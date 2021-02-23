Новый тренд пластической хирургии: уменьшение

Также с просьбой об уменьшении начали обращаться пациентки, которые ранее вставили себе в грудь слишком большие импланты, провоцирующие боли в спине и, как следствие, они не могут полноценно заниматься спортом. Также к хирургам приходят женщины с размером груди, начинающимся с шестого, так как на такую грудь крайне сложно подобрать бюстгальтеры, болит спина, мышцы плеч, начинаются проблемы с кожей в районе молочных желез и прочие неудобства.



Хорошо, что сейчас начинают отходить от безумных трендов с непропорционально огромной грудью и больший упор делается на корректировку формы, чем на размер.

А вы как думаете?