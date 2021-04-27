24 потрясных вещицы, сделанных своими руками

Автор:
27 апреля 2021 08:30
Мастера всевозможного рукоделия хвастаются своими работами, которые, прямо скажем, удались!
"Я наконец-то закончила делать бегемота из витражного стекла. Просто красавец!"
"Я построил своими руками дом на дереве!"
"Я сшила портрет Дамблдора из обрезков ткани"
"Моя мама учится шить. Она сделала для своей внучки чехол на стул, который превращае его в плиту"
"Взгляните на мои деревянные скульптуры!"
"Я сделал карту из неиспользованных монтажных плат"
"Я построил этот сказочный домик для детей. В следующий раз я построю такой же, но полномасштабный, для всей семьи"
"Я сделал кошачье дерево, но и собака оценила его по достоинству!"
"Я сделала эту вышивку полностью вручную, вдохновившись картинами ван Гога"
"Этот сейф с секретами я сделал в подарок сестренке"
"Я наконец-то придумала, как красиво оформить мусорку, и сделала это!"
"Я вышивала эту картину больше 100 часов, и, наконец, закончила!"
"Я нашла выброшенный шкафчик и полностью его перекрасила"
"Моя первая декоративная вставка на книжную полку. Она не совершенна, но мне нравится"
"Мои родители посадили эту яблоню в день моего рождения. Несколько недль назад она погибла - и я решил сделать из нее книжную полку"
"Это Данни из "Солнцестояния", я сделала ее сама"
"Я сделал расческу из дерева и канифоли. Это мой Патронус"
"Наконец-то закончила вышивать Гомера французскими узелками"
"Я сделала спящих бенгальских кошек из стекла"
"Хотела наклеить в ванной обои, но мне не хватило денег. Пришлось их нарисовать"
"Моя жена хотела золотой велосипед. Я купил старый подростковый велик и полностью его переделал"
"На шестой день рождения дочки я подарил ей кровать-домик"
"Вчера мой младший брат женился. У них была творческая свадьба, и я сделала для него творческий аксессуар - карманного бигля. Ему понравилось!"
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— переведено специально для fishki.net
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я вот на прошлых выходных сделал бронебойную рогатку и забор покрасил