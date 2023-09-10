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«Только попробуй, сунься»: девушка-психолог решила провести семинар для женщин о феминизме в Дагестане, но что-то пошло не по плану

«Только попробуй, сунься»: девушка-психолог решила провести семинар для женщин о феминизме в Дагестане, но что-то пошло не по плану

Автор:
10 сентября 2023 21:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Дагестан   женщины   коуч   права   психолог   феминизм   
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Подключился даже всем известный Хасбик.

Девушка-психолог решила провести семинар в Дагестане. Тема: права мусульманских женщин.

С этим не согласились дагестанские мужики.

В итоге Зава Шайдуллина семинар всё-таки провела, но онлайн:

Источник:

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Метки: Дагестан   женщины   коуч   права   психолог   феминизм   
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6  комментариев
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76k
Viktor Полчаса назад
Хули пчёлам говорить о вреде мёда, не, лучше мухам - какое гАвно невкусное!
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24k
Axel 10 минут назад
Какая зубастая...
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31k
БамбарбияКиргуду 14 минут назад
По мне, может быть, и не скажешь... Но я диетолог.
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14k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Как то смахивает на кривой самопиар
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31k
Владимир Полчаса назад
Вот почему каждый дегенерат, будь то веган, педераст или еще нетакойкаквсе стремится рассказать о своих отклонениях окружающим, да еще и тщательно пытается склонить всех к тому, что бы они не просто поддерживали, а разделяли его бредятину, стали последователями?
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58k
alertol Полчаса назад
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