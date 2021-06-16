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Китаянка из города Сучжоу (провинция Цзянсу) заплатила просто сумасшедшие деньги, чтобы ей полегчало.
Женщина, чья фамилия Цянь, поссорилась со своим мужчиной и не в силах перебороть свою обиду нашла в интернете торговцев, так называемым, "эликсиром забвения". Продавец ее заверил, что после приема данного чудо-средства она забудет о мучительных воспоминаниях.
Стоило сие средство 500 юаней (5600 рублей) и продавец потребовал у женщины сначала депозит. Он сказал, что так как сделка нелегальная, то это гарантия того, что все в порядке. Также он поставил условие, что Цянь должна стереть все переписки, включая скриншоты, что он ей высылал, как подтверждение удачных сделок.
Китаянка решила не мелочиться и перевела мошеннику 6,5 тысячи юаней ( 73 тысячи рублей), а потом они договорились о встрече. Разумеется, продавец после получения денег сообщил, что прийти не сможет, а потом заблокировал телефон Цянь.
И только тогда китаянка сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию, где ей и сообщили, что вообще-то никакого "эликсира забвения" не существует.
И только тогда китаянка сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию, где ей и сообщили, что вообще-то никакого "эликсира забвения" не существует.
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С какого это перепуга - "не существует?!"
300-400 руб за 0,5
теперь она забыла о своём мужчине и будет помнить "торговца"
ты забываешь о том, что уже покупал "эликсир забвения".
Как теперь с этим жить?
Как теперь это забыть?
очень важная информация....