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Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка

Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка (3 фото)

Автор:
16 апреля 2021 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   алкоголь   жить в россии   исследования   новости   ученые   эксперимент   
1783
3
Конечно же это заслуга российских ученых из новосибирского Академгородка.

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Метки: Россия   алкоголь   жить в россии   исследования   новости   ученые   эксперимент   
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373
Nane First NameLast 2 часа назад
В заголовке - "случайно изобретена беспохмельная водка" ... По тексту - "Как сказал журналистам Николай Баранов, беспохмельная водка - это в будущем". Автор, сохрани себе эту картинку.

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30k
Минчанин 9 минут назад
Беспохмельной водки НИКОГДА не будет изобретено.
Это оксюморон.
Спирт в нашем организме метаболизируется до уксусного альдегида, который ,в свою очередь, превращается в уксусную кислоту. И эти два продукта - причина похмелья.
Ну, если исходное сырьё для производства водки будет слишком грязным, то и примеси различных альдегидов, кислот, эфиров и прочее тоже внесут свою нотку в общее похмелье.

По-другому утилизировать спирт никак не получится.

Возможно, когда-нибудь синтезируют вещество, которое по действию на организм будет похоже на спирт, но метаболизироваться будет иначе, без вредных продуктов (и, соответственно, последствий).
Но - это уже будет не водка.
А все эти "18-20 процентов"" - это обычный маркетинг.
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527
Шурман 11 минут назад
Напомнило :)
Ссылка www.youtube.com
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28k
LEPA 15 минут назад
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15k
Bridge Полчаса назад
Вспомнилось.
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8k
harlamov 49 минут назад
Только хотел бросить пить, а тут такая новость.
С новой беспохмельной водкой я еще лет 20 продержусь)
Спасибо российским ученым. Прям второе дыхание открылось!
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3k
Сергей 51 минуту назад
Ну наконец-то ! Наливай !! )))
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19k
ПаганецЪ Час назад
(С)...оказалось, что при смешении лишайника и водки опьяняющие качества напитка остаются, а вот утреннее похмелье становится значительно легче...(/С)

Как там в древней балладе пелось:
- Из ягеля напиток
Забыт давным-давно...
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87
Племянник Путина Час назад
нужно провести еще много исследований и перепроверить надежность....
через несколько лет этих изобретателей увидим с бомжами на вокзале
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6k
Pillin Alex Племянник Путина Час назад
Тоже об этом подумал.
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Да ее давно изобрели. Просто производители экономили на очистке, а потребители не экономили на количестве выпитого
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30k
Азат Баширов Час назад
Вода наверное
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10k
котегRUS Час назад
блиииин... у меня этого ягеля, хоть вагонами грузи..
быстрей бы снег сошел, заготовку надо начинать, пока не выдрали..))
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8k
Васильевна Час назад
Уже лет семь вообще не пью алкоголя, ну, кроме, как в конфетах попадается :) И не страдаю без него. И никакого похмелья ) Уже даже кажется странным, когда в фильмах люди хватают рюмки-бокалы с видом, говорящим, что это имеет какой-то особенный смысл, и сейчас будет что-то особо важное и значимое. Руки потирают в предвкушении даже.

Теперь это ощущается таким же странным и бессмысленным, как если бы все за столом вдруг с многозначительным видом доставали резиновые молотки и стучали бы себе по макушке.
И так каждые десять минут. "Ну, за день космонавтики", - тук. "Ну, за то, чтобы было", - тук. "За твое здоровье", - тук,тук, а то вдруг одним туком здоровье не притянешь
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317
cana61s Васильевна Час назад
Наверно, у Вас возникли печальные последствия от употребления алкоголя, что заставило Вас отказаться от его употребления? Или все же победила некая философия жизни? Ни в коем случае не пытаюсь выразить свое недовольство, просто интересно, чем замещаете, как расслабляетесь?
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8k
Васильевна cana61s 41 минуту назад
Ну, во-первых, мне невкусно. Хотя, со временем, вроде, стало норм, но не ням-ням уж точно, и не любой напиток. Во-вторых, и, как мне кажется, в главных, мне не нравится, как алкоголь действует на префронтальную кору, которая отвечает за осознанность и контроль. С учётом того, что я под конец стала быстро пьянеть даже с одного бокала шампанского, хоть и выпивала по бокалу-два несколько раз в год, но на утро этот жуткий стыд за то, что я сказала или сделала. Они просто как вспышки возникали в момент просыпания утром - кадры того, как я что-то вчера говорила и как себя вела. Я подумала, - нафиг мне это "счастье" надо? Проще не пить совсем. Болящая на утро голова не так неприятна, она быстро проходит. А вот со стыдом сложнее, хоть и работаю над ним. Но, кстати, у меня более серьезное похмелье, чем больная голова, было раз-два в жизни, когда перепила, так то обычно у меня после нескольких бокалов как отрезало желание пить дальше. Просто не лезло, и всё. Есть какой-то внутренний предел.
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8k
Васильевна cana61s Полчаса назад
Как расслабляюсь, замещаю? Да я бы не сказала, что алкоголь меня расслаблял. Скорее, давал сильную весёлость во время опьянения и безбашенность. Сейчас вспоминаю эти моменты опьянения, и даже ощущается неприятно. Как-будто меня отключали, и тело само делало первое, что приходило в голову

Так то я по жизни очень напряжённый человек, невротический даже, но я не вижу другого пути, как работать над причинами напряжения - установками, в которые мой ум вцепился как в истину. И постепенным разрешением себе ощущать всё, что возникает внутри - эмоции и другие реакции. В этом направлении и работаю. Пусть у меня получается не так хорошо и быстро, как у других, кого я знаю, но какие-то успехи есть :)
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8k
Васильевна 14 минут назад
Надо читать не отрЕзало, а отрезАло )
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28k
LEPA Васильевна 9 минут назад
Почитал вас,УЖОС! Зачем вам вообще надо было пить?! Что бы теперь тут всех пьющих анафеме подвергать?
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Ну, если " 5 миллилитров" не вредно, то можно употребить 75 раз по 5 миллилитров
. 75 раз безвредно получается
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7k
Тудаблин Кенвуд Час назад
а если ещё и ягелем закусывать...
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5k
Maxo 2 часа назад
В результате опытов олени не пострадали?
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28k
LEPA Maxo 8 минут назад
Кроме рогов.
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14k
vikklu 2 часа назад
Брехня, чтобы не было похмелья, надо, чтобы в водке не было алкоголя. Ну сами понимаете...
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14k
vikklu 2 часа назад
Прочёл пост. Расходимся. Если сутра хочется сдохнуть, то если хочется сдохнуть на 20% меньше, то это не критично. Ведь сдохнуть всё равно хочется.
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28k
LEPA vikklu 6 минут назад
Ну,не скажи! Целых 20%,это уже форточка к жизни!
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1k
GUSAR 2 часа назад
Наливай!

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22k
Владимир 2 часа назад
Случайно?!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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