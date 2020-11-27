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Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем

Женщина покусилась на самое святое – разбила сотни бутылок с алкоголем (3 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   англия   бутылки   вдребезги   женщина   магазин   полиция   
1464
3
В среду в английском городе Стивенидже неадекватная дама ворвалась в алкомаркет и начала крушить всё, что попадалось под руку.
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Метки: алкоголь   англия   бутылки   вдребезги   женщина   магазин   полиция   
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5  комментариев
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3k
ddd 47 минут назад
Мне больно на это смотреть. Своими руками бы придушил)))
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768
евгений 15 минут назад
Теперь долго выпить не сможет)
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27
Миша 19 минут назад
Расстрелять!
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13k
Alex ASK 23 минуты назад
Уронили водку на пол,
Оторвали Маше руки...
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30k
Опаньки 36 минут назад
это страшный пост в пятницу
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