельно сделала корсет 0 Источник:

Я делаю стеклянные фигурки уже несколько лет и хочу похвастаться этим пауком 0 Источник:

Знакосьтесь, это смотритель маяка Бьорн и его друг чайка по имени Берт 0 Источник:

Моя мама стесняется публиковать, поэтому я выкладываю несколько фотографий ее мини-дома ручного изготовления 0 Источник:

Я сделала этот набор подставок из кожи в виде кактуса на день рождения моей тети 0 Источник:

Я сделала эту осеннюю картину на дереве, потому что люблю осень 0 Источник:

Сережки-змейки 0 Источник:

Одеяло с таксой, которое я только что закончила, в подарок моей невестке 0 Источник:

Этот маленький горшок с белым мишкой я сам сделал из фарфора 0 Источник:

Я сделал из старого телевизора домик для кошки 0 Источник:

Это мое первое деревянное кольцо, над которым я очень долго работал 0 Источник:

Я нарисовала картину маслом, чтобы показать, каково мне было потерять мою 15-летнюю собаку 0 Источник:

Вышивка с птицами на тюле с колючей проволокой 0 Источник:

Эту куклу целиком сделала моя бабушка 0 Источник:

Давно задумал этот витраж-черепаху и наконец-то сделал его 0 Источник:

По просьбе жены сделал подставку для колец 0 Источник:

Сделал это из пластиковых пакетов и старых проводов 0 Источник:

Я создал витражи в форме бумажных корабликов оригами 0 Источник:

Сделал детский вращающийся мобиль для сына друга, обожающего ужастики 0 Источник:

Сделала игрушки на елку в форме слонят-арбузиков 0 Источник: