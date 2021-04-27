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24 потрясных вещицы, сделанных своими руками

24 потрясных вещицы, сделанных своими руками (25 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   красота кто понимает   мастерство   самоделки   своими руками   сделай сам   удалось   хендмейд   
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25
Мастера всевозможного рукоделия хвастаются своими работами, которые, прямо скажем, удались!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   красота кто понимает   мастерство   самоделки   своими руками   сделай сам   удалось   хендмейд   
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Платы не монтажные, а материнские.
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3k
Алекс Таворотов 2 минуты назад
после таких творений чувствую себя ущербным

я вот на прошлых выходных сделал бронебойную рогатку и забор покрасил
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