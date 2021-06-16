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Женщину обманули, когда она покупала "эликсир забвения" после ссоры с мужчиной

Женщину обманули, когда она покупала "эликсир забвения" после ссоры с мужчиной (3 фото)

Автор:
16 июня 2021 19:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: деньги   забавное   китай   мошенники   новости   обман   
2817
3
Китаянка из города Сучжоу (провинция Цзянсу) заплатила просто сумасшедшие деньги, чтобы ей полегчало.

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Метки: деньги   забавное   китай   мошенники   новости   обман   
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25  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности 10 часов назад
"вообще-то никакого "эликсира забвения" не существует"
===============
С какого это перепуга - "не существует?!"
300-400 руб за 0,5

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476
Гасан Час назад
"торговец" её не обманул
теперь она забыла о своём мужчине и будет помнить "торговца"
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577
анатолий горленко Час назад
Вот на.х*я я это прочитал?
Как теперь с этим жить?
Как теперь это забыть?
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6k
Alex Zaharov 2 часа назад
Водки бы ей продал
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5k
Андрей Крылов 6 часов назад
Эта новость сродни такого.
Ссылка www.youtube.com
Мало ли лохов везде? Что об таком говорить?
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2k
VPJ 9 часов назад
Как говорил и писал А.Чехов: "Если у кошки болят зубы, отрубите ей хвост". (для недалеких и очень недалеких, это метафора, а не руководство к действию....) Мне кажется, что о расставании с мужчиной она забыла. У нее теперь другое мучительное воспоминание.
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47
Гиви 9 часов назад
Это ей ещё с коллцентра Сбербанка не звонили.
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133
Pterocactus 10 часов назад
Без лоха-жизнь плоха.
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28k
Кот Баюн 10 часов назад
Чааво мля? Стоит 500 юаней или 5600р, а заплатила 73 тысячи? Автор сам не ведает что репостит
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240
Сигизмунд Лазаревич 11 часов назад
из города Сучжоу (провинция Цзянсу)
очень важная информация....
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117
комнатный сибиряк Сигизмунд Лазаревич 7 часов назад
Да хоть из уханя
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14k
vikklu 11 часов назад
И шо? Не смешно, не познавательно, не интересно и старо, как мир.
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266
Семен 11 часов назад
А что не так? О ссоре с мужем-то она забыла.
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2k
Ermolai 11 часов назад
Спасибо, поставил минус. Автор, не пиши больше.
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222
阿鋒 11 часов назад
Аффтору нравится рыться в отбросах китайского Тырнета?! Если на то пошло, то можно было бы че-нить и поинтереснее из «ленты новостей» выложить :))
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2k
Mellivora 11 часов назад
Тысячелетия бега по кругу с граблями.
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4k
Дарвин и аморальная премия 11 часов назад
Лучше бы водки на эти деньги купила и на месяцок-другой вообще обо всем забыла
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
−57
vova old 11 часов назад
еще дешево отделалась))) есть такая серия в сериале след где мошенники "яды" якобы из Китая продавали. так на допросе сказали что они в общем то людей спасали
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82
Nane First NameLast 11 часов назад
Дороговатенько вышла бутылке Бейлиса.
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minimalism

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