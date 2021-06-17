Женщинам фертильного возраста хотят запретить продажу алкоголя

Ну и, конечно же, алкоголь пагубно влияет на здоровье, как психическое, так и физическое, будущей матери. Действительно, ведь на мужчин он вообще не влияет, только на женщин и только тех, которые могут рожать. ВОЗ сделали акцент, что самое лучше для женщин - это полный отказ от алкоголя.