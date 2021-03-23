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О переходе на четырехдневку говорится уже давно, но 26% россиян уверены, что такие нововведения, как новые государственные праздники, не лучшее решение.
Однако, 47% участников опроса предпочитают оставить это решение за работодателем, потому что пока им неясен финансовый аспект таких изменений. Около 30% респондентов высказались, что сокращенная рабочая неделя обязательна для всех компаний.
На фоне обсуждения четырехдневной рабочей недели и новых праздничных дней были вот такие результаты опроса:
24% одобряют сокращенную неделю и новые праздники
26% против обоих нововведений
16% поддержали только четырехдневку
10% только новые праздничные (выходные) дни
24% одобряют сокращенную неделю и новые праздники
26% против обоих нововведений
16% поддержали только четырехдневку
10% только новые праздничные (выходные) дни
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Разумеется, за этим сокращение и рабочего времени и количества проделываемой работы, производительности. Да, автоматизация прлцессов конечно присутствует, но она не бесконечна и применима не во всех сферах.
Соответственно, генерируя эти три культа, далее следует и снижение рабочего времени, и, как ни странно это покажется, увеличение платёжеспосоьности, не зависимо от реальных трудозатрат, просто потому что.
Следующий шаг просто раздача денег без труда, получается? Тогда за что? За некие обязательства?
Завод работает непрерывно.
Но ! Выходные или праздничные дни, оплачиваются по двойному тарифу ! И я буду рад, если в неделе будет шесть выходных !
А как людям, у которых сдельщина ? Сколько наработал, столько получил. А чем больше выходных, тем меньше зарплата. А она, (зарплата) и так не растёт, в отличии от цен.
26% опрошенных думают о работе, а 74% - о новых праздниках и выходных, их гимн - в этих мультиках...
Ну мало ли, у кого то потерялся или сломался.
Но он один в ларьке сидит и работает. За аренду платит, налоги платит.
И тут ему говорят - а давай работай вместо семи дней в неделю - четыре.
И так по всей стране. Вообще все производства.
Да, согласен, работающим в думе депутатам можно вообще на работу не ходить - у них зарплата за наш счёт.
Так о чем я? ;
А давайте вообще не работать а нам на карту каждый месяц кто то будет присылать бабло! Я в принципе согласен!
Опять же сменный график никто и нигде не отменял - ну будет он 4/4 а не 5/5, кому какое дело?
А вообще работать надо не сутками, а башкой.