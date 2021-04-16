Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка

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Конечно же это заслуга российских ученых из новосибирского Академгородка.
Николай Баранов и Оксана Афанасьева занимались разработкой лекарства для больных диабетом второй степени. В рамках работы они изучали свойства лишайника ягеля, ведь это растение способно выводить из организма токсины, а это полезно и при диабете, и при похмелье.
Баранов и Афанасьева выделили из ягеля олигосахариды и добавляли их в разные жидкости, в том числе и в водку. А в результате оказалось, что при смешении лишайника и водки опьяняющие качества напитка остаются, а вот утреннее похмелье становится значительно легче.
Учеными заявлено, что постинтоксикационный эффект снижается на целых 18-20% и также снижается скорость формирования алкогольной зависимости.
Баранов и Афанасьева выделили из ягеля олигосахариды и добавляли их в разные жидкости, в том числе и в водку. А в результате оказалось, что при смешении лишайника и водки опьяняющие качества напитка остаются, а вот утреннее похмелье становится значительно легче.
Учеными заявлено, что постинтоксикационный эффект снижается на целых 18-20% и также снижается скорость формирования алкогольной зависимости.
Открытие, конечно, перспективное, но пока что в приоритете все-таки изучение свойств ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Но водку ученые тоже поспешили запатентовать. Как сказал журналистам Николай Баранов, беспохмельная водка - это в будущем. Ведь от лабораторного образца до промышленного производства долгий путь.
Ведь прежде чем выпустить такую водку на рынок нужно провести еще много исследований и перепроверить надежность случайно получившегося образца.
Ведь прежде чем выпустить такую водку на рынок нужно провести еще много исследований и перепроверить надежность случайно получившегося образца.
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Это оксюморон.
Спирт в нашем организме метаболизируется до уксусного альдегида, который ,в свою очередь, превращается в уксусную кислоту. И эти два продукта - причина похмелья.
Ну, если исходное сырьё для производства водки будет слишком грязным, то и примеси различных альдегидов, кислот, эфиров и прочее тоже внесут свою нотку в общее похмелье.
По-другому утилизировать спирт никак не получится.
Возможно, когда-нибудь синтезируют вещество, которое по действию на организм будет похоже на спирт, но метаболизироваться будет иначе, без вредных продуктов (и, соответственно, последствий).
Но - это уже будет не водка.
А все эти "18-20 процентов"" - это обычный маркетинг.
С новой беспохмельной водкой я еще лет 20 продержусь)
Спасибо российским ученым. Прям второе дыхание открылось!
Как там в древней балладе пелось:
- Из ягеля напиток
Забыт давным-давно...
через несколько лет этих изобретателей увидим с бомжами на вокзале
быстрей бы снег сошел, заготовку надо начинать, пока не выдрали..))
Теперь это ощущается таким же странным и бессмысленным, как если бы все за столом вдруг с многозначительным видом доставали резиновые молотки и стучали бы себе по макушке. И так каждые десять минут. "Ну, за день космонавтики", - тук. "Ну, за то, чтобы было", - тук. "За твое здоровье", - тук,тук, а то вдруг одним туком здоровье не притянешь
Так то я по жизни очень напряжённый человек, невротический даже, но я не вижу другого пути, как работать над причинами напряжения - установками, в которые мой ум вцепился как в истину. И постепенным разрешением себе ощущать всё, что возникает внутри - эмоции и другие реакции. В этом направлении и работаю. Пусть у меня получается не так хорошо и быстро, как у других, кого я знаю, но какие-то успехи есть :)