Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем

Сейчас женщина находится в больнице с множественными порезами рук из-за осколков бутылок.

Представители фирмы, которой принадлежит алкомаркет, не дают комментарии, пока не закончится полицейское расследование.

Но уже известно, что ущерб нанесён на тысячи фунтов стерлингов.



Комментарии англичан:



– Наверное, маска лишила ещё кислорода, и она сошла с ума;



– Почему персонал смотрел на это и не останавливал буйство?



– Она никак не могла найти свою любимую марку;



– Мне очень жаль персонал, ведь работать с такими людьми очень небезопасно.