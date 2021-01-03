Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта, объявил об этом сегодня, 3 января. Женщины-машинисты начали свою работу на Филевской линии. "Московский метрополитен один из первых в России дает возможность женщинам управлять поездами метро" - заявил заммэра.
Девушки прошли обучение, длившееся практически год. Изначально были отобраны 25 девушек, но обучение завершили только 12 из них. Они все получили права на управление поездом. Также для женщин-машинистов была разработана и новая форма, на выбор - юбка или брюки.
По словам Собянина, мэра Москвы, в ближайшую пятилетку московский метрополитен может принять на работу примерно 500 женщин-машинистов.
Женщины управляли поездами метро с 1936 года, однако в 1980-е на эту профессию для них ввели запрет, за-за повышенных нагрузок. Теперь условия стали более комфортными, поэтому запрет было решено снять.
Женщины управляли поездами метро с 1936 года, однако в 1980-е на эту профессию для них ввели запрет, за-за повышенных нагрузок. Теперь условия стали более комфортными, поэтому запрет было решено снять.
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В Московском метро женщинам и раньше запрещалось работать машинистами, из-за больших нагрузок, однако в годы Великой Отечественной Войны, когда все мужчины ушли на фронт, деваться было некуда. Работа была действительно непростой: постоянный шум, вибрации, под землей. Впервые поезд под управлением женщины вышел на рейс 8 марта 1942 года.
В метро Санкт-Петербурга (Ленинграде) 1955 году была сформирована единственная женская бригада из четырех человек.
В метро Санкт-Петербурга (Ленинграде) 1955 году была сформирована единственная женская бригада из четырех человек.
Машинист 1 класса, Наталья Донская, работала в метро 32 года и ушла на пенсию в 1987 году. Она вспоминает: "Тяжелый график, много стрессовых ситуаций. Праздники приходится отмечать в кабине поезда. Нужно иметь железное здоровье, хорошую реакцию и крепкую психику. Во время своей смены машинисты не могут делать перерыв на чай, кофе или разговоры, – рассказывала она. – Нужно крепко задуматься, прежде чем идти на машиниста. Ведь это огромная ответственность за жизни пассажиров. Случись пожар или упади под поезд человек — никто не будет делать скидок на женскую слабость".
Стоит отметить, что когда в 1980-е было принято решение о том, что профессия машиниста будет исключительно мужской, женщин с большим стажем не увольняли с поста, они работали даже после распада Советского Союза.
И еще интересный факт: последней женщиной-машинистом (до 2021 года) была Наталья Корниенко. По ее словам, на земле больше опасности, чем под землей. Она водила состав по Сокольнической более 30 лет и покинула пост в 2014 году.
И еще интересный факт: последней женщиной-машинистом (до 2021 года) была Наталья Корниенко. По ее словам, на земле больше опасности, чем под землей. Она водила состав по Сокольнической более 30 лет и покинула пост в 2014 году.
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