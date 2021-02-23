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Новый тренд пластической хирургии: уменьшение

Новый тренд пластической хирургии: уменьшение (2 фото)

Автор:
23 февраля 2021 19:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   доктор   женщины   жить в россии   медицина   новости   пластическая хирургия   
4091
2
Пластический хирург поделился, что теперь женщины стремятся к тому, чтобы уменьшить грудь.

Источник:

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Метки: Россия   доктор   женщины   жить в россии   медицина   новости   пластическая хирургия   
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29  комментариев
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17k
Ватаку Накомоде 3 часа назад
Ну как бы да, с мужской точки зрения (по крайней мере лично моей) лучше небольшая, аккуратная и упругая грудь, чем обвисшие бесформенные арбузы. Но на вкус и цвет...
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5k
Дельфин Красивый 24 минуты назад
у меня нет сисек, ни чего не думаю
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573
zu4ara Полчаса назад
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11k
alexis Полчаса назад
Как говорил дедушка Ленин: Лучше меньше, да лучше.
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12k
Владислав Грецов Полчаса назад
лучше небольшая но плотная чем сиськи вялые до пупа...
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573
zu4ara Полчаса назад
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−24
vova old Час назад
во многих странах это ещё и бесплатно. надо только принести справку от ортопеда что это вызывает боли в спине и государство или страховка оплачивает. ничего нового всегда это было, просто автор наверное только что узнал
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146
Юрий Час назад
Во, в подарок мужикам к праздничку раскрыта тема сисек ))) Картинок недостаточно.)))
Хорошо, если шиза с увеличением груди кончилась.
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13k
Роман Час назад
Автор америку открыл.
Эти операции популярны и так же давно делаются как и операции по увеличению.
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8k
Ден Час назад
Правильно, А то только и трясут своими бидонами, пройти невозможно
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573
zu4ara Ден Час назад
ты там пройти хотел ?

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30k
Азат Баширов 2 часа назад
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9k
BaZiL-44 2 часа назад
а есть фото результатов работ пластических хирургов?
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22
Филимонов Александр 2 часа назад
Ещё бы и губы уменьшали, а то на эти губные сосиски противно смотреть.
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9k
Schandmaul 2 часа назад
сидел после работы, никого не трогал, а тут таема про сиськи и это в моём возрасте..а я впечатлительный
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27k
a.fey 2 часа назад
Автор, типа, советуется с нами?
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1k
Горец U 2 часа назад
Сиськи должны быть.
Это главное
Любить только за сиськи - это глупо
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2k
Запускайте Берлагу! Горец U 2 часа назад
И только промежь них - тоже)
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
давайте выпьем за то, чтобы сиськи росли только вверх!
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7k
Караганда Заряд бодрости 2 часа назад
это тост за хирурга. Ньютон и Эйнштейн-во всём виноваты.
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357
Санек 3 часа назад
Сиськи это хорошо, а хорошие сиськи еще лучше!
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minimalism

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