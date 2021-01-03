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Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро

Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро (6 фото)

Автор:
03 января 2021 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   Россия   все о России   женщины   метро   метрополитен   новости   
565
6
Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта, объявил об этом сегодня, 3 января. Женщины-машинисты начали свою работу на Филевской линии. "Московский метрополитен один из первых в России дает возможность женщинам управлять поездами метро" - заявил заммэра.
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Метки: Девушка   Москва   Россия   все о России   женщины   метро   метрополитен   новости   
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16  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
мда... событие века? и к чему это так афишировать как будто женщина не может поездом управлять.
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82
Denis Turov 18 минут назад
Ну если сравнивать по вождению автомобилей, то как бы проблем больше не стало.
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1k
старый абрикос Час назад
Как теперь отличать женщину-машиниста от машинистки?
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Агасфер старый абрикос 55 минут назад
Вторая во время мин_ета регулярно резко поворачивает голову влево
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19k
Влад Час назад
Дебилы. Да, работали, когда из-за войны мужиков не хватало, а еще шпалы таскали и в плуги впрягались. Но ведь запретили не просто так. И дело не во времени чайку попить. Лететь в темный тоннель на огромной скорости только 5 минут на аттракционах или в играх прикольно, а реально крышу сносит. "Ухудшение слуха из-за постоянного шума, ухудшение зрения из-за плохой освещенности, гипертония и подобные "прелести" из-за нерегулярного и недостаточного отдыха, язва и гастрит из-за неравномерного питания, желудочные расстройства из-за отсутствия горячей воды и мыла, стрессы от постоянного нервного напряжения, геморрой, остеохондроз, сквозняки, тряска, пыль, электромагнитные поля – список можно продолжать и продолжать. Шансов дожить до пенсии немного" это отзывы машинистов.
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635
insaider Час назад
Да,хз,так себе перспектива.
Да,хз,так себе перспектива.
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971
light12 Час назад
Во всём цивилизованном мире женщины массово управляют метро и всей остальной техникой вплоть до огромных самолётов. И только до России наконец-то пришло осознание что женщины тоже люди и управляют не хуже, а может даже лучше мужчин. Это как раз работа для них. Во всяком случае они не придут на работу с похмелья, после вечерних посиделок с мужиками. Как правило не курят, не матерятся, управляют техникой абсолютно по всем правилам безопасности. Так как знают матчасть наизусть и на 10 баллов. Не допускают ошибок и не игнорируют инструкции как многие мужики. Сколько я ездил и летал на самолётах под управлением женщин, с ними всегда путешествовать спокойно и безопасно.
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2k
Агасфер light12 52 минуты назад
Во всем мире машинисты для экстремальных случаев в кабине - всё компьютеризированно
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19k
Влад light12 38 минут назад
Техника она разная очень. Девушки прекрасно работают на башенных кранах и с карьерными самосвалами отлично справляются, но вот конкретно здесь низя.
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908
Kruma Час назад
Достижение века. В других странах роботов запускают а тут женщин. Ахренеть не встать.
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