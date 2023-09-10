«Только попробуй, сунься»: девушка-психолог решила провести семинар для женщин о феминизме в Дагестане, но что-то пошло не по плану

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Подключился даже всем известный Хасбик.
Девушка-психолог решила провести семинар в Дагестане. Тема: права мусульманских женщин.
С этим не согласились дагестанские мужики.
В итоге Зава Шайдуллина семинар всё-таки провела, но онлайн:
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