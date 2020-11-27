Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем

В среду в английском городе Стивенидже неадекватная дама ворвалась в алкомаркет и начала крушить всё, что попадалось под руку.
На видео, которое опубликовали в четверг, можно заметить, что женщина просто берёт бутылки с полки и бросает на пол. И уже огромная площадь усыпана битым стеклом и залита реками вина, пива и других напитков.
Сотрудники магазина были напуганы и не препятствовали женщине, а дождались полицию.
Сотрудники магазина были напуганы и не препятствовали женщине, а дождались полицию.
×
Источник
Woman smashes hundreds of bottles of alcohol in Aldi causing thousands of pounds of damage https://t.co/ec2xEHdyHZ pic.twitter.com/Zw4vIO63RM— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 26, 2020
Сейчас женщина находится в больнице с множественными порезами рук из-за осколков бутылок.
Представители фирмы, которой принадлежит алкомаркет, не дают комментарии, пока не закончится полицейское расследование.
Но уже известно, что ущерб нанесён на тысячи фунтов стерлингов.
Комментарии англичан:
– Наверное, маска лишила ещё кислорода, и она сошла с ума;
– Почему персонал смотрел на это и не останавливал буйство?
– Она никак не могла найти свою любимую марку;
– Мне очень жаль персонал, ведь работать с такими людьми очень небезопасно.
Представители фирмы, которой принадлежит алкомаркет, не дают комментарии, пока не закончится полицейское расследование.
Но уже известно, что ущерб нанесён на тысячи фунтов стерлингов.
Комментарии англичан:
– Наверное, маска лишила ещё кислорода, и она сошла с ума;
– Почему персонал смотрел на это и не останавливал буйство?
– Она никак не могла найти свою любимую марку;
– Мне очень жаль персонал, ведь работать с такими людьми очень небезопасно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски
- Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой
- Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки
- "У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту
- Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
Оторвали Маше руки...