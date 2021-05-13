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Патриарх всея Руси призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви

Патриарх всея Руси призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бред   дети   жить в россии   материнство   новости   патриарх кирилл   рпц   
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Очередное умопомрачительное высказывание патриарха Кирилла вызвало волну обсуждений в сети, ведь все начали догадываться, зачем ему младенцы.

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Метки: Россия   бред   дети   жить в россии   материнство   новости   патриарх кирилл   рпц   
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44  комментария
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2k
Ivan Час назад
Мдя... Я своего 10-ти летнего сына придушу по заветам Тарас с бульбой, если он пойдет в церковь! Нахер, подальше от этой секты!
В 26 я подался уговорам родственников, типа, русский, надо крестить, первый и последний раз был пацан в этом заведении. Я решил, что сранный ритуал ему не повредит, если клоун подымит вокруг, а мне нервы сохранит сие действие, мозги меньше полюбят, а это шоу ничего не значит.
Сейчас я другого мнения. Младшего крестить не стану, родню жены уже послал. Нахер-нахер.
10 лет назад я считал этих уродов безобидными клоунами. Но когда, после смерти друга, они промыли его жене мозги и все деньги, что он оставил дочке на учебу, около 10 лямов, она отнесла им, а сама осталась с голым окладом и жопой без перспектив, сука, просто ненавижу!!!
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12k
Агент Безопасной Национальности 4 минуты назад
Одного этого коммента достаточно:
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7k
Аргуша 12 минут назад
казна пустеет милорд, нужно больше крепостных!
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−10
The Sinner 19 минут назад
Лоботрясы в рясах, к корень пр.и.хуэли,
подавай им деток во свои постели.
Мало твар.рям божьим ништяков от власти,
подавай "святошам" верховенство страсти.
Я надеюсь скоро, может мои внуки,
поживут счастливо без такой по.рн.ухи.
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14
arcush Полчаса назад
Отдать дитё гундяю???!!! Да он же главный спиртоносец и табачник всея руси был! Да еще и поганый кгбэшник...
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1k
Ясный Пень Полчаса назад
Лучше уж аборт !
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1k
Гарри Слепнер Полчаса назад
Даже подумать страшно, что из этих детей получится.
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9k
Атеист Полчаса назад
А че, он сам не может родить от непорочного зачатия? Если нет, то это воля бозья! Не надо церкви столько детишек, не надо!
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19k
ПаганецЪ Полчаса назад
А х*й на воротник не надо, попик?
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459
Алексей Попов Полчаса назад
Религия - опиум для народа. Пусть закидают меня фанатики, но с этим уже надо бороться, он откровенно берега путает, чем он лучше тех кого до сих пор судят за продажу и покупку детей у суррогатных матерей? И да , я так понял, земли есть, бабла дохрена, гос-во в жопу целует, а вот крепостных видно не хватает...
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255
Татьяна Полчаса назад
Каждый мыслит в меру своей испорченности и те все, которые "начали догадываться, зачем ему младенцы".
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10k
Енот Полиграфович 39 минут назад
РПЦ нужно больше рабов, больше золота!
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7k
Alexandr Barhudarov 42 минуты назад
Ждем ор и призыв не давать/не рожать/не быть .....
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17k
иванов дмитрий 46 минут назад
С юридической точки зрения, как то сомнительно выглядит.
Церковь не является детским домом
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1k
DVPET 47 минут назад
"...ведь все начали догадываться, зачем ему младенцы..."
Всем понятно, кровь младенцев пить.

А если серьезно, в ответ на позицию РПЦ-шников против абортов одним из аргументов был такой:
"Выступаете против, вот и воспитывайте и растите такого ребенка сами".
Так что такое высказывание гундяева достаточно сильный ход, надо быть честным.
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7k
Кенвуд 48 минут назад
Я бы призвал всех этих патриархов на завод к станку. Пусть там своего бога гаечному ключу втирают.
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6k
Dima 51 минуту назад
Очередную бизнес модель Гуня придумал.
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1k
r.a.t. Час назад
Не убивать людей просит глава религиозной секты, которая за всю свою карьеру существования положила миллиарды жизней во славу ожившему зомби-еврею из сборника еврейских сказок
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58k
Опиум для народа Час назад
-"Глава РПЦ призвал "радикально сократить количество абортов" и назвал операцию по прерыванию беременности "грехом"."-
-"грех" - это для верующих.
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1k
jagyja Час назад
уж лучше аборт и не рожать, чем обрекать ребенка на такую жизнь.
если эта жизнь вообще там состоится еще...
- не станет рабом какого-нибудь патриарха
- не будет растлён унижен и изнасилован
- не разойдётся на органы вообще
гуманнее сделать аборт, чем сознательно отдавать церкви.
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8k
kaboza Час назад
чо он там в кадило засыпает...
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