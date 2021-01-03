Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро

Машинист 1 класса, Наталья Донская, работала в метро 32 года и ушла на пенсию в 1987 году. Она вспоминает: "Тяжелый график, много стрессовых ситуаций. Праздники приходится отмечать в кабине поезда. Нужно иметь железное здоровье, хорошую реакцию и крепкую психику. Во время своей смены машинисты не могут делать перерыв на чай, кофе или разговоры, – рассказывала она. – Нужно крепко задуматься, прежде чем идти на машиниста. Ведь это огромная ответственность за жизни пассажиров. Случись пожар или упади под поезд человек — никто не будет делать скидок на женскую слабость".