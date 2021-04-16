Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка

Николай Баранов и Оксана Афанасьева занимались разработкой лекарства для больных диабетом второй степени. В рамках работы они изучали свойства лишайника ягеля, ведь это растение способно выводить из организма токсины, а это полезно и при диабете, и при похмелье.



Баранов и Афанасьева выделили из ягеля олигосахариды и добавляли их в разные жидкости, в том числе и в водку. А в результате оказалось, что при смешении лишайника и водки опьяняющие качества напитка остаются, а вот утреннее похмелье становится значительно легче.

Учеными заявлено, что постинтоксикационный эффект снижается на целых 18-20% и также снижается скорость формирования алкогольной зависимости.