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Женщинам фертильного возраста хотят запретить продажу алкоголя

Женщинам фертильного возраста хотят запретить продажу алкоголя (4 фото)

Автор:
17 июня 2021 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алкоголь   бред   воз   женщины   нарушение прав   нововведения   новости   права   
1764
4
Очередное гениальное предложение от ВОЗ, которое нарушает права людей.

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Метки: алкоголь   бред   воз   женщины   нарушение прав   нововведения   новости   права   
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40  комментариев
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2k
Ivan Час назад
Ну, ну! Рождаемость в стране снизится сразу процентов на 80...
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11
wr2x2 5 минут назад
@Что думаете по этому поводу? @
---------------
что Исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер - сука
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10k
Alex 12 минут назад
А жрать продукты с обилием химии можно?
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4k
Борис Карабанов 19 минут назад
Да, "дети воскресенья" плоховатый материал для создания сверхприбыли олигархов, а лишь обуза для социальной системы.
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4k
Fishki_surfer 24 минуты назад
Нефиг дамам водку пить.
Мы, мужики, и так красивые.
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13k
Ser Полчаса назад
Это и правильно!
смотрю на подобных и понимаю ВОЗ ... правильно
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7k
Женя Полчаса назад
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540
Alex Zx Полчаса назад
не переживай, этого не будет, элитам нужно быдло, оно легко контролируется, так что бухие шалавы которые залетели на вписках вполне себе норм.
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5k
Leo Sun 38 минут назад
"Очередное гениальное предложение от ВОЗ, которое нарушает права людей" - потому что ВОЗ - это шарашкина контора, давно дискредитировавшая себя и действующая исключительно в чьих-то интересах. "Пандемия" тому явное доказательство.
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11
wr2x2 Leo Sun 2 минуты назад
кстати вы не правы - ВОЗ очень профессиональная организация, в неудобных вопросах она либо отмалчивается, либо рекомендует. И она на счет пандемии ничего не заявляла определенного и однозначного.
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8k
kaboza 38 минут назад
Alcohol Lives Matter чтоле?
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1k
Евгения Ефимова 38 минут назад
Это что? Мне придется себе за пивом мужа посылать?!!! Да они там в своем ВОЗе охренели!
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6k
Ф Ив 46 минут назад
Хотите ставьте мне дизллайки, но доля истины в этом есть. Насколько я знаю употребление алкоголя даже не в пределах беременности может пагубно сказаться на здоровье будущего ребенка в связи с повреждениями яйцеклеток.
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3k
Alex75r 47 минут назад
Ну и запрещали бы тогда употреблять. Продавать то им почему нельзя?
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4k
Mixalych 47 минут назад
В Литве издали закон запрещающий продажу алкоголя после 20.00, а по воскресеньям после 15ч. И что, люди стали меньше пить? Нет. Пить стали больше. Теперь я покупаю пиво не "баночку на вечер", а сразу несколько, так сказать прозапас. И система, что куплю больше, пойду в магазин реже - не работает. В магазин хожу как и ходил, а пью чаще.
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35k
figny 49 минут назад
бредятина какая-то!
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27k
winergy2012 49 минут назад
Амстердам одобряет.
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1k
Дмитрий Круглов 50 минут назад
Продажа алкоголя вообще нарушает права людей. Дети рождаются без вредных привычек. Вспомните, кто пристрастил к вредным привычкам лично Вас? Вам даже вариантов не предлагали. Праздник - значит пьянка. Горе - значит пьянка. Встреча с друзьями - значит пьянка. Любой повод - значит пьянка. Или может быть я упустил что-то? Где-то в кино или в книгах есть описание веселого времяпровождения взрослых без алкоголя?
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254
Онколог Дмитрий Круглов 45 минут назад
Да, но с другими допингами)))
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11
wr2x2 noName 53 секунды назад
алкоголизм - это болезнь, а мы скорее обсуждаем бытовое пьянство, на счету которого даже побольше бед будет
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471
Александр Час назад
этот гребаный ВОЗ уже не нает что и придумать, лишь бы людей зае...ть.............как прям и наша дума
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245
Сигизмунд Лазаревич Час назад
У страшных и бедных мужиков шансов оставить страшное и бедное потомство в этом случае не будет.
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5k
Эх, Вася, Вася Час назад
Тогда женщины фертильного возраста будут отдаваться за бутылку.
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41k
Соломей Час назад
предлагаю запретить ВОЗ выдавать какие либо предложения, и переименовать их в Лигу английских учёных.
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