"Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы родили его или готовы родить, - не убивайте ребёнка. Родите и отдайте его нам, церкви, и мы сделаем всё для того, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", — убедительно рассуждал патриарх Кирилл.



Русскоязычные социальные сети не остались в стороне и стали комментировать предложение патриарха, предполагая, зачем же ему армия "нежеланных" детей.