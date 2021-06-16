Китаянка решила не мелочиться и перевела мошеннику 6,5 тысячи юаней ( 73 тысячи рублей), а потом они договорились о встрече. Разумеется, продавец после получения денег сообщил, что прийти не сможет, а потом заблокировал телефон Цянь.

И только тогда китаянка сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию, где ей и сообщили, что вообще-то никакого "эликсира забвения" не существует.