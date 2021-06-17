Женщинам фертильного возраста хотят запретить продажу алкоголя

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Очередное гениальное предложение от ВОЗ, которое нарушает права людей.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы. Теперь ученые захотели запретить алкогольные продукты женщинам детородного возраста.
Цель плана - призывать страны повышать осведомленность населения о том, как вредны алкогольные напитки (да неужели?!). В документе, отдельной строкой отмечены дети, беременные и... женщины детородного возраста.
ВОЗ отметили очевидный факт, что употребление алкоголя во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний, которые могут привести к проблемам с обучением и поведением. Но также они заметили, что употребление и "до" свершившегося факта зачатия может привести к ровно таким же последствиям.
ВОЗ отметили очевидный факт, что употребление алкоголя во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний, которые могут привести к проблемам с обучением и поведением. Но также они заметили, что употребление и "до" свершившегося факта зачатия может привести к ровно таким же последствиям.
Ну и, конечно же, алкоголь пагубно влияет на здоровье, как психическое, так и физическое, будущей матери. Действительно, ведь на мужчин он вообще не влияет, только на женщин и только тех, которые могут рожать. ВОЗ сделали акцент, что самое лучше для женщин - это полный отказ от алкоголя.
Компании, которые производят алкоголь уже назвали это предложение "сексистским и патерналистским". Исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер в ответ на инициативу ВОЗ заявил, что алкоголь действительно может причинить плоду вред, но нельзя ограничивать свободу воли взрослого человека. Также он подчеркнул: "Для людей важно осознавать эти риски".
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что Исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер - сука
Мы, мужики, и так красивые.
смотрю на подобных и понимаю ВОЗ ... правильно
Достаточно этого высказывания для минусов. Повреждённая яйцеклетка не годна для оплодотворения.
Но доля истины у Вас есть... Собсно как и любое другое злоупотребление вредит женщине и как следствие плоду. Надо запретить всё... что слишком хорошо продаётся.
Но ВОЗ пытается вменить закон, без учета того, что есть женщины, которые не хотят/не могут беременеть.
А у мужчин сперма бриллиантовая, ей все нипочем))) Ни алкоголь, ни вредное производство (это о запрещенных профессиях), ни курение, ни стресс.
Это удивительный для современного года закон, очередной, который снова направлен на то, что единственная функция женщины в этом мире - это рождение детей. Шел 2021 год...