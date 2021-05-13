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Очередное умопомрачительное высказывание патриарха Кирилла вызвало волну обсуждений в сети, ведь все начали догадываться, зачем ему младенцы.
Патриарх Кирилл обратился к участникам десятого Общецерковного съезда по социальному служению. На видео он благодарит церковников за их борьбу с пандемией (что?) и попросил обратить внимание на благотворительные учреждения, которые были созданы в последнее время.
И потом патриарх попросил сконцентрироваться на проблеме низкой рождаемости. Он уверен, что решение этого вопроса "поднимет уровень общественной и личной нравственности людей, ответственных за детей". Глава РПЦ призвал "радикально сократить количество абортов" и назвал операцию по прерыванию беременности "грехом". Он предложил женщинам, которые не хотели рожать, отдавать детей церкви.
"Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы родили его или готовы родить, - не убивайте ребёнка. Родите и отдайте его нам, церкви, и мы сделаем всё для того, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", — убедительно рассуждал патриарх Кирилл.
Русскоязычные социальные сети не остались в стороне и стали комментировать предложение патриарха, предполагая, зачем же ему армия "нежеланных" детей.
Русскоязычные социальные сети не остались в стороне и стали комментировать предложение патриарха, предполагая, зачем же ему армия "нежеланных" детей.
Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта— Valera Golshev (@GolshevValera) May 13, 2021
РПЦ нужен человеческий капитал https://t.co/x9VpTZvDQB
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В 26 я подался уговорам родственников, типа, русский, надо крестить, первый и последний раз был пацан в этом заведении. Я решил, что сранный ритуал ему не повредит, если клоун подымит вокруг, а мне нервы сохранит сие действие, мозги меньше полюбят, а это шоу ничего не значит.
Сейчас я другого мнения. Младшего крестить не стану, родню жены уже послал. Нахер-нахер.
10 лет назад я считал этих уродов безобидными клоунами. Но когда, после смерти друга, они промыли его жене мозги и все деньги, что он оставил дочке на учебу, около 10 лямов, она отнесла им, а сама осталась с голым окладом и жопой без перспектив, сука, просто ненавижу!!!
подавай им деток во свои постели.
Мало твар.рям божьим ништяков от власти,
подавай "святошам" верховенство страсти.
Я надеюсь скоро, может мои внуки,
поживут счастливо без такой по.рн.ухи.
Церковь не является детским домом
Всем понятно, кровь младенцев пить.
А если серьезно, в ответ на позицию РПЦ-шников против абортов одним из аргументов был такой:
"Выступаете против, вот и воспитывайте и растите такого ребенка сами".
Так что такое высказывание гундяева достаточно сильный ход, надо быть честным.
без которого вся их сектантская идеология множится на 0
-"грех" - это для верующих.
Видимо, для пущей благости)
если эта жизнь вообще там состоится еще...
- не станет рабом какого-нибудь патриарха
- не будет растлён унижен и изнасилован
- не разойдётся на органы вообще
гуманнее сделать аборт, чем сознательно отдавать церкви.