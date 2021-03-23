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Больше четверти россиян считают что четырёхдневная рабочая неделя не нужна

Больше четверти россиян считают что четырёхдневная рабочая неделя не нужна (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   график   жить в россии   нововведения   новости   работа   
660
3
О переходе на четырехдневку говорится уже давно, но 26% россиян уверены, что такие нововведения, как новые государственные праздники, не лучшее решение.

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Метки: Россия   график   жить в россии   нововведения   новости   работа   
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28  комментариев
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Тем. кто работает на себя или у кого ЗП зависит от результатов работы всякие 4-дневные рабочие недели рельно не нужны. Например я - сервисный инженер даже не важно где. И моя работа и ЗП зависит от результата моей работы. И мне пофиг "законные" выходные. Есть работа? И в выходной поработаю! Надо выходные? Когда угодно, но за мой счтёт! А для просиживателей штанов и юбок в гос или полугос конторах конечно же лучше! Они там работают или нет, а ставка. Потому не удивительны результаты! Даже в колхозе доя пахаря или мастера у мартеновской печи какие 4 дня в неделю!? Что за глупость? Если надо косить или пахать или ещё как реально работать прямо сейчас! Такие законы если кому и полезны, то для офисного планктона. Бесполезного на процентов 80. И то, скорее государственного. Больше ни для кого. очередной закон "почти ни для кого".
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2k
Aristarx 6 минут назад
Я последнее время начпл задумываться, а куда мы глобально едем? Не страна даже, а мир, сама цивилизация. Смотрите, всячески генерируется культ трёх вещей - личного пространства, комфорта и степени потребления.
Разумеется, за этим сокращение и рабочего времени и количества проделываемой работы, производительности. Да, автоматизация прлцессов конечно присутствует, но она не бесконечна и применима не во всех сферах.
Соответственно, генерируя эти три культа, далее следует и снижение рабочего времени, и, как ни странно это покажется, увеличение платёжеспосоьности, не зависимо от реальных трудозатрат, просто потому что.
Следующий шаг просто раздача денег без труда, получается? Тогда за что? За некие обязательства?
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11k
alexis 13 минут назад
Они конечно ЗА!

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12k
KOSTELLO 17 минут назад
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−149
LoginNaFishkah 22 минуты назад
А было предложение распродать дворцы и сократить пропагандонов, и за эти деньги добавить выходной, или так рабы работать разленятся?
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10k
Капитан Гарт Полчаса назад
Правильно. Нужна трёхдневная
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11k
Серёга@ Полчаса назад
Я работаю на производстве, где неважно сколько дней в неделе или сколько часов в году.
Завод работает непрерывно.
Но ! Выходные или праздничные дни, оплачиваются по двойному тарифу ! И я буду рад, если в неделе будет шесть выходных !
А как людям, у которых сдельщина ? Сколько наработал, столько получил. А чем больше выходных, тем меньше зарплата. А она, (зарплата) и так не растёт, в отличии от цен.
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7k
Natrogrii Серёга@ 21 минуту назад
полностью поддерживаю
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6k
Ковыль Перистый 38 минут назад
Лучше бы школьникам сократили учебную неделю с шести до пяти дней!
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4k
Дмитрий Час назад
Если я вижу политика, предлагающего 4-х дневную рабочую неделю, я понимаю что вижу 100% демагога, которому плевать на благополучие страны, но который очень хочется понравиться толпе. Может, тогда 1-дневную рабочую неделю сделать? А зарплату в 5 раз поднять?
26% опрошенных думают о работе, а 74% - о новых праздниках и выходных, их гимн - в этих мультиках...
Ссылка www.youtube.com
Ссылка youtu.be
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58k
Опиум для народа Час назад
Теперь всякие ЖЭКи и другая х"ерга будет работать всего 4 дня. Вообще х"й когда куда попадёшь.)
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ага выходных больше , а ЗП меньше , гениально
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13k
Генка Hallo FreeSpace 40 минут назад
Ну я-бы на такой расклад согласился с удовольствием. Мне выходных не хватает совсем в последнее время.
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36k
dima423 2 часа назад
26% считают что не нужна, значит 74% считают что нужна)
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
В некоторых профессиях это актуально, в некоторых- нет. Надо пассажиров возить и в среду, поле пахать при дневном свете- будет двойной оклад? Также не все выдержат долгий рабочий день, напр.пенсионеры, а кто- то и так по 12 ч в день работает. Где- то предпраздничные дни на час короче, где- то предвыходные, где- то плевали на это. Платят переработки, выход в выходные тоже по- разному. Короче, лично я, сменивший десяток работ за свою жизнь, скажу что улучшения все равно будут зависеть больше от адекватности руководства, чем от реформ законодательства. Но как житель пробочного города и эксплуататор эвм мне 4 дня удобней.
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1
Макс Дербенев 2 часа назад
А можно еще и зарплату в 4 раза поднять??))
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12k
gavrosh 2 часа назад
Только соскочил с 6ти дневной недели, а тут уже 4 рабочих дня. Пока раскачаюсь будет 2)))
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12k
Serg2001 2 часа назад
Я за четырехдневную неделю! Однозначно! Но без потерь в ЗП... Где расписаться? За кого проголосовать?!... ))
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27k
minimalism Автор поста Serg2001 Час назад
там вроде как увеличение рабочих часов или уменьшение зарплаты тогда будет. Что, в общем хреново, и то, и то.
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13k
Генка Serg2001 39 минут назад
Я даже готов на понижение в размере 20% заработной платы, если 3 выходных в неделю будет!
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8k
GRuslan 2 часа назад
Совещание на заводе. Заведующий: - сегодня пятница, а это как известно маленькая суббота, работать не будем, немного выпьем, поедем по домам! Завтра суббота, забухаем как положено! В воскресенье встанем опохмелимся, к вечеру как всегда это перейдёт в пьянку, напьёмся! В понедельник опохмелимся нормально и пойдём домой отдыхать! Во вторник пить не будем, но и работать не вариант после таких выходных! В СРЕДУ выйдем на работу и плодотворно поработаем! В четверг устроим подготовку к пятнице, поэтому работать не будем, ну а дальше пятница, а как мы все знаем пятница, это маленькая суббота! Всем понято расписание, вопросы есть? Голос из зала: - А по средам постоянно такая х..ня будет?
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Сидит такой человек, в ларёчке, просто делает ключи.
Ну мало ли, у кого то потерялся или сломался.
Но он один в ларьке сидит и работает. За аренду платит, налоги платит.
И тут ему говорят - а давай работай вместо семи дней в неделю - четыре.
И так по всей стране. Вообще все производства.
Да, согласен, работающим в думе депутатам можно вообще на работу не ходить - у них зарплата за наш счёт.
Так о чем я? ;
А давайте вообще не работать а нам на карту каждый месяц кто то будет присылать бабло! Я в принципе согласен!
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2k
Ухалус Посовиномус Великий Кормчий 12 минут назад
Этот, который в ларьке, если уж совсем докапываться, должен работать не 7 дней, а 5. Ну если по ТК и не на себя, любимого.
Опять же сменный график никто и нигде не отменял - ну будет он 4/4 а не 5/5, кому какое дело?
А вообще работать надо не сутками, а башкой.
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17
Ford 2 часа назад
Очень нужна, с выходными в среду, субботу и воскресенье.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Я ! -одобряю сокращенную неделю и новые праздники
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