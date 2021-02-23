Новый тренд пластической хирургии: уменьшение

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Пластический хирург поделился, что теперь женщины стремятся к тому, чтобы уменьшить грудь.
К врачам теперь все чаще обращаются женщины с большой грудью, особенно те, которые прошли через беременность и грудное вскармливание. Дамы жалуются боли в спине и птоз (обвисание) и хирурги не только уменьшают размер молочных желез, но и корректируют форму груди.
Также с просьбой об уменьшении начали обращаться пациентки, которые ранее вставили себе в грудь слишком большие импланты, провоцирующие боли в спине и, как следствие, они не могут полноценно заниматься спортом. Также к хирургам приходят женщины с размером груди, начинающимся с шестого, так как на такую грудь крайне сложно подобрать бюстгальтеры, болит спина, мышцы плеч, начинаются проблемы с кожей в районе молочных желез и прочие неудобства.
Хорошо, что сейчас начинают отходить от безумных трендов с непропорционально огромной грудью и больший упор делается на корректировку формы, чем на размер.
А вы как думаете?
Хорошо, что сейчас начинают отходить от безумных трендов с непропорционально огромной грудью и больший упор делается на корректировку формы, чем на размер.
А вы как думаете?
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Хорошо, если шиза с увеличением груди кончилась.
Эти операции популярны и так же давно делаются как и операции по увеличению.
Это главное
Любить только за сиськи - это глупо